Марочко рассказал о ежедневных потерях ВСУ на Донецком направлении
Эксперт Марочко: ВСУ теряют ежедневно до батальона личного состава на Донецком направлении
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка идут ожесточенные бои. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.), невзирая на ежедневные регулярные потери в количестве до батальона, пытаются овладеть инициативой, и продвинутся в направлении населенного пункта Артемовск", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что для подразделений РФ на данном участке сложная, но контролируемая. По украинским войскам регулярно работает авиация, артиллерия и другие дежурные огневые средства, задействованные в отражении атак противника.
В Минобороны РФ в субботу сообщали, что на донецком направлении за сутки потери войск Украины составили до 315 военнослужащих, в результате действий подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены 17 атак противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе Курдюмовки пресечена деятельность украинской ДРГ.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.