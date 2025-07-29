Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Цифровой рубль - форма национальной валюты, массовое внедрение которой начнется с 1 сентября 2026 года. Что это такое простыми словами, чем он отличается от обычного рубля и что означает для российской экономики Цифровой рубль - форма национальной валюты, массовое внедрение которой начнется с 1 сентября 2026 года. Что это такое простыми словами, чем он отличается от обычного рубля и что означает для российской экономики закон о цифровом рубле , который Владимир Путин подписал 23 июля, - в материале РИА Новости.

Цифровой рубль

Цифровой рубль (ЦР) – это третья форма денег, которую Банк России намерен выпускать в качестве дополнения к уже существующим: наличным и безналичным.

Будет внедрен универсальный платежный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг.

Для этого вводятся понятия "универсальный платежный код" и "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода"

также устанавливается обязательность использования этого кода для платежей цифровыми рублями.

Для чего нужен

По словам адвоката Амира Какимова, Центробанк декларировал основные принципы введения третьей формы национальной валюты:

ускорение платежей; простота использования; безопасность; снижение стоимости платежных услуг и денежных переводов; стимулирование роста конкуренции среди финансовых организаций и появление инноваций в сфере различных платежей; стимул к развитию цифровой экономики; повышение устойчивости финансовой системы страны, макроэкономической и финансовой стабильности; включение в экономическую систему покупателей и продавцов из отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территорий; снижение рисков перераспределения средств в иностранные цифровые валюты; введение альтернативы криптовалютам, у которых отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав пользователей.

В нововведениях нет указаний по поводу особого регулирования и поддержания курса данной валюты. ЦБ указал на то, что "ЦР – это все тот же российский̆ рубль, который̆ будет выпускаться Банком России в цифровой̆ форме дополнительно к существующим формам денег". Следовательно, ЦР будет испытывать такое же влияние сложной экономической ситуации в стране со всеми рисками, связанными с сохранением покупательской способности и обесцениванием сбережений, - отмечает эксперт.

Введение цифрового рубля прежде всего нацелено на снижение зависимости от мировой платежной инфраструктуры, снижение теневого сектора экономики и контроль за расходом бюджетных средств. Кроме того, с помощью цифровой валюты становится легче контролировать количество средств в экономике и их перемещения.

Алексей Толстик выделяет следующие назначения новой формы национальной валюты:

1. Стремительный рост безналичных расчетов в рознице. Условия ряда банков по безналичной оплате товаров и услуг не устраивают пользователей. Прежде всего, речь идет о комиссиях, которые взимаются с клиентов. Цифровой рубль стал ответом на этот запрос рынка. У россиян появится возможность оплачивать товары и услуги без каких-либо ограничений и осуществлять переводы цифровых рублей в пределах остатков средств в их цифровых кошельках.

2. Необходимость развития трансграничных платежей. Цифровой рубль может стать быстрым, удобным и надежным средством трансграничных платежей, что важно для России в условиях санкционного давления. Сегодня наша страна сотрудничает с Китаем Индией и иными дружественными странами. Для проведения международных расчетов с ними необходима система, основанная на взаимодействии национальных цифровых валют. По информации Центробанка, сейчас прорабатываются следующие варианты: интеграция двух платформ – цифрового рубля и иной цифровой валют; взаимодействие платформ национальных валют через третью систему, которая будет общей.

3. Важность контроля над целевым назначением платежей. Цифровой рубль позволяет осуществлять контроль над целевым назначением платежей. Речь идет о так называемом "окрашивании денег" - их нельзя будет потратить не по назначению. Система предусматривает такую возможность. Такая новация будет особенно полезна для контроля за расходом бюджета. Также этот вид контроля может быть использован и в проектном финансировании, в рамках которого средства выделяются на конкретные проекты.

Когда введут в России

Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября 2026 года.

С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты - продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 миллионов рублей - обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.

С 1 сентября 2027 года эта обязанность будет распространена на банки с универсальной лицензией и на их клиентов - продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей в год; а с 1 сентября 2028 года - на остальные банки и продавцов (исполнителей, владельцев агрегаторов).

Как будет работать цифровой рубль

Пользоваться ЦР можно будет так же, как безналичными деньгами – через приложение банка, где открыт, например, зарплатный счёт. Каждый гражданин РФ сможет открыть только один цифровой кошелёк. А дополнительно для совершения операций будет необходим подтверждённый аккаунт на портале госуслуг, об этом говориться в проекте ЦБ с описанием механизма работы платформы ЦР. Для расчётов в цифровых рублях понадобится ключ электронной подписи, которую потребуется получить лично. Пароль, как в случае с личным кабинетом пользователя "Госуслуг", не подойдёт.

Пополнять цифровой кошелёк на платформе ЦБ можно будет переводом со счёта в банке. И наоборот, чтобы снять наличные деньги, сначала их нужно будет вывести из цифрового кошелька на счёт в банке и только потом снять в банкомате.

"По замыслу регулятора, в дальнейшем третья цифровая форма рубля станет удобным и быстрым способом перевода денег для граждан и для бизнеса. Благодаря современным технологиям издержек на цифровые транзакции станет меньше, что позволит клиентам уменьшить расходы на банковские комиссии. В мобильных и веб-банках у людей появится доступ к цифровым кошелькам на платформе ЦБ, где и будут происходить расчёты, допустим, по ипотечным сделкам на крупные суммы. Кроме того, пополнять кошелек цифровыми рублями смогут родные и знакомые. Пока список операций с ЦР не велик. Люди смогут открывать и пополнять цифровые кошельки, совершать переводы друг другу или оплачивать товары по QR-коду. ЦБ обещает, что в перспективе можно будет платить ЦР с помощью бесконтактной технологии NFT", - рассказывает Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Если исходить из принятого закона, то движение ЦР происходит между тремя основными участниками системы:

Оператором платформы (ЦБ). Участники платформы (другие банки). Пользователи платформы (граждане, ООО и ИП).

"Механизм будет выглядеть следующим образом: оператор платформы выпускает ЦР и передает их участникам платформы, которые, в свою очередь, предоставляют ЦР пользователям платформы для дальнейшего оборота", - объясняет Амир Какимов.

В каких банках можно купить

Цифровая валюта будет доступна для поĸупĸи в тех банĸах, ĸоторые присоединятся ĸ внедрению официальной программы цифрового рубля.

По словам Татьяны Никаноровой, руководителя консалтингового центра Профдело, в пилотном проекте участвовали не менее 15 банков, список которых приведен на сайте ЦБ РФ

Чем отличается от обычного рубля

Обычная единица рубля до нововведений представляла собой либо наличные деньги, либо находилась в безналичной форме. ЦР не является ни тем, ни другим, но обладает свойствами обеих форм, так как им по замыслу можно будет расплачиваться даже в случае неработающего интернета.

"Главное отличие между обычным рублем и цифровым заĸлючается в том, что в случае цифрового рубля все транзаĸции будут проходить мгновенно и праĸтичесĸи без ĸомиссий. Кроме того, операции с валютой будут доступны 24/7, а не в рабочее время банĸов", - говорит Алеĸсей Журинов.

· Для граждан платежи и переводы в ЦР будут бесплатными.

· Для бизнеса комиссия составит 0,3% от суммы платежа, но не более полутора тысяч рублей

· Для компаний, представляющих услуги ЖКХ тариф составляет 0,2%, но не более 10 рублей

· За переводы между юрлицами снимут 15 рублей за операцию

С одной стороны, низкие комиссии позволят продавцам экономить на эквайринге, с другой – покупатели лишаются возможности получать кэшбеки и проценты на остаток.

Можно ли будет украсть цифровой рубль

К обеспечению безопасности подходя серьёзно. Хранением ЦР занимается сам регулятор, а не коммерческие банки. Для этого создана специальная платформа. Для доступа к кошельку придется пройти специальную систему аутентификации и многофакторную проверку для осуществления транзакции. Кроме того, предусмотрен целый комплекс мер защиты включая криптографический механизм, системы шифрования и мониторинга подозрительных действий

Однако теоретически риск потерять свои цифровые деньги, по мнению экспертов, безусловно, есть. Ирина Смирнова , управляющий владелец группы компаний "Ваш Бухгалтер", считает, что большой плюс в том, что у каждого рубля будет свой индивидуальный цифровой код, который позволит отследить путь денег даже после кражи.

"Обширный опыт банковского сектора в части информационной безопасности должен помочь защитить цифровой рубль. В целом банковская система имеет ряд уязвимостей, но, учитывая национальный приоритет проекта, ЦБ должен внимательно подойти ко взаимодействию с подрядчиками, занимающимися разработкой архитектуры настоящей платформы в части антифишинга, социальной инженерии. Другая составляющая — это интернет-кражи из-за доверия самих граждан, в связи с чем я думаю в ближайшее время начнется активная информационная кампания, связанная с повышением грамотности в этой сфере", - говорит Борис Богоутдинов, управляющий партнер Консалтинговой компании "2Б Диалог".

Выплата пенсии цифровым рублем

С 1 октября в цифровые рубли переведут часть соцвыплат и пособий точный перечень определят к августу 2025-го. Переход будет постепенным, банк уведомит клиента заранее и откроет кошелек автоматически. Самостоятельно открывать счета, подавать заявления или скачивать отдельные приложения россиянам не нужно.

Важно, что при этом останутся доступны все привычные формы денег: наличные и безналичные, а комиссии за перевод из ЦР и обратно взиматься не будет.

Получение выплат через отделение Почты России наличными также останется доступным – в отделении смогут конвертировать цифровые рубли и выдать клиенту наличные.

С января 2026-го в ЦР смогут осуществлять любые выплаты из федерального бюджета, а с 2027-го переход станет доступен для региональных бюджетов и внебюджетных фондов.

Риски введения цифрового рубля

Ксения Левицкая, ведущая ТК "Россия-24", считает, что единственный, кому действительно стоит опасаться нового игрока на рынке валют, это банковская система, отмечают эксперты. Введение цифрового рубля снизит доходы российских банков. Новый рубль сильнее ударит по тем банкам, которые имеют меньше возможностей для удержания клиентов при помощи небанковских продуктов. После запуска цифрового рубля банкиры могут лишиться комиссии за обслуживание платежей. При совершении платежей за товары и услуги деньги будут приходить в цифровом рубле со счета клиента в Банке России на счет поставщика, который тоже открыт в ЦБ. Цифровизация рубля минимизирует число посредников одной операции, что позволит сделать транзакцию дешевле и быстрее.

"Поэтому кредитные организации могут потерять чистый комиссионный доход. Сейчас при оплате потребителем товаров картой, банки зарабатывают в среднем до 1,5% межбанковского вознаграждения. При этом в виде лояльности — кэшбэков и бонусных баллов — клиенту возвращают в среднем менее 1% от суммы покупок. Регулятор прогнозирует, что банкам придется повышать процентные ставки по банковским вкладам, чтобы предотвратить отток безналичных денег в “цифру”", - отмечает эксперт..

Плюсы и минусы цифрового рубля

На сегодняшний день, несмотря на то, что закон уже принят, происходит поэтапное развитие данной концепции. "Нельзя относиться к факту принятия этого закона как к завершению денежной реформы и делать выводы о плюсах и минусах. Пока даны лишь необходимые основы – определения, права и обязанности Банка России, ориентиры, как новые понятия будут вписываться в систему правоотношений в экономике. Нужны месяцы тестирования, из которых будет видно, какие ресурсы по факту могут перетекать из одной формы в другую, как будет работать система в целом, какие выдаст ошибки и не урегулированные законодательно моменты. Вокруг концепции цифровой валюты на сегодняшний день много споров и мифов, часть из них развеяли должностные лица Банка России – на официальном портале есть краткие и понятные ответы на часто возникающие вопросы ", - объясняет Максим Фёдоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle.

Выгоды для бизнеса от цифрового рубля очевидны, считает Вера Каллистратова, ЦБ обещает единые и минимальные тарифы платежей в цифровых рублях независимо от того, в каком банке обслуживается клиент. Сейчас комиссии банков за эквайринг для ИП и ООО в Москве начинаются от 0,4% и достигают 2,5% от суммы операции. Торговые сети будут экономить не менее 80 млрд рублей в год от снижения эквайринговых комиссий. За счет этой суммы бизнес сможет предлагать более выгодные условия для клиентов

- Например, магазины и маркетплейсы сейчас предлагают скидки за оплату через СБП, потому что для них обслуживание такой транзакции дешевле. Цифровые рубли будут востребованы в сферах, где все еще рассчитываются наличными. Например, при покупке недвижимости можно будет "запрограммировать" систему таким образом, что цифрорубли поступят на счет продавца в момент перехода прав собственности в Росреестре . Этот механизм схож с эскроу-счетами, но будет более быстрым и гибким, - отмечает эксперт.

"Интересно, что максимальную пользу цифровой рубль принесет гражданам, проживающим в удаленных и малонаселенных регионах РФ: расчеты в цифровых рублях вне зоны доступа интернета могут стать хорошим решением вопроса обеспечения выплат ", - говорит Софья Главина , руководитель программы "Цифровая Экономика" РУДН

Эксперт считает, что данный проект имеет большой потенциал реагирования на санкции - технология работает без использования международных платежных систем ( Visa / Master Card и др.) и SWIFT . Предполагается, что цифровой рубль должен помочь банковским клиентам уйти от "платежного рабства" и решить проблему заградительных лимитов в Системе быстрых платежей, которые устанавливают некоторые банки. Созданная ЦБ инфраструктура СБП работает прекрасно, но из многих банков очень сложно вывести деньги. Использование технологии распределенных реестров потенциально несет в себе возможность снизить коррупционную составляющую в стране.

Также использование цифрового рубля может привести к усилению позиций рубля в мире и расширению границ его использования.

К недостаткам нововведения можно отнести отсутствие программ лояльности от банка (кешбэк) и анонимности (отследить передвижение денег можно по цифровому коду).

