https://ria.ru/20230718/radio-1884795921.html

Агитбригада "Русского радио" наградила бойцов за сбитые вражеские танки

Агитбригада "Русского радио" наградила бойцов за сбитые вражеские танки - РИА Новости, 18.07.2023

Агитбригада "Русского радио" наградила бойцов за сбитые вражеские танки

Агитбригада "Русского радио" на этих выходных наградила в Балашихе троих российских военнослужащих за сбитую западную технику в зоне спецоперации. Каждый из них РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:55

2023-07-18T10:55

2023-07-18T10:55

шоубиз

русское радио (радиостанция)

николай басков

денис майданов

"русская медиагруппа"

балашиха

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" на этих выходных наградила в Балашихе троих российских военнослужащих за сбитую западную технику в зоне спецоперации. Каждый из них получил сертификат на миллион рублей, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Артисты отметили успехи бойцов с позывными Фома, Потап и Маэстро. Посмертную награду получил майор Владимир, врезавшийся в скопление техники ВСУ. Сертификат вручили его дочери. Церемония прошла в Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту. На ней присутствовали родные и близкие участников спецоперации. Музыканты не только наградили героев, но и выступили для них. На сцену вышли исполнители Николай Басков, Елена Север, Денис Майданов, Ирина Дубцова и Burito. Ведущими концерта стали Алла Довлатова и Дмитрий Певцов. Агитбригады "Русского радио" поддержали российских военных сразу после начала спецоперации. Они выступали для бойцов, а также отправляли гуманитарную помощь в новые регионы. На ПМЭФ-2023 продюсер Владимир Киселев предложил награждать военных за сбитую западную технику. Его инициативу поддержали многие российские артисты. Первые сертификаты были выданы героям еще в конце июня.

https://ria.ru/20230704/leps-1882042006.html

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Александра Липатова

русское радио (радиостанция), николай басков, денис майданов, "русская медиагруппа", балашиха, московская область (подмосковье), знаменитости, ирина дубцова, дмитрий певцов, алла довлатова