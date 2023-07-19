https://ria.ru/20230719/aeroekspressy-1884978388.html
В Дагестане планируют запустить аэроэкспрессы
В Дагестане планируют запустить аэроэкспрессы - РИА Новости, 19.07.2023
В Дагестане планируют запустить аэроэкспрессы
Руководство Дагестана планирует рассмотреть вместе с РЖД вопрос запуска электропоездов (аэроэкспрессов), которые обеспечат сообщение между единственным в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:06
2023-07-19T07:06
2023-07-19T10:50
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Руководство Дагестана планирует рассмотреть вместе с РЖД вопрос запуска электропоездов (аэроэкспрессов), которые обеспечат сообщение между единственным в регионе аэропортом и двумя городами – Махачкалой и Дербентом, рассказал глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. "Параллельно со строительством новой взлетно-посадочной полосы мы будем реализовывать наши планы по реконструкции самого аэропорта с созданием современной гостиницы на уровне 3-4 звезд, торгового центра, хороших стояночных площадок, с организацией транспортных перевозок. В планах даже есть рассмотрение вопроса вместе с РЖД по запуску аэроэкспрессов до Дербента и до Махачкалы", – сказал Меликов. В 2022 году было подписано распоряжение правительства России о выделении из федерального бюджета 23 миллиардов рублей на реконструкцию аэропорта Махачкалы, средства поступят в 2023-2025 годах. На территории аэропорта будет построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 тысячи метров и шириной 45 метров. "Такой тип полосы дает возможность принимать любые типы самолетов. Мы строим новую полосу без снижения нагрузки на старую, она будет эксплуатироваться. То есть аэропорт не будет закрываться, никаких трудностей ни для авиаперевозчиков, ни для пассажиров мы не создаем", - отметил руководитель республики.
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экономика, дербент, россия, махачкала, сергей меликов, ржд, новости - туризм
Экономика, Дербент, Россия, Махачкала, Сергей Меликов, РЖД, Туризм, Новости - Туризм
В Дагестане планируют запустить аэроэкспрессы
Глава Дагестана: в республике планируют запустить аэроэкспрессы совместно с РЖД