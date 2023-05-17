https://ria.ru/20230517/lazareva-1872504229.html

На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 17.05.2023

На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор составил протокол на ведущую Татьяну Лазареву* из-за отсутствия маркировки в материалах в соцсетях, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T22:32

2023-05-17T22:32

2023-05-17T23:50

общество

россия

татьяна лазарева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол на ведущую Татьяну Лазареву* из-за отсутствия маркировки в материалах в соцсетях, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Отмечается, что основанием послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. "За такое правонарушение российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей", - указывается в ответе.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна лазарева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)