https://ria.ru/20220722/inoagent-1804412857.html
В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву*
В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву* - РИА Новости, 22.07.2022
В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву*
Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина, блогера Веронику Белоцерковскую и актрису Татьяну Лазареву,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:18
2022-07-22T21:18
2022-07-22T21:27
иноагенты
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина, блогера Веронику Белоцерковскую и актрису Татьяну Лазареву, сообщается на сайте министерства."Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: Яшин Илья, Белоцерковская Вероника, Шаведдинов Руслан, Кац Максим, Лазарева Татьяна: "Осуществление политической деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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иноагенты
21:18 22.07.2022 (обновлено: 21:27 22.07.2022)
В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву*
Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Илью Яшина, Максима Каца и Татьяну Лазареву
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина, блогера Веронику Белоцерковскую и актрису Татьяну Лазареву, сообщается на сайте министерства.
"Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: Яшин Илья, Белоцерковская Вероника, Шаведдинов Руслан, Кац Максим, Лазарева Татьяна: "Осуществление политической деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента