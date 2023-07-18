https://ria.ru/20230718/poteri-1884779899.html

Марочко рассказал о ежедневных потерях ВСУ на Донецком направлении

Марочко рассказал о ежедневных потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.07.2023

Марочко рассказал о ежедневных потерях ВСУ на Донецком направлении

Украинские войска несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:37

2023-07-18T08:37

2023-07-18T08:37

специальная военная операция на украине

клещеевка

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка идут ожесточенные бои. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.), невзирая на ежедневные регулярные потери в количестве до батальона, пытаются овладеть инициативой, и продвинутся в направлении населенного пункта Артемовск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что для подразделений РФ на данном участке сложная, но контролируемая. По украинским войскам регулярно работает авиация, артиллерия и другие дежурные огневые средства, задействованные в отражении атак противника. В Минобороны РФ в субботу сообщали, что на донецком направлении за сутки потери войск Украины составили до 315 военнослужащих, в результате действий подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе Курдюмовки пресечена деятельность украинской ДРГ. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230718/artilleriya-1884769635.html

клещеевка

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клещеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины