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Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/ataki-1885206343.html
Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении
Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении - РИА Новости, 20.07.2023
Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении
Украинские военные пытаются прорвать линию обороны ВС РФ на артемовском участке фронта в Донбассе, увеличив количество атак на позиции ВС РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:35
2023-07-20T08:35
специальная военная операция на украине
киев
россия
артемовский
андрей марочко
сергей шойгу
нато
в мире
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные пытаются прорвать линию обороны ВС РФ на артемовском участке фронта в Донбассе, увеличив количество атак на позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко сообщал, что армия Киева пыталась прорвать оборону севернее населенного пункта Клещеевка на артемовском участке фронта. "На донецком направлении вооруженные формирования Украины в три раза увеличили атаки для преодоления наших оборонительных рубежей. В районе населенного пункта Артемовск противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки. Количество атак ежедневно растет в геометрической прогрессии", - сказал Марочко. Он уточнил, что на артемовском участке фронта ситуация очень сложная. "Для стабилизации обстановки направлены дополнительные силы и средства", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
https://ria.ru/20230719/poteri-1885132952.html
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киев, россия, артемовский, андрей марочко, сергей шойгу, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Артемовский, Андрей Марочко, Сергей Шойгу, НАТО, В мире
Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении

Марочко: украинские военные увеличили количество атак на Артемовском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные пытаются прорвать линию обороны ВС РФ на артемовском участке фронта в Донбассе, увеличив количество атак на позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал, что армия Киева пыталась прорвать оборону севернее населенного пункта Клещеевка на артемовском участке фронта.
«
"На донецком направлении вооруженные формирования Украины в три раза увеличили атаки для преодоления наших оборонительных рубежей. В районе населенного пункта Артемовск противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки. Количество атак ежедневно растет в геометрической прогрессии", - сказал Марочко.
Он уточнил, что на артемовском участке фронта ситуация очень сложная.
"Для стабилизации обстановки направлены дополнительные силы и средства", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В США признали, что потери среди украинских военных ужасающие
Вчера, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияАртемовскийАндрей МарочкоСергей ШойгуНАТОВ мире
 
 
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