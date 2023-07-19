Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: выдачи IT-ипотеки за полгода увеличились в два раза - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/it-ipoteka-1885088554.html
ВТБ: выдачи IT-ипотеки за полгода увеличились в два раза
ВТБ: выдачи IT-ипотеки за полгода увеличились в два раза - РИА Новости, 19.07.2023
ВТБ: выдачи IT-ипотеки за полгода увеличились в два раза
По итогам первого полугодия 2023 года более 1,4 тысячи работников IT-сферы получили в ВТБ ипотеку в рамках специальной льготной программы; общий объем сделок... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:41
2023-07-19T15:41
втб
сергей бабинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756140688_0:112:3077:1843_1920x0_80_0_0_7f71a3c90eb1bbc3a45953bc620a012e.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. По итогам первого полугодия 2023 года более 1,4 тысячи работников IT-сферы получили в ВТБ ипотеку в рамках специальной льготной программы; общий объем сделок составил 13,7 миллиарда рублей, что почти в два раза превышает результат всего 2022 года, сообщает пресс-служба банка. Лидером по выдаче средств в рамках программы выступают Москва и Московская область – на эти регионы по итогам первого полугодия в ВТБ приходится примерно половина объема продаж (около 6,5 миллиарда рублей). На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где IT-специалисты получили на покупку недвижимости порядка 2,5 миллиарда рублей. Замыкает тройку Республика Татарстан с объемом выдач более 470 миллионов, говорится в сообщении. Согласно условиям IT-ипотеки, оформить кредит по льготной ставке могут работники сферы информационных технологий в возрасте до 50 лет включительно. При этом организация, в которой трудится будущий заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Одновременно в программе предусмотрены требования к уровню дохода клиента. Для IT-специалистов, работающих в городах-миллионниках, он должен составлять не менее 120 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах - 70 тысяч. В Москве минимальный ежемесячный доход для получения льготного кредита достигает 150 тысяч рублей. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости. "Льготные ипотечные программы позволяют поддержать заемщиков в вопросе приобретения первичной недвижимости, и ВТБ, как социально ответственный банк, традиционно активно участвует в их развитии. Благодаря специальным условиям кредитования, работники IT-сферы могут купить квартиру или получить средства на строительство индивидуального дома с минимальной финансовой нагрузкой. Значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация в феврале текущего года – только в нашем банке после перезапуска условий спрос со стороны IT-специалистов вырос более чем в три раза", – отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого привели в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20230210/ipoteka-1851153668.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756140688_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_e75ddacd7beaadd9909bce075f0c90f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб, сергей бабинов
ВТБ, Сергей Бабинов

ВТБ: выдачи IT-ипотеки за полгода увеличились в два раза

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ипотека
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. По итогам первого полугодия 2023 года более 1,4 тысячи работников IT-сферы получили в ВТБ ипотеку в рамках специальной льготной программы; общий объем сделок составил 13,7 миллиарда рублей, что почти в два раза превышает результат всего 2022 года, сообщает пресс-служба банка.
Лидером по выдаче средств в рамках программы выступают Москва и Московская область – на эти регионы по итогам первого полугодия в ВТБ приходится примерно половина объема продаж (около 6,5 миллиарда рублей). На втором месте – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где IT-специалисты получили на покупку недвижимости порядка 2,5 миллиарда рублей. Замыкает тройку Республика Татарстан с объемом выдач более 470 миллионов, говорится в сообщении.
Согласно условиям IT-ипотеки, оформить кредит по льготной ставке могут работники сферы информационных технологий в возрасте до 50 лет включительно. При этом организация, в которой трудится будущий заемщик, должна быть аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Одновременно в программе предусмотрены требования к уровню дохода клиента. Для IT-специалистов, работающих в городах-миллионниках, он должен составлять не менее 120 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах - 70 тысяч. В Москве минимальный ежемесячный доход для получения льготного кредита достигает 150 тысяч рублей. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.
"Льготные ипотечные программы позволяют поддержать заемщиков в вопросе приобретения первичной недвижимости, и ВТБ, как социально ответственный банк, традиционно активно участвует в их развитии. Благодаря специальным условиям кредитования, работники IT-сферы могут купить квартиру или получить средства на строительство индивидуального дома с минимальной финансовой нагрузкой. Значительно повысить доступность программы позволила ее модернизация в феврале текущего года – только в нашем банке после перезапуска условий спрос со стороны IT-специалистов вырос более чем в три раза", – отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого привели в пресс-службе.
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
ВТБ увеличил максимальную сумму IT-ипотеки до 30 млн рублей
10 февраля, 14:21
 
ВТБСергей Бабинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала