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Президент ЮАР призвал миролюбивые страны повлиять на конфликт на Украине - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:28 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/yuar-1884964650.html
Президент ЮАР призвал миролюбивые страны повлиять на конфликт на Украине
Президент ЮАР призвал миролюбивые страны повлиять на конфликт на Украине - РИА Новости, 19.07.2023
Президент ЮАР призвал миролюбивые страны повлиять на конфликт на Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ситуация из-за конфликта на Украине требует вмешательства всех стран, которые желают мира. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T00:28
2023-07-19T00:28
специальная военная операция на украине
в мире
юар
украина
африка
сирил рамафоса
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ситуация из-за конфликта на Украине требует вмешательства всех стран, которые желают мира. "Текущая война... воздействует на континент (Африку) таким образом, что требует вмешательства всех миролюбивых народов", - отметил он в ходе выступления, которое транслировал телеканал SABC. Рамафоса добавил, что предложение африканской мирной миссии по урегулированию конфликта следует рассматривать как дополняющее другие мирные инициативы. Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент ЮАР изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине.
https://ria.ru/20230718/arest-1884947678.html
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в мире, юар, украина, африка, сирил рамафоса
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Украина, Африка, Сирил Рамафоса
Президент ЮАР призвал миролюбивые страны повлиять на конфликт на Украине

Президент ЮАР: ситуация из-за конфликта на Украине требует участия всех миролюбивых стран

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ситуация из-за конфликта на Украине требует вмешательства всех стран, которые желают мира.
«
"Текущая война... воздействует на континент (Африку) таким образом, что требует вмешательства всех миролюбивых народов", - отметил он в ходе выступления, которое транслировал телеканал SABC.
Рамафоса добавил, что предложение африканской мирной миссии по урегулированию конфликта следует рассматривать как дополняющее другие мирные инициативы.
Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент ЮАР изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮАРУкраинаАфрикаСирил Рамафоса
 
 
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