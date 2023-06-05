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Суд оштрафовал Лазареву* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 05.06.2023
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Шоубиз
 
12:39 05.06.2023 (обновлено: 14:40 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/inoagent-1876206905.html
Суд оштрафовал Лазареву* на 30 тысяч рублей
Суд оштрафовал Лазареву* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 05.06.2023
Суд оштрафовал Лазареву* на 30 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:39
2023-06-05T14:40
шоубиз
москва
татьяна лазарева
россия
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
культура
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лазарева* оштрафована на 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол на Лазареву* Роскомнадзор составил в мае по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях.Ранее она была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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москва, татьяна лазарева, россия, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), культура
Шоубиз, Москва, Татьяна Лазарева, Россия, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Культура
Суд оштрафовал Лазареву* на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал Татьяну Лазареву на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лазарева* оштрафована на 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
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Протокол на Лазареву* Роскомнадзор составил в мае по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях.
Ранее она была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизМоскваТатьяна ЛазареваРоссияПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Культура
 
 
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