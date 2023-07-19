https://ria.ru/20230719/it-ipoteka-1885088554.html

ВТБ: выдачи IT-ипотеки за полгода увеличились в два раза

ВТБ: выдачи IT-ипотеки за полгода увеличились в два раза - РИА Новости, 19.07.2023

ВТБ: выдачи IT-ипотеки за полгода увеличились в два раза

По итогам первого полугодия 2023 года более 1,4 тысячи работников IT-сферы получили в ВТБ ипотеку в рамках специальной льготной программы; общий объем сделок... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:41

2023-07-19T15:41

2023-07-19T15:41

втб

сергей бабинов

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. По итогам первого полугодия 2023 года более 1,4 тысячи работников IT-сферы получили в ВТБ ипотеку в рамках специальной льготной программы; общий объем сделок составил 13,7 миллиарда рублей, что почти в два раза превышает результат всего 2022 года, сообщает пресс-служба банка. Лидером по выдаче средств в рамках программы выступают Москва и Московская область – на эти регионы по итогам первого полугодия в ВТБ приходится примерно половина объема продаж (около 6,5 миллиарда рублей). На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где IT-специалисты получили на покупку недвижимости порядка 2,5 миллиарда рублей. Замыкает тройку Республика Татарстан с объемом выдач более 470 миллионов, говорится в сообщении. Согласно условиям IT-ипотеки, оформить кредит по льготной ставке могут работники сферы информационных технологий в возрасте до 50 лет включительно. При этом организация, в которой трудится будущий заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Одновременно в программе предусмотрены требования к уровню дохода клиента. Для IT-специалистов, работающих в городах-миллионниках, он должен составлять не менее 120 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах - 70 тысяч. В Москве минимальный ежемесячный доход для получения льготного кредита достигает 150 тысяч рублей. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости. "Льготные ипотечные программы позволяют поддержать заемщиков в вопросе приобретения первичной недвижимости, и ВТБ, как социально ответственный банк, традиционно активно участвует в их развитии. Благодаря специальным условиям кредитования, работники IT-сферы могут купить квартиру или получить средства на строительство индивидуального дома с минимальной финансовой нагрузкой. Значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация в феврале текущего года – только в нашем банке после перезапуска условий спрос со стороны IT-специалистов вырос более чем в три раза", – отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого привели в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20230210/ipoteka-1851153668.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, сергей бабинов