https://ria.ru/20230517/lazareva-1872504229.html
На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 17.05.2023
На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
Роскомнадзор составил протокол на ведущую Татьяну Лазареву* из-за отсутствия маркировки в материалах в соцсетях, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:32
2023-05-17T22:32
2023-05-17T23:50
общество
россия
татьяна лазарева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол на ведущую Татьяну Лазареву* из-за отсутствия маркировки в материалах в соцсетях, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Отмечается, что основанием послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. "За такое правонарушение российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей", - указывается в ответе.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна лазарева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Татьяна Лазарева, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
Роскомнадзор составил протокол на Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол на ведущую Татьяну Лазареву* из-за отсутствия маркировки в материалах в соцсетях, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
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"Роскомнадзор составил административный протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ на Татьяну Лазареву*, внесенную Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что основанием послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях.
"За такое правонарушение российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей", - указывается в ответе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента