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В Антарктиде "проснулся" айсберг размером с два Петербурга - РИА Новости, 18.07.2023
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Наука
 
18:10 18.07.2023 (обновлено: 21:40 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/aysberg-1884923686.html
В Антарктиде "проснулся" айсберг размером с два Петербурга
В Антарктиде "проснулся" айсберг размером с два Петербурга - РИА Новости, 18.07.2023
В Антарктиде "проснулся" айсберг размером с два Петербурга
Самый крупный на планете айсберг, севший на мель 30 лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц вдоль берегов Антарктиды, сообщили РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:10
2023-07-18T21:40
антарктида
санкт-петербург
сша
наука
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Самый крупный на планете айсберг, севший на мель 30 лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц вдоль берегов Антарктиды, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)."Специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдают за ходом движения крупнейшего на планете айсберга А23а, где ранее располагалась советская сезонная научная база "Дружная-1". В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды", - говорится в сообщении.Айсберги могут представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов, поэтому ученые постоянно следят за их передвижением.Согласно номенклатуре Национального ледового центра США, айсберг А23а - крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. В месте откола образовались три гигантских айсберга, на одном из них располагалась сезонная база Дружная-1 Советской Антарктической Экспедиции, организацией которой занимался Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. В феврале 1987 года специалисты института высадились на айсберг и благополучно эвакуировали оборудование. Позже крупнейший из айсбергов сел на мель вблизи южной окраины подводной банки Беркнера, расположенной в южной части моря Уэдделла и севернее внешнего края шельфового ледника Фильхнера, тем самым фактически превратившись в ледяной остров на долгие десятилетия.Как уточнили в ААНИИ, будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов, но в конечном итоге счете дни жизни айсберга сочтен - он будет вынесен на "чистую воду", вероятнее всего, уже в этом году.Базирующийся в Санкт-Петербурге Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) – ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний.
https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html
https://ria.ru/20230126/aysberg-1847668517.html
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антарктида, санкт-петербург, сша
Антарктида, Санкт-Петербург, США, Наука
В Антарктиде "проснулся" айсберг размером с два Петербурга

ААНИИ: самый крупный на Земле айсберг А23а начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды

© Фото : ААНИИАйсберг А23а
Айсберг А23а - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : ААНИИ
Айсберг А23а
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Самый крупный на планете айсберг, севший на мель 30 лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц вдоль берегов Антарктиды, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"Специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдают за ходом движения крупнейшего на планете айсберга А23а, где ранее располагалась советская сезонная научная база "Дружная-1". В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды", - говорится в сообщении.
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Айсберги могут представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов, поэтому ученые постоянно следят за их передвижением.
Согласно номенклатуре Национального ледового центра США, айсберг А23а - крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.
В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. В месте откола образовались три гигантских айсберга, на одном из них располагалась сезонная база Дружная-1 Советской Антарктической Экспедиции, организацией которой занимался Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. В феврале 1987 года специалисты института высадились на айсберг и благополучно эвакуировали оборудование. Позже крупнейший из айсбергов сел на мель вблизи южной окраины подводной банки Беркнера, расположенной в южной части моря Уэдделла и севернее внешнего края шельфового ледника Фильхнера, тем самым фактически превратившись в ледяной остров на долгие десятилетия.
Как уточнили в ААНИИ, будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов, но в конечном итоге счете дни жизни айсберга сочтен - он будет вынесен на "чистую воду", вероятнее всего, уже в этом году.
Базирующийся в Санкт-Петербурге Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) – ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний.
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