https://ria.ru/20230719/oteli-1884973995.html

Сеть Rixos интересуется открытием отелей в Дагестане

Сеть Rixos интересуется открытием отелей в Дагестане - РИА Новости, 19.07.2023

Сеть Rixos интересуется открытием отелей в Дагестане

Крупные игроки мировой индустрии туризма, среди которых сеть отелей Rixos, готовы зайти на дагестанский рынок, но для этого в регионе необходимо создать... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T04:49

2023-07-19T04:49

2023-07-19T10:51

туризм

экономика

дербент

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новости - туризм

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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Крупные игроки мировой индустрии туризма, среди которых сеть отелей Rixos, готовы зайти на дагестанский рынок, но для этого в регионе необходимо создать соответствующую инфраструктуру, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. "Мы планируем создать четыре туристических кластера – прибрежный кластер, горный кластер, город Дербент и на северных территориях Дагестана кластер, связанный с охотой, рыболовством. Дагестан может предложить самые разные виды отдыха. Как только мы обеспечим эти кластеры надежной инфраструктурой, я не сомневаюсь, что отбоя от инвестиций здесь не будет, потому что спрос на пребывание в Дагестане сегодня велик. Крупных игроков мирового туристического рынка, которые хотят зайти в эту сферу, очень много. Rixos, например. Они заинтересованы в развитии в Дагестане. Также в прошлом году у нас был посол Объединенных Арабских Эмиратов, они тоже заинтересованы", – сказал Меликов. Глава Дагестана отметил, что нынешней и 2024 год в регионе посветят созданию инфраструктуры, а уже в 2025 году республика, вероятно, будет готова пригласить крупных застройщиков. "Министерством экономического развития РФ на корпорацию развития "Кавказ.РФ" возложена задача по поэтапному созданию инфраструктуры. С ними мы сейчас прорабатываем этот вопрос на самом востребованном из четырех кластеров – прибрежном, где у нас уже создана особая экономическая зона, дающая преференции как для развития инфраструктуры, так и для привлечения инвесторов", – рассказал глава республики.

https://ria.ru/20230628/dagestan-1880987970.html

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экономика, дербент, россия, сергей меликов, отдых в россии, туризм, новости - туризм