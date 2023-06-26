https://ria.ru/20230626/radio-1880452554.html

Агитбригада "Русского радио" наградила солдат за подбитые западные танки

Агитбригада "Русского радио" наградила солдат за подбитые западные танки - РИА Новости, 26.06.2023

Агитбригада "Русского радио" наградила солдат за подбитые западные танки

Агитбригада "Русского радио" вручила военным первые сертификаты за подбитые западные танки в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:16

2023-06-26T15:16

2023-06-26T15:16

шоубиз

"русская медиагруппа"

русское радио (радиостанция)

григорий лепс

россия

санкт-петербург

юлия барановская

алла довлатова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880455820_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_98c58398f5569a84b23d457ab92422a6.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" вручила военным первые сертификаты за подбитые западные танки в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". На прошедшем ПМЭФ-2023 продюсер Владимир Киселев пообещал наградить героев, которые уничтожат западную технику. Спустя несколько дней сертификаты вручили военным в ФГКУ "442 военный клинический госпиталь" МО РФ в Санкт-Петербурге. Часть средств предоставили музыкальные исполнители Елена Север, Юрий Киселев, группа "Земляне", Григорий Лепс, Николай Басков и телеведущая Юлия Барановская.Артисты дали концерт в военном госпитале. На сцену вышли Денис Майданов, группа "Земляне", Елена Север и ведущая вечера Алла Довлатова. Затем они навестили пациентов в палатах, пожелали скорейшего выздоровления и подарили сувениры на память. По словам Елены Север, это гражданский долг музыкантов. "Ребята благодарят нас, но, на самом деле, это мы должны благодарить их. Я считаю, что если мы можем помочь, наш гражданский долг помочь всем, чем можем. Хотелось бы, чтобы все граждане страны присоединились. Ведь помочь можно не только деньгами, можно поддержать словами, письмами", – поделилась исполнительница.Агитбригады "Русского радио" сразу после начала спецоперации поддержали российских военных благотворительными концертами в госпиталях, мобилизационных пунктах и новых регионах. Они также отправляли гуманитарную помощь в зону СВО.

https://ria.ru/20230616/semenovich-1878752504.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"русская медиагруппа", русское радио (радиостанция), григорий лепс, россия, санкт-петербург, юлия барановская, алла довлатова, знаменитости, музыка, денис майданов