Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о ежедневных потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/poteri-1884779899.html
Марочко рассказал о ежедневных потерях ВСУ на Донецком направлении
Марочко рассказал о ежедневных потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.07.2023
Марочко рассказал о ежедневных потерях ВСУ на Донецком направлении
Украинские войска несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:37
2023-07-18T08:37
специальная военная операция на украине
клещеевка
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка идут ожесточенные бои. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.), невзирая на ежедневные регулярные потери в количестве до батальона, пытаются овладеть инициативой, и продвинутся в направлении населенного пункта Артемовск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что для подразделений РФ на данном участке сложная, но контролируемая. По украинским войскам регулярно работает авиация, артиллерия и другие дежурные огневые средства, задействованные в отражении атак противника. В Минобороны РФ в субботу сообщали, что на донецком направлении за сутки потери войск Украины составили до 315 военнослужащих, в результате действий подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе Курдюмовки пресечена деятельность украинской ДРГ. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html
клещеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_46caec9a969989d70dae41bfa308ee93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клещеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о ежедневных потерях ВСУ на Донецком направлении

Эксперт Марочко: ВСУ теряют ежедневно до батальона личного состава на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка идут ожесточенные бои. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.), невзирая на ежедневные регулярные потери в количестве до батальона, пытаются овладеть инициативой, и продвинутся в направлении населенного пункта Артемовск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Артиллеристы Западного военного округа уничтожили танк ВСУ под Кременной
04:03
Марочко отметил, что для подразделений РФ на данном участке сложная, но контролируемая. По украинским войскам регулярно работает авиация, артиллерия и другие дежурные огневые средства, задействованные в отражении атак противника.
В Минобороны РФ в субботу сообщали, что на донецком направлении за сутки потери войск Украины составили до 315 военнослужащих, в результате действий подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе Курдюмовки пресечена деятельность украинской ДРГ.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала