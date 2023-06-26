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Агитбригада "Русского радио" наградила солдат за подбитые западные танки - РИА Новости, 26.06.2023
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Шоубиз
 
15:16 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/radio-1880452554.html
Агитбригада "Русского радио" наградила солдат за подбитые западные танки
Агитбригада "Русского радио" наградила солдат за подбитые западные танки - РИА Новости, 26.06.2023
Агитбригада "Русского радио" наградила солдат за подбитые западные танки
Агитбригада "Русского радио" вручила военным первые сертификаты за подбитые западные танки в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:16
2023-06-26T15:16
шоубиз
"русская медиагруппа"
русское радио (радиостанция)
григорий лепс
россия
санкт-петербург
юлия барановская
алла довлатова
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" вручила военным первые сертификаты за подбитые западные танки в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". На прошедшем ПМЭФ-2023 продюсер Владимир Киселев пообещал наградить героев, которые уничтожат западную технику. Спустя несколько дней сертификаты вручили военным в ФГКУ "442 военный клинический госпиталь" МО РФ в Санкт-Петербурге. Часть средств предоставили музыкальные исполнители Елена Север, Юрий Киселев, группа "Земляне", Григорий Лепс, Николай Басков и телеведущая Юлия Барановская.Артисты дали концерт в военном госпитале. На сцену вышли Денис Майданов, группа "Земляне", Елена Север и ведущая вечера Алла Довлатова. Затем они навестили пациентов в палатах, пожелали скорейшего выздоровления и подарили сувениры на память. По словам Елены Север, это гражданский долг музыкантов. &quot;Ребята благодарят нас, но, на самом деле, это мы должны благодарить их. Я считаю, что если мы можем помочь, наш гражданский долг помочь всем, чем можем. Хотелось бы, чтобы все граждане страны присоединились. Ведь помочь можно не только деньгами, можно поддержать словами, письмами&quot;, – поделилась исполнительница.Агитбригады "Русского радио" сразу после начала спецоперации поддержали российских военных благотворительными концертами в госпиталях, мобилизационных пунктах и новых регионах. Они также отправляли гуманитарную помощь в зону СВО.
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"русская медиагруппа", русское радио (радиостанция), григорий лепс, россия, санкт-петербург, юлия барановская, алла довлатова, знаменитости, музыка, денис майданов
Шоубиз, "Русская медиагруппа", Русское радио (радиостанция), Григорий Лепс, Россия, Санкт-Петербург, Юлия Барановская, Алла Довлатова, Знаменитости, Музыка, Денис Майданов
Агитбригада "Русского радио" наградила солдат за подбитые западные танки

Агитбригада "Русского радио" вручила первые сертификаты за подбитые западные танки

© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"Группа "Земляне" и полковник медицинской службы Сергей Коваленко
Группа Земляне и полковник медицинской службы Сергей Коваленко - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" вручила военным первые сертификаты за подбитые западные танки в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
На прошедшем ПМЭФ-2023 продюсер Владимир Киселев пообещал наградить героев, которые уничтожат западную технику.
Спустя несколько дней сертификаты вручили военным в ФГКУ "442 военный клинический госпиталь" МО РФ в Санкт-Петербурге. Часть средств предоставили музыкальные исполнители Елена Север, Юрий Киселев, группа "Земляне", Григорий Лепс, Николай Басков и телеведущая Юлия Барановская.
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"Ведущая Алла Довлатова, Председатель Совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин , певица Елена Север и полковник медицинской службы Сергей Коваленко
Агитбригады Русского радио вручили сертификаты военным - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"
Ведущая Алла Довлатова, Председатель Совета директоров "Русской Медиагруппы" Сергей Бунин , певица Елена Север и полковник медицинской службы Сергей Коваленко
Артисты дали концерт в военном госпитале. На сцену вышли Денис Майданов, группа "Земляне", Елена Север и ведущая вечера Алла Довлатова.
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"Депутат Госдумы и певец Денис Майданов на концерте Агитбригады "Русского радио" в Санкт-Петербурге
Агитбригады Русского радио вручили сертификаты военным - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"
Депутат Госдумы и певец Денис Майданов на концерте Агитбригады "Русского радио" в Санкт-Петербурге
Затем они навестили пациентов в палатах, пожелали скорейшего выздоровления и подарили сувениры на память. По словам Елены Север, это гражданский долг музыкантов.
«

"Ребята благодарят нас, но, на самом деле, это мы должны благодарить их. Я считаю, что если мы можем помочь, наш гражданский долг помочь всем, чем можем. Хотелось бы, чтобы все граждане страны присоединились. Ведь помочь можно не только деньгами, можно поддержать словами, письмами", – поделилась исполнительница.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"Группа "Земляне", ведущая Алла Довлатова и певица Елена Север
Агитбригады Русского радио вручили сертификаты военным - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русской медиагруппы"
Группа "Земляне", ведущая Алла Довлатова и певица Елена Север
Агитбригады "Русского радио" сразу после начала спецоперации поддержали российских военных благотворительными концертами в госпиталях, мобилизационных пунктах и новых регионах. Они также отправляли гуманитарную помощь в зону СВО.
Анна Семенович в госпитале имени Н. Н. Бурденко в рамках благотворительного концерта Агитбригады Русского радио - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Анна Семенович выступила перед российскими военнослужащими и медиками
16 июня, 18:35
 
Шоубиз"Русская медиагруппа"Русское радио (радиостанция)Григорий ЛепсРоссияСанкт-ПетербургЮлия БарановскаяАлла ДовлатоваЗнаменитостиМузыкаДенис Майданов
 
 
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