Источник: в Анкаре надеются обсудить зерновую сделку в ходе визита Путина
Источник: в Анкаре рассчитывают обсудить зерновую сделку в ходе ожидаемого визита Путина
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Анкара рассчитывает обсудить зерновую сделку и тему содействия доставке российского продовольствия нуждающимся странам в ходе ожидаемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по черноморской зерновой инициативе.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе.
"Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), в ходе ожидаемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию планируется, что эта тема ("зерновая сделка") вновь актуализируется. Мы неоднократно заявляли, что готовы содействовать процессу переработки и доставки российского продовольствия нуждающимся странам", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.