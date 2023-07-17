https://ria.ru/20230717/zerno-1884526966.html

Источник: участники зерновой сделки ожидают решения России

Источник: участники зерновой сделки ожидают решения России - РИА Новости, 17.07.2023

Источник: участники зерновой сделки ожидают решения России

Анкара рассчитывает на обнародование в понедельник решения России по срокам действия зерновой сделки, на данный момент участники механизма находятся в процессе... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:42

2023-07-17T07:42

2023-07-17T14:29

россия

украина

зерновая сделка

в мире

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АНКАРА, 17 июл — РИА Новости. Анкара рассчитывает на обнародование в понедельник решения России по срокам действия зерновой сделки, на данный момент участники механизма находятся в процессе ожидания, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами вокруг черноморской зерновой инициативы. Срок действия зерновой сделки оканчивается в понедельник. Турция прилагает все усилия для продления сроков действия зерновой сделки после 17 июля. Анкара ожидает позитивный исход, заявил в воскресенье вице-президент Джевдет Йылмаз. "На данный момент ничего нового. Мы ждем решения, находимся в ожидании", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, знакомы ли предварительно участники сделки с решением российской стороны. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах — членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884462674.html

https://ria.ru/20230716/zerno-1884444675.html

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россия, украина, зерновая сделка, в мире