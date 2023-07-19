https://ria.ru/20230719/rubl-1885043590.html
Совет Федерации одобрил закон о цифровом рубле
Совет Федерации одобрил закон о цифровом рубле - РИА Новости, 19.07.2023
Совет Федерации одобрил закон о цифровом рубле
Совет Федерации одобрил базовый закон о введении и регулировании в России цифрового рубля. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:17
2023-07-19T13:17
2023-07-19T13:58
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил базовый закон о введении и регулировании в России цифрового рубля.Он станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными рублями.Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов, поэтому в них нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки в цифровых кошельках начислять не будут.Закон вводит основные понятия, определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения Банка России — оператора платформы цифрового рубля — и участников платформы.Операции будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы и сроки операций.Планируется, что для граждан переводы и платежи будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от суммы.ЦБ будет нести ответственность перед пользователями за открытие цифровых кошельков и выполнять некоторые другие функции.Никто, кроме оператора, не сможет использовать в рекламе словосочетание "платформа цифрового рубля" и производные от нее.Кроме того, в связи с введением цифровых валют иностранными государствами уточняется понятие "иностранная валюта" — к ней будет относиться также национальная денежная единица иностранного государства, выпускаемая в цифровой форме.Предполагается, что основные положения закона вступят в силу 1 августа.
https://ria.ru/20230715/rubl-1884313690.html
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россия, экономика, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Совет Федерации РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Совет Федерации одобрил закон о цифровом рубле
СФ одобрил базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Совет Федерации одобрил базовый закон
о введении и регулировании в России цифрового рубля.
Он станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными рублями.
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты
Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов, поэтому в них нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки в цифровых кошельках начислять не будут.
Закон вводит основные понятия, определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения Банка России — оператора платформы цифрового рубля — и участников платформы.
Операции будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы и сроки операций.
Планируется, что для граждан переводы и платежи будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от суммы.
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будет нести ответственность перед пользователями за открытие цифровых кошельков и выполнять некоторые другие функции.
Никто, кроме оператора, не сможет использовать в рекламе словосочетание "платформа цифрового рубля" и производные от нее.
Кроме того, в связи с введением цифровых валют иностранными государствами уточняется понятие "иностранная валюта" — к ней будет относиться также национальная денежная единица иностранного государства, выпускаемая в цифровой форме.
Предполагается, что основные положения закона вступят в силу 1 августа.