https://ria.ru/20230715/rubl-1884313690.html

Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты

Цифровой рубль в России 2023 года: что это такое простыми словами, когда введут

Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты

Цифровой рубль - форма национальной валюты, пилотные операции с которой запущены в России с 1 апреля 2023 года. Что это такое простыми словами, когда введут... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T00:35

2023-07-15T00:35

2023-07-15T00:35

экономика

технологии

россия

китай

индия

ирина смирнова

эльвира набиуллина

софья главина

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Цифровой рубль - форма национальной валюты, пилотные операции с которой запущены в России с 1 апреля 2023 года. Что это такое простыми словами, когда введут новую валюту в действие, чем она отличается от обычного рубля и что означает для российской экономики закон о цифровом рубле, который приняла Госдума 11 июля, - в материале РИА Новости.Цифровой рубльЦифровой рубль (ЦР) – это третья форма денег, которую Банк России намерен выпускать в качестве дополнения к уже существующим: наличным и безналичным. Она представляет собой уникальный электронный код (токен).- В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Центробанк. Цифровой рубль обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Такие рубли будут храниться в специальных цифровых кошельках на платформе регулятора. Использование цифрового рубля будет добровольным, для физических лиц операции бесплатны, а для юридических комиссия составит 0,3% от платежа, - рассказывает Алексей Толстик, основатель и генеральный директор финтех-платформы Mandarin.Для чего нуженПо словам адвоката Амира Какимова, Центробанк декларировал основные принципы введения третьей формы национальной валюты:В нововведениях нет указаний по поводу особого регулирования и поддержания курса данной валюты. ЦБ указал на то, что "ЦР – это все тот же российский̆ рубль, который̆ будет выпускаться Банком России в цифровой̆ форме дополнительно к существующим формам денег". Следовательно, ЦР будет испытывать такое же влияние сложной экономической ситуации в стране со всеми рисками, связанными с сохранением покупательской способности и обесцениванием сбережений, - отмечает эксперт.Алексей Толстик объясняет, что необходимость введения цифрового рубля обусловлена несколькими причинами:Когда введут в РоссииПервые упоминания о цифровом рубле датируются 2020-м годом. Тогда Центробанк анонсировал новый проект электронных денег. Стартовать эксперимент должен был еще в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись и эксперимент начался в 2022 году."В прошлом году и вплоть до февраля этого года платформу тестировали 15 крупнейших банков России: в том числе Сбер, ВТБ и “Дом.РФ”. Финансовые аналитики проверили работоспособность систем регистрации, открытия и пополнения кошельков, корректность переводов между контрагентами и проведения платежей. В июле этого года запланирован новый этап тестирования системы с участием физических лиц. Это будут закрытые фокус-группы, которые отберут банки-участники эксперимента. Физическим лицам будут также доступны для тестирования системы регистрации, открытия кошелька, пополнения цифрового счета и совершение различных транзакций. Хождение электронной валюты в массовом формате анонсировано на 2024 год", - говорит Вера Каллистратова, руководитель бухгалтерского консалтингового агентства "Простые решения".Как будет работать цифровой рубльПользоваться ЦР можно будет так же, как безналичными деньгами – через приложение банка, где открыт, например, зарплатный счёт. Каждый гражданин РФ сможет открыть только один цифровой кошелёк. А дополнительно для совершения операций будет необходим подтверждённый аккаунт на портале госуслуг, об этом говориться в проекте ЦБ с описанием механизма работы платформы ЦР. Для расчётов в цифровых рублях понадобится ключ электронной подписи, которую потребуется получить лично. Пароль, как в случае с личным кабинетом пользователя "Госуслуг", не подойдёт.Пополнять цифровой кошелёк на платформе ЦБ можно будет переводом со счёта в банке. И наоборот, чтобы снять наличные деньги, сначала их нужно будет вывести из цифрового кошелька на счёт в банке и только потом снять в банкомате."По замыслу регулятора, в дальнейшем третья цифровая форма рубля станет удобным и быстрым способом перевода денег для граждан и для бизнеса. Благодаря современным технологиям издержек на цифровые транзакции станет меньше, что позволит клиентам уменьшить расходы на банковские комиссии. В мобильных и веб-банках у людей появится доступ к цифровым кошелькам на платформе ЦБ, где и будут происходить расчёты, допустим, по ипотечным сделкам на крупные суммы. Кроме того, пополнять кошелек цифровыми рублями смогут родные и знакомые. Пока список операций с ЦР не велик. Люди смогут открывать и пополнять цифровые кошельки, совершать переводы друг другу или оплачивать товары по QR-коду. ЦБ обещает, что в перспективе можно будет платить ЦР с помощью бесконтактной технологии NFT", - рассказывает Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру".