https://ria.ru/20230719/yuar-1884964650.html

Президент ЮАР призвал миролюбивые страны повлиять на конфликт на Украине

Президент ЮАР призвал миролюбивые страны повлиять на конфликт на Украине - РИА Новости, 19.07.2023

Президент ЮАР призвал миролюбивые страны повлиять на конфликт на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ситуация из-за конфликта на Украине требует вмешательства всех стран, которые желают мира. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T00:28

2023-07-19T00:28

2023-07-19T00:28

специальная военная операция на украине

в мире

юар

украина

африка

сирил рамафоса

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что ситуация из-за конфликта на Украине требует вмешательства всех стран, которые желают мира. "Текущая война... воздействует на континент (Африку) таким образом, что требует вмешательства всех миролюбивых народов", - отметил он в ходе выступления, которое транслировал телеканал SABC. Рамафоса добавил, что предложение африканской мирной миссии по урегулированию конфликта следует рассматривать как дополняющее другие мирные инициативы. Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент ЮАР изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине.

https://ria.ru/20230718/arest-1884947678.html

юар

украина

африка

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в мире, юар, украина, африка, сирил рамафоса