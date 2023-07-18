https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884775907.html

Марочко заявил об отступлении ВСУ на Купянском направлении из-за потерь

Марочко заявил об отступлении ВСУ на Купянском направлении из-за потерь - РИА Новости, 18.07.2023

Марочко заявил об отступлении ВСУ на Купянском направлении из-за потерь

Украинские войска отступают на купянском направлении из-за критических потерь под натиском ВС РФ, многие позиции оставляются без санкции вышестоящего армейского РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T07:35

2023-07-18T07:35

2023-07-18T07:35

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

андрей марочко

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска отступают на купянском направлении из-за критических потерь под натиском ВС РФ, многие позиции оставляются без санкции вышестоящего армейского руководства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Из-за критических потерь вооруженных формирований Украины и успешных действий ВС РФ северо-восточнее населенного пункта Купянск, украинское командование на местах вынуждено оттягивать свои силы и средства на вторую и третью линию обороны. Многие позиции оставляются украинскими боевиками без согласования вышестоящего руководства", - сообщил Марочко. Он добавил, что в связи с отступлением украинских подразделений начат ряд служебных разбирательств, а обескровленные части Киева командование вновь пытается отправить на позиции, которые уже находятся под контролем ВС РФ. Минобороны РФ 17 июля сообщило, что на купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу "Д-20" и самоходку "Гвоздика". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230718/shturmoviki-1884771052.html

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россия, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, безопасность