Рейтинг@Mail.ru
На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 17.05.2023 (обновлено: 23:50 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/lazareva-1872504229.html
На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 17.05.2023
На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
Роскомнадзор составил протокол на ведущую Татьяну Лазареву* из-за отсутствия маркировки в материалах в соцсетях, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:32
2023-05-17T23:50
общество
россия
татьяна лазарева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92531/04/925310428_0:291:1363:1057_1920x0_80_0_0_0f44d231e41c810712fc63424a3a9160.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол на ведущую Татьяну Лазареву* из-за отсутствия маркировки в материалах в соцсетях, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Отмечается, что основанием послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях. "За такое правонарушение российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей", - указывается в ответе.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92531/04/925310428_0:163:1363:1185_1920x0_80_0_0_c89ad8f54414a612afb3fe7e7b491e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна лазарева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Татьяна Лазарева, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
На Татьяну Лазареву* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор составил протокол на Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТелеведущая Татьяна Лазарева*
Телеведущая Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Телеведущая Татьяна Лазарева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Роскомнадзор составил протокол на ведущую Татьяну Лазареву* из-за отсутствия маркировки в материалах в соцсетях, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
«

"Роскомнадзор составил административный протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ на Татьяну Лазареву*, внесенную Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что основанием послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях.
"За такое правонарушение российским законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей", - указывается в ответе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Татьяна Лазарева* не смогла оспорить статус иноагента
14 октября 2022, 12:01
 
ОбществоРоссияТатьяна ЛазареваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала