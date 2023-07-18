https://ria.ru/20230718/aysberg-1884923686.html

В Антарктиде "проснулся" айсберг размером с два Петербурга

В Антарктиде "проснулся" айсберг размером с два Петербурга - РИА Новости, 18.07.2023

В Антарктиде "проснулся" айсберг размером с два Петербурга

Самый крупный на планете айсберг, севший на мель 30 лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц вдоль берегов Антарктиды, сообщили РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:10

2023-07-18T18:10

2023-07-18T21:40

антарктида

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наука

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Самый крупный на планете айсберг, севший на мель 30 лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц вдоль берегов Антарктиды, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)."Специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдают за ходом движения крупнейшего на планете айсберга А23а, где ранее располагалась советская сезонная научная база "Дружная-1". В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды", - говорится в сообщении.Айсберги могут представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов, поэтому ученые постоянно следят за их передвижением.Согласно номенклатуре Национального ледового центра США, айсберг А23а - крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. В месте откола образовались три гигантских айсберга, на одном из них располагалась сезонная база Дружная-1 Советской Антарктической Экспедиции, организацией которой занимался Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. В феврале 1987 года специалисты института высадились на айсберг и благополучно эвакуировали оборудование. Позже крупнейший из айсбергов сел на мель вблизи южной окраины подводной банки Беркнера, расположенной в южной части моря Уэдделла и севернее внешнего края шельфового ледника Фильхнера, тем самым фактически превратившись в ледяной остров на долгие десятилетия.Как уточнили в ААНИИ, будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов, но в конечном итоге счете дни жизни айсберга сочтен - он будет вынесен на "чистую воду", вероятнее всего, уже в этом году.Базирующийся в Санкт-Петербурге Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) – ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний.

https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html

https://ria.ru/20230126/aysberg-1847668517.html

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антарктида, санкт-петербург, сша