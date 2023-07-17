https://ria.ru/20230717/vizit-1884596873.html

Источник: в Анкаре надеются обсудить зерновую сделку в ходе визита Путина

Источник: в Анкаре надеются обсудить зерновую сделку в ходе визита Путина - РИА Новости, 17.07.2023

Источник: в Анкаре надеются обсудить зерновую сделку в ходе визита Путина

Анкара рассчитывает обсудить зерновую сделку и тему содействия доставке российского продовольствия нуждающимся странам в ходе ожидаемого визита президента РФ... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:30

2023-07-17T12:30

2023-07-17T12:30

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

оон

россельхозбанк

swift

зерновая сделка

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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Анкара рассчитывает обсудить зерновую сделку и тему содействия доставке российского продовольствия нуждающимся странам в ходе ожидаемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по черноморской зерновой инициативе. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. "Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), в ходе ожидаемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию планируется, что эта тема ("зерновая сделка") вновь актуализируется. Мы неоднократно заявляли, что готовы содействовать процессу переработки и доставки российского продовольствия нуждающимся странам", - сообщил собеседник агентства. Ранее Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

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турция

россия

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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, в мире