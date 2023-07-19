https://ria.ru/20230719/lazareva-1885026585.html
Иноагент Татьяна Лазарева* обжаловала в суде штраф за отсутствие маркировки
Иноагент Татьяна Лазарева* обжаловала в суде штраф за отсутствие маркировки - РИА Новости, 19.07.2023
Иноагент Татьяна Лазарева* обжаловала в суде штраф за отсутствие маркировки
Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иноагентом, обжаловала в суде выписанный ей ранее штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:10
2023-07-19T14:10
2023-07-19T14:40
шоубиз
татьяна лазарева
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева*, признанная в России иноагентом, обжаловала в суде выписанный ей ранее штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки, сообщается на сайте Пресненского районного суда Москвы.В картотеке ведомства данные появились 18 июля, однако, судя по датам, штраф был обжалован еще 19 июня. Роскомнадзор уличил телеведущую, которая была внесена в список иноагентов 22 июля 2022 года, в отсутствии маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. Наказание по данному правонарушению предполагалось от 30 до 50 тысяч рублей. Суд 5 июня вынес решение о штрафе.Согласно судебной практике, постановление можно обжаловать в течение десяти дней после получения. В данный момент все документы по делу находятся у судьи. О дате очередного заседания не сообщается. Татьяна Лазарева* после начала СВО осудила спецоперацию и уехала в Испанию. Позже она пыталась оспорить статус иноагента, но безуспешно. В настоящий момент о ее творческой деятельности ничего не известно, она лишь ведет соцсети.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220606/lazareva-1793428133.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна лазарева, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Татьяна Лазарева, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Иноагент Татьяна Лазарева* обжаловала в суде штраф за отсутствие маркировки
Татьяна Лазарева* обжаловала штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента