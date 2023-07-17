Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Анкаре надеются обсудить зерновую сделку в ходе визита Путина - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/vizit-1884596873.html
Источник: в Анкаре надеются обсудить зерновую сделку в ходе визита Путина
Источник: в Анкаре надеются обсудить зерновую сделку в ходе визита Путина - РИА Новости, 17.07.2023
Источник: в Анкаре надеются обсудить зерновую сделку в ходе визита Путина
Анкара рассчитывает обсудить зерновую сделку и тему содействия доставке российского продовольствия нуждающимся странам в ходе ожидаемого визита президента РФ... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:30
2023-07-17T12:30
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
оон
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708097_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_aca19082b277c95e78263548f0792ecc.jpg
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Анкара рассчитывает обсудить зерновую сделку и тему содействия доставке российского продовольствия нуждающимся странам в ходе ожидаемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по черноморской зерновой инициативе. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. "Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), в ходе ожидаемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию планируется, что эта тема ("зерновая сделка") вновь актуализируется. Мы неоднократно заявляли, что готовы содействовать процессу переработки и доставки российского продовольствия нуждающимся странам", - сообщил собеседник агентства. Ранее Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884581973.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_91bfb98d12acd6d92cd6bc92602c26dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, в мире
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка, В мире
Источник: в Анкаре надеются обсудить зерновую сделку в ходе визита Путина

Источник: в Анкаре рассчитывают обсудить зерновую сделку в ходе ожидаемого визита Путина

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
Погрузка зерна в порту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Анкара рассчитывает обсудить зерновую сделку и тему содействия доставке российского продовольствия нуждающимся странам в ходе ожидаемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по черноморской зерновой инициативе.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Песков ответил на вопрос о влиянии ЧП на Крымском мосту на зерновую сделку
12:01
"Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), в ходе ожидаемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию планируется, что эта тема ("зерновая сделка") вновь актуализируется. Мы неоднократно заявляли, что готовы содействовать процессу переработки и доставки российского продовольствия нуждающимся странам", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганООНРоссельхозбанкSWIFTЗерновая сделкаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала