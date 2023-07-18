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Агитбригада "Русского радио" наградила бойцов за сбитые вражеские танки - РИА Новости, 18.07.2023
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Шоубиз
 
10:55 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/radio-1884795921.html
Агитбригада "Русского радио" наградила бойцов за сбитые вражеские танки
Агитбригада "Русского радио" наградила бойцов за сбитые вражеские танки - РИА Новости, 18.07.2023
Агитбригада "Русского радио" наградила бойцов за сбитые вражеские танки
Агитбригада "Русского радио" на этих выходных наградила в Балашихе троих российских военнослужащих за сбитую западную технику в зоне спецоперации. Каждый из них РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:55
2023-07-18T10:55
шоубиз
русское радио (радиостанция)
николай басков
денис майданов
"русская медиагруппа"
балашиха
московская область (подмосковье)
знаменитости
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" на этих выходных наградила в Балашихе троих российских военнослужащих за сбитую западную технику в зоне спецоперации. Каждый из них получил сертификат на миллион рублей, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Артисты отметили успехи бойцов с позывными Фома, Потап и Маэстро. Посмертную награду получил майор Владимир, врезавшийся в скопление техники ВСУ. Сертификат вручили его дочери. Церемония прошла в Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту. На ней присутствовали родные и близкие участников спецоперации. Музыканты не только наградили героев, но и выступили для них. На сцену вышли исполнители Николай Басков, Елена Север, Денис Майданов, Ирина Дубцова и Burito. Ведущими концерта стали Алла Довлатова и Дмитрий Певцов. Агитбригады "Русского радио" поддержали российских военных сразу после начала спецоперации. Они выступали для бойцов, а также отправляли гуманитарную помощь в новые регионы. На ПМЭФ-2023 продюсер Владимир Киселев предложил награждать военных за сбитую западную технику. Его инициативу поддержали многие российские артисты. Первые сертификаты были выданы героям еще в конце июня.
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русское радио (радиостанция), николай басков, денис майданов, "русская медиагруппа", балашиха, московская область (подмосковье), знаменитости, ирина дубцова, дмитрий певцов, алла довлатова
Шоубиз, Русское радио (радиостанция), Николай Басков, Денис Майданов, "Русская медиагруппа", Балашиха, Московская область (Подмосковье), Знаменитости, Ирина Дубцова, Дмитрий Певцов, Алла Довлатова
Агитбригада "Русского радио" наградила бойцов за сбитые вражеские танки

Агитбригада "Русского радио" наградила троих российских бойцов за сбитые западные танки

© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" на этих выходных наградила в Балашихе троих российских военнослужащих за сбитую западную технику в зоне спецоперации. Каждый из них получил сертификат на миллион рублей, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"
1 из 3
© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"
2 из 3
© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"
3 из 3
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"
1 из 3
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"
2 из 3
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту
© Фото : пресс-служба "Русская медиагруппа"
3 из 3
Артисты отметили успехи бойцов с позывными Фома, Потап и Маэстро. Посмертную награду получил майор Владимир, врезавшийся в скопление техники ВСУ. Сертификат вручили его дочери.
Церемония прошла в Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту. На ней присутствовали родные и близкие участников спецоперации. Музыканты не только наградили героев, но и выступили для них.
На сцену вышли исполнители Николай Басков, Елена Север, Денис Майданов, Ирина Дубцова и Burito. Ведущими концерта стали Алла Довлатова и Дмитрий Певцов.
Агитбригады "Русского радио" поддержали российских военных сразу после начала спецоперации. Они выступали для бойцов, а также отправляли гуманитарную помощь в новые регионы.
На ПМЭФ-2023 продюсер Владимир Киселев предложил награждать военных за сбитую западную технику. Его инициативу поддержали многие российские артисты. Первые сертификаты были выданы героям еще в конце июня.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard
4 июля, 04:14
 
ШоубизРусское радио (радиостанция)Николай БасковДенис Майданов"Русская медиагруппа"БалашихаМосковская область (Подмосковье)ЗнаменитостиИрина ДубцоваДмитрий ПевцовАлла Довлатова
 
 
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