ВТБ: выдачи IT-ипотеки за полгода увеличились в два раза
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. По итогам первого полугодия 2023 года более 1,4 тысячи работников IT-сферы получили в ВТБ ипотеку в рамках специальной льготной программы; общий объем сделок составил 13,7 миллиарда рублей, что почти в два раза превышает результат всего 2022 года, сообщает пресс-служба банка.
Лидером по выдаче средств в рамках программы выступают Москва и Московская область – на эти регионы по итогам первого полугодия в ВТБ приходится примерно половина объема продаж (около 6,5 миллиарда рублей). На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где IT-специалисты получили на покупку недвижимости порядка 2,5 миллиарда рублей. Замыкает тройку Республика Татарстан с объемом выдач более 470 миллионов, говорится в сообщении.
Согласно условиям IT-ипотеки, оформить кредит по льготной ставке могут работники сферы информационных технологий в возрасте до 50 лет включительно. При этом организация, в которой трудится будущий заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Одновременно в программе предусмотрены требования к уровню дохода клиента. Для IT-специалистов, работающих в городах-миллионниках, он должен составлять не менее 120 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах - 70 тысяч. В Москве минимальный ежемесячный доход для получения льготного кредита достигает 150 тысяч рублей. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.
"Льготные ипотечные программы позволяют поддержать заемщиков в вопросе приобретения первичной недвижимости, и ВТБ, как социально ответственный банк, традиционно активно участвует в их развитии. Благодаря специальным условиям кредитования, работники IT-сферы могут купить квартиру или получить средства на строительство индивидуального дома с минимальной финансовой нагрузкой. Значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация в феврале текущего года – только в нашем банке после перезапуска условий спрос со стороны IT-специалистов вырос более чем в три раза", – отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого привели в пресс-службе.