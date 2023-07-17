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Боррель заявил, что не согласен с позицией России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
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17:54 17.07.2023 (обновлено: 18:13 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884715258.html
Боррель заявил, что не согласен с позицией России по зерновой сделке
Боррель заявил, что не согласен с позицией России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
Боррель заявил, что не согласен с позицией России по зерновой сделке
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "бессмыслицей" заявления о необходимости снять ограничения для экспорта российских сельхозтоваров в целях продления... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:54
2023-07-17T18:13
россия
экономика
евросоюз
жозеп боррель
оон
еврокомиссия
зерновая сделка
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "бессмыслицей" заявления о необходимости снять ограничения для экспорта российских сельхозтоваров в целях продления черноморской зерновой инициативы, в то время как это условие являлось неотъемлемой частью данной инициативы. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации. Журналисты перед началом в Брюсселе саммита ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна спросили главу евродипломатии о том, почему Россия обвиняет Евросоюз в том, что он не снял санкции для обеспечения экспорта ее сельхозтоваров. "Это полная бессмыслица. Это не имеет ничего общего (со сделкой – ред.), это просто отговорка", - заявил Боррель. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884710956.html
https://ria.ru/20230717/zerno-1884693846.html
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россия, экономика, евросоюз, жозеп боррель, оон, еврокомиссия, зерновая сделка
Россия, Экономика, Евросоюз, Жозеп Боррель, ООН, Еврокомиссия, Зерновая сделка
Боррель заявил, что не согласен