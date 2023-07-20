https://ria.ru/20230720/ataki-1885206343.html

Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении

Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении - РИА Новости, 20.07.2023

Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении

Украинские военные пытаются прорвать линию обороны ВС РФ на артемовском участке фронта в Донбассе, увеличив количество атак на позиции ВС РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:35

2023-07-20T08:35

2023-07-20T08:35

специальная военная операция на украине

киев

россия

артемовский

андрей марочко

сергей шойгу

нато

в мире

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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные пытаются прорвать линию обороны ВС РФ на артемовском участке фронта в Донбассе, увеличив количество атак на позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Марочко сообщал, что армия Киева пыталась прорвать оборону севернее населенного пункта Клещеевка на артемовском участке фронта. "На донецком направлении вооруженные формирования Украины в три раза увеличили атаки для преодоления наших оборонительных рубежей. В районе населенного пункта Артемовск противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки. Количество атак ежедневно растет в геометрической прогрессии", - сказал Марочко. Он уточнил, что на артемовском участке фронта ситуация очень сложная. "Для стабилизации обстановки направлены дополнительные силы и средства", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ria.ru/20230719/poteri-1885132952.html

киев

россия

артемовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, артемовский, андрей марочко, сергей шойгу, нато, в мире