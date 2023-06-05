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Суд оштрафовал Лазареву* на 30 тысяч рублей
Суд оштрафовал Лазареву* на 30 тысяч рублей - РИА Новости, 05.06.2023
Суд оштрафовал Лазареву* на 30 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:39
2023-06-05T12:39
2023-06-05T14:40
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москва
татьяна лазарева
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происшествия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
культура
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву* на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лазарева* оштрафована на 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Протокол на Лазареву* Роскомнадзор составил в мае по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях.Ранее она была внесена Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230603/maydanov-1875798311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, татьяна лазарева, россия, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), культура
Шоубиз, Москва, Татьяна Лазарева, Россия, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Культура
Суд оштрафовал Лазареву* на 30 тысяч рублей
Суд оштрафовал Татьяну Лазареву на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента