Агитбригада "Русского радио" наградила солдат за подбитые западные танки
Агитбригада "Русского радио" вручила первые сертификаты за подбитые западные танки
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"Группа "Земляне" и полковник медицинской службы Сергей Коваленко
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" вручила военным первые сертификаты за подбитые западные танки в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
На прошедшем ПМЭФ-2023 продюсер Владимир Киселев пообещал наградить героев, которые уничтожат западную технику.
Спустя несколько дней сертификаты вручили военным в ФГКУ "442 военный клинический госпиталь" МО РФ в Санкт-Петербурге. Часть средств предоставили музыкальные исполнители Елена Север, Юрий Киселев, группа "Земляне", Григорий Лепс, Николай Басков и телеведущая Юлия Барановская.
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"Ведущая Алла Довлатова, Председатель Совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин , певица Елена Север и полковник медицинской службы Сергей Коваленко
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"
Ведущая Алла Довлатова, Председатель Совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин , певица Елена Север и полковник медицинской службы Сергей Коваленко
Артисты дали концерт в военном госпитале. На сцену вышли Денис Майданов, группа "Земляне", Елена Север и ведущая вечера Алла Довлатова.
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"Депутат Госдумы и певец Денис Майданов на концерте Агитбригады "Русского радио" в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"
Депутат Госдумы и певец Денис Майданов на концерте Агитбригады "Русского радио" в Санкт-Петербурге
Затем они навестили пациентов в палатах, пожелали скорейшего выздоровления и подарили сувениры на память. По словам Елены Север, это гражданский долг музыкантов.
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"Ребята благодарят нас, но, на самом деле, это мы должны благодарить их. Я считаю, что если мы можем помочь, наш гражданский долг помочь всем, чем можем. Хотелось бы, чтобы все граждане страны присоединились. Ведь помочь можно не только деньгами, можно поддержать словами, письмами", – поделилась исполнительница.
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"Группа "Земляне", ведущая Алла Довлатова и певица Елена Север
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"
Группа "Земляне", ведущая Алла Довлатова и певица Елена Север
Агитбригады "Русского радио" сразу после начала спецоперации поддержали российских военных благотворительными концертами в госпиталях, мобилизационных пунктах и новых регионах. Они также отправляли гуманитарную помощь в зону СВО.