https://ria.ru/20220722/inoagent-1804412857.html

В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву*

В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву* - РИА Новости, 22.07.2022

В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую* и актрису Лазареву*

Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина, блогера Веронику Белоцерковскую и актрису Татьяну Лазареву,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:18

2022-07-22T21:18

2022-07-22T21:27

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155803/28/1558032838_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_5202e19d0f881f684101fddfcfd04f20.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина, блогера Веронику Белоцерковскую и актрису Татьяну Лазареву, сообщается на сайте министерства."Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: Яшин Илья, Белоцерковская Вероника, Шаведдинов Руслан, Кац Максим, Лазарева Татьяна: "Осуществление политической деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220722/yabloko-1804201088.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иноагенты