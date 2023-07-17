Рейтинг@Mail.ru
Источник: участники зерновой сделки ожидают решения России - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 17.07.2023 (обновлено: 14:29 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/zerno-1884526966.html
Источник: участники зерновой сделки ожидают решения России
Источник: участники зерновой сделки ожидают решения России - РИА Новости, 17.07.2023
Источник: участники зерновой сделки ожидают решения России
Анкара рассчитывает на обнародование в понедельник решения России по срокам действия зерновой сделки, на данный момент участники механизма находятся в процессе... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:42
2023-07-17T14:29
россия
украина
зерновая сделка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
АНКАРА, 17 июл — РИА Новости. Анкара рассчитывает на обнародование в понедельник решения России по срокам действия зерновой сделки, на данный момент участники механизма находятся в процессе ожидания, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами вокруг черноморской зерновой инициативы. Срок действия зерновой сделки оканчивается в понедельник. Турция прилагает все усилия для продления сроков действия зерновой сделки после 17 июля. Анкара ожидает позитивный исход, заявил в воскресенье вице-президент Джевдет Йылмаз. "На данный момент ничего нового. Мы ждем решения, находимся в ожидании", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, знакомы ли предварительно участники сделки с решением российской стороны. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах — членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230716/sdelka-1884462674.html
https://ria.ru/20230716/zerno-1884444675.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, зерновая сделка, в мире
Россия, Украина, Зерновая сделка, В мире
Источник: участники зерновой сделки ожидают решения России

Участники зерновой сделки находятся в процессе ожидания решения России

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 июл — РИА Новости. Анкара рассчитывает на обнародование в понедельник решения России по срокам действия зерновой сделки, на данный момент участники механизма находятся в процессе ожидания, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами вокруг черноморской зерновой инициативы.
Срок действия зерновой сделки оканчивается в понедельник. Турция прилагает все усилия для продления сроков действия зерновой сделки после 17 июля. Анкара ожидает позитивный исход, заявил в воскресенье вице-президент Джевдет Йылмаз.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Эксперты высказались о продлении зерновой сделки
Вчера, 14:46
"На данный момент ничего нового. Мы ждем решения, находимся в ожидании", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, знакомы ли предварительно участники сделки с решением российской стороны.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах — членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Западу больше не нужно зерно с Украины, заявил турецкий эксперт
Вчера, 11:33
 
РоссияУкраинаЗерновая сделкаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала