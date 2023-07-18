Агитбригада "Русского радио" наградила бойцов за сбитые вражеские танки

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" на этих выходных наградила в Балашихе троих российских военнослужащих за сбитую западную технику в зоне спецоперации. Каждый из них получил сертификат на миллион рублей, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Артисты отметили успехи бойцов с позывными Фома, Потап и Маэстро. Посмертную награду получил майор Владимир, врезавшийся в скопление техники ВСУ. Сертификат вручили его дочери. Церемония прошла в Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту. На ней присутствовали родные и близкие участников спецоперации. Музыканты не только наградили героев, но и выступили для них. На сцену вышли исполнители Николай Басков, Елена Север, Денис Майданов, Ирина Дубцова и Burito. Ведущими концерта стали Алла Довлатова и Дмитрий Певцов. Агитбригады "Русского радио" поддержали российских военных сразу после начала спецоперации. Они выступали для бойцов, а также отправляли гуманитарную помощь в новые регионы. На ПМЭФ-2023 продюсер Владимир Киселев предложил награждать военных за сбитую западную технику. Его инициативу поддержали многие российские артисты. Первые сертификаты были выданы героям еще в конце июня.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" на этих выходных наградила в Балашихе троих российских военнослужащих за сбитую западную технику в зоне спецоперации. Каждый из них получил сертификат на миллион рублей, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
Артисты отметили успехи бойцов с позывными Фома, Потап и Маэстро. Посмертную награду получил майор Владимир, врезавшийся в скопление техники ВСУ. Сертификат вручили его дочери.
Церемония прошла в Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту. На ней присутствовали родные и близкие участников спецоперации. Музыканты не только наградили героев, но и выступили для них.
На сцену вышли исполнители Николай Басков, Елена Север, Денис Майданов, Ирина Дубцова и Burito. Ведущими концерта стали Алла Довлатова и Дмитрий Певцов.
Агитбригады "Русского радио" поддержали российских военных сразу после начала спецоперации. Они выступали для бойцов, а также отправляли гуманитарную помощь в новые регионы.
На ПМЭФ-2023 продюсер Владимир Киселев предложил награждать военных за сбитую западную технику. Его инициативу поддержали многие российские артисты. Первые сертификаты были выданы героям еще в конце июня.
Григорий Лепс передал бойцу миллион рублей за уничтоженный танк Leopard
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