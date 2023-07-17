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Брюссель выразил надежду, что приостановка зерновой сделки будет временной - РИА Новости, 17.07.2023
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18:13 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884720276.html
Брюссель выразил надежду, что приостановка зерновой сделки будет временной
Брюссель выразил надежду, что приостановка зерновой сделки будет временной - РИА Новости, 17.07.2023
Брюссель выразил надежду, что приостановка зерновой сделки будет временной
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что надеется на то, что приостановка зерновой сделки – "временная мера", и что это никак не отразится на ценах РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:13
2023-07-17T18:13
россия
европа
украина
владимир путин
евросоюз
оон
зерновая сделка
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что надеется на то, что приостановка зерновой сделки – "временная мера", и что это никак не отразится на ценах на продовольствие в Европе. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации. "Я надеюсь, что нет (прекращение сделки не повлияет на цены на продовольствие в Европе – ред.), потому что страны, которые могут быть затронуты в результате этого, это, в основном, бедные страны, они никак не связаны с тем, что происходит в Европе… Я надеюсь все же, что речь идет о временной мере, и мы сможем ее как можно скорее возобновить. Генсек ООН Гуттереш прилагает много персональных усилий для этого, я надеюсь на ее скорое возобновление", - сказал Де Кроо, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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россия, европа, украина, владимир путин, евросоюз, оон, зерновая сделка, еврокомиссия, александр де кроо, дмитрий песков, в мире
Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, ООН, Зерновая сделка, Еврокомиссия, Александр де Кроо, Дмитрий Песков, В мире
Брюссель выразил надежду, что приостановка зерновой сделки будет временной

Премьер Бельгии де Кроо выразил надежду, что приостановка зерновой сделки будет временной

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что надеется на то, что приостановка зерновой сделки – "временная мера", и что это никак не отразится на ценах на продовольствие в Европе.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
08:00
"Я надеюсь, что нет (прекращение сделки не повлияет на цены на продовольствие в Европе – ред.), потому что страны, которые могут быть затронуты в результате этого, это, в основном, бедные страны, они никак не связаны с тем, что происходит в Европе… Я надеюсь все же, что речь идет о временной мере, и мы сможем ее как можно скорее возобновить. Генсек ООН Гуттереш прилагает много персональных усилий для этого, я надеюсь на ее скорое возобновление", - сказал Де Кроо, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
17 мая, 17:10
 
РоссияЕвропаУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзООНЗерновая сделкаЕврокомиссияАлександр де КрооДмитрий ПесковВ мире
 
 
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