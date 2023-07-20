Киев увеличил количество атак на Артемовском направлении
Марочко: украинские военные увеличили количество атак на Артемовском направлении
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные пытаются прорвать линию обороны ВС РФ на артемовском участке фронта в Донбассе, увеличив количество атак на позиции ВС РФ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал, что армия Киева пыталась прорвать оборону севернее населенного пункта Клещеевка на артемовском участке фронта.
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"На донецком направлении вооруженные формирования Украины в три раза увеличили атаки для преодоления наших оборонительных рубежей. В районе населенного пункта Артемовск противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки. Количество атак ежедневно растет в геометрической прогрессии", - сказал Марочко.
Он уточнил, что на артемовском участке фронта ситуация очень сложная.
"Для стабилизации обстановки направлены дополнительные силы и средства", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.