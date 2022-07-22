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В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву* - РИА Новости, 22.07.2022
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В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву*
В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву* - РИА Новости, 22.07.2022
В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву*
Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина, блогера Веронику Белоцерковскую и актрису Татьяну Лазареву,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:18
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иноагенты
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина, блогера Веронику Белоцерковскую и актрису Татьяну Лазареву, сообщается на сайте министерства."Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: Яшин Илья, Белоцерковская Вероника, Шаведдинов Руслан, Кац Максим, Лазарева Татьяна: "Осуществление политической деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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иноагенты
21:18 22.07.2022 (обновлено: 21:27 22.07.2022)
 
В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву*

Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Илью Яшина, Максима Каца и Татьяну Лазареву

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин*
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин* - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина, блогера Веронику Белоцерковскую и актрису Татьяну Лазареву, сообщается на сайте министерства.
"Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: Яшин Илья, Белоцерковская Вероника, Шаведдинов Руслан, Кац Максим, Лазарева Татьяна: "Осуществление политической деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Логотип партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 10:49
"Яблоко" опровергло сообщения о возможном признании партии иноагентом
 
иноагенты
 
 
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