Если исходить из принятого закона, то движение ЦР происходит между тремя основными участниками системы:"Механизм будет выглядеть следующим образом: оператор платформы выпускает ЦР и передает их участникам платформы, которые, в свою очередь, предоставляют ЦР пользователям платформы для дальнейшего оборота", - объясняет Амир Какимов.В каких банках можно купитьЦифровая валюта будет доступна для поĸупĸи в тех банĸах, ĸоторые присоединятся ĸ внедрению официальной программы цифрового рубля.- Вероятнее всего это регламентируют на уровне Центробанĸа. После чего банĸам предоставят доступ ĸ системе цифрового рубля сразу после ее введения, - отмечает Алеĸсей Журинов, судебный эĸсперт в области информационных технологий.По словам Татьяны Никаноровой, руководителя консалтингового центра Профдело, в пилотном проекте участвуют 15 банков, список которых приведен на сайте ЦБ РФ.Чем отличается от обычного рубляОбычная единица рубля до нововведений представляла собой либо наличные деньги, либо находилась в безналичной форме. ЦР не является ни тем, ни другим, но обладает свойствами обеих форм, так как им по замыслу можно будет расплачиваться даже в случае неработающего интернета."Главное отличие между обычным рублем и цифровым заĸлючается в том, что в случае цифрового рубля все транзаĸции будут проходить мгновенно и праĸтичесĸи без ĸомиссий. Кроме того, операции с валютой будут доступны 24/7, а не в рабочее время банĸов", - говорит Алеĸсей Журинов.Можно ли будет украсть цифровой рубльУровень защиты сбережений граждан будет зависеть напрямую от технической оснащенности проекта. Теоретически риск потерять свои цифровые деньги, по мнению экспертов, безусловно, есть.Ирина Смирнова, управляющий владелец группы компаний "Ваш Бухгалтер", считает, что большой плюс в том, что у каждого рубля будет свой индивидуальный цифровой код, который позволит отследить путь денег даже после кражи. На данном этапе разработки закона вопрос ответственности за хранение цифровых денег остается открытым. Поначалу предполагалось, что за это должен отвечать сам Центральный Банк, однако, затем проект закона был переработан."Обширный опыт банковского сектора в части информационной безопасности должен помочь защитить цифровой рубль. В целом банковская система имеет ряд уязвимостей, но, учитывая национальный приоритет проекта, ЦБ должен внимательно подойти ко взаимодействию с подрядчиками, занимающимися разработкой архитектуры настоящей платформы в части антифишинга, социальной инженерии. Другая составляющая - это интернет-кражи из-за доверия самих граждан, в связи с чем я думаю в ближайшее время начнется активная информационная кампания, связанная с повышением грамотности в этой сфере", - говорит Борис Богоутдинов, управляющий партнер Консалтинговой компании "2Б Диалог".Возможна ли выплата пенсии цифровым рублемГлава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что переводить выплату пенсии, зарплаты бюджетников или пособия малообеспеченных граждан в обязательном порядке только на ЦР не будут. Граждане сами будут конвертировать в цифровой рубль необходимые им суммы. Стоит отметить, что ЦР, как и любое новшество, касающееся денег, тревожит людей. Закономерно, что часть россиян воспринимает его в штыки."Так, апрельский опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру" показал, что 28% не верят новинке и не хотят пользоваться цифровым рублём. Правда, тех, кто поддерживает инициативу ЦБ, больше – 34%, в том числе 14% из них готовы активно использовать третью форму нацвалюты. Пятая часть опрошенных согласны использовать цифровой рубль при необходимости – например, для получения соцвыплат государства. Но напомним, за перевод пенсий банки уже сегодня платят клиентам, стимулируют бонусами и повышенными ставками на остаток средств счёта пенсионной карты. Если ЦБ не планирует поощрять пенсионеров, то с большой вероятностью люди не будут лишать себя небольшого дополнительного дохода и переводить безналичные рубли в цифровые", - говорит Ирина Андриевская.Риски введения цифрового рубляКсения Левицкая, ведущая ТК "Россия-24", считает, что единственный, кому действительно стоит опасаться нового игрока на рынке валют, это банковская система, отмечают эксперты. Введение цифрового рубля снизит доходы российских банков. Новый рубль сильнее ударит по тем банкам, которые имеют меньше возможностей для удержания клиентов при помощи небанковских продуктов. После запуска цифрового рубля банкиры могут лишиться комиссии за обслуживание платежей. При совершении платежей за товары и услуги деньги будут приходить в цифровом рубле со счета клиента в Банке России на счет поставщика, который тоже открыт в ЦБ. Цифровизация рубля минимизирует число посредников одной операции, что позволит сделать транзакцию дешевле и быстрее."Поэтому кредитные организации могут потерять чистый комиссионный доход. Сейчас при оплате потребителем товаров картой, банки зарабатывают в среднем до 1,5% межбанковского вознаграждения. При этом в виде лояльности — кэшбэков и бонусных баллов — клиенту возвращают в среднем менее 1% от суммы покупок. Регулятор прогнозирует, что банкам придется повышать процентные ставки по банковским вкладам, чтобы предотвратить отток безналичных денег в “цифру”", - отмечает эксперт.Плюсы и минусы цифрового рубляНа сегодняшний день, несмотря на то, что закон уже принят, происходит поэтапное развитие данной концепции. "Нельзя относиться к факту принятия этого закона как к завершению денежной реформы и делать выводы о плюсах и минусах. Пока даны лишь необходимые основы – определения, права и обязанности Банка России, ориентиры, как новые понятия будут вписываться в систему правоотношений в экономике. Нужны месяцы тестирования, из которых будет видно, какие ресурсы по факту могут перетекать из одной формы в другую, как будет работать система в целом, какие выдаст ошибки и не урегулированные законодательно моменты. Вокруг концепции цифровой валюты на сегодняшний день много споров и мифов, часть из них развеяли должностные лица Банка России – на официальном портале есть краткие и понятные ответы на часто возникающие вопросы", - объясняет Максим Фёдоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle.Выгоды для бизнеса от цифрового рубля очевидны, считает Вера Каллистратова, ЦБ обещает единые и минимальные тарифы платежей в цифровых рублях независимо от того, в каком банке обслуживается клиент — 0,4–0,7%. Это не более, чем в СБП. Сейчас комиссии банков за эквайринг для ИП и ООО в Москве начинаются от 0,4% и достигают 2,5% от суммы операции. Торговые сети будут экономить не менее 80 млрд рублей в год от снижения эквайринговых комиссий. За счет этой суммы бизнес сможет предлагать более выгодные условия для клиентов- Например, магазины и маркетплейсы сейчас предлагают скидки за оплату через СБП, потому что для них обслуживание такой транзакции дешевле. Цифровые рубли будут востребованы в сферах, где все еще рассчитываются наличными. Например, при покупке недвижимости можно будет "запрограммировать" систему таким образом, что цифрорубли поступят на счет продавца в момент перехода прав собственности в Росреестре. Этот механизм схож с эскроу-счетами, но будет более быстрым и гибким, - отмечает эксперт."Интересно, что максимальную пользу цифровой рубль принесет гражданам, проживающим в удаленных и малонаселенных регионах РФ: расчеты в цифровых рублях вне зоны доступа интернета могут стать хорошим решением вопроса обеспечения выплат. Однако широкое распространение валюты внутри страны вызывает вопрос. Отталкивающим фактором является то, что Банк России не исключает возможности взимания комиссии за переводы цифровых рублей, что также приведет к ограничению популярности инновации. С другой стороны, из заявлений ЦБ можно сделать вывод, что комиссия будет ниже по сравнению с традиционными платежами", - говорит Софья Главина, руководитель программы "Цифровая Экономика" РУДН.Эксперт считает, что данный проект имеет большой потенциал реагирования на санкции - технология работает без использования международных платежных систем (Visa/ Master Card и др.) и SWIFT. Предполагается, что цифровой рубль должен помочь банковским клиентам уйти от "платежного рабства" и решить проблему заградительных лимитов в Системе быстрых платежей, которые устанавливают некоторые банки. Созданная ЦБ инфраструктура СБП работает прекрасно, но из многих банков очень сложно вывести деньги. Использование технологии распределенных реестров потенциально несет в себе возможность снизить коррупционную составляющую в стране.Также использование цифрового рубля может привести к усилению позиций рубля в мире и расширению границ его использования. Однако из доклада ЦБ 2020 года остаются неясными технологии при разработке цифрового рубля и что обеспечивает его использование оффлайн.К недостаткам нововведения можно отнести отсутствие программ лояльности от банка (кешбэк) и анонимности (отследить передвижение денег можно по цифровому коду).Страны с цифровой валютойНа сегодняшний день многие страны мира разрабатывают или уже используют возможности цифровых денег. В широком пользовании цифровая валюта запущена в Нигерии и в некоторых странах Карибского бассейна. Разработка и внедрение тестовых проектов таких денег продолжаются в ЮАР, Швеции, Казахстане, Сингапуре, Малайзии, Саудовской Аравии и ряде других.- Еще порядка шестидесяти стран мира исследуют возможности внедрения цифровых денег и разрабатывают свои проекты. Но есть ряд государств, которые отказались от цифровизации и остановили свои проекты. Среди них Дания, Финляндия, Азербайджан и некоторые другие, - рассказывает Ирина Смирнова.

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https://ria.ru/20230713/rubl-1883879877.html

https://ria.ru/20230712/rubl-1883722666.html

https://ria.ru/20230711/rubl-1883614233.html

https://ria.ru/20230711/zakon-1883575533.html

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экономика, технологии, россия, китай, индия, ирина смирнова, эльвира набиуллина, софья главина, центральный банк рф (цб рф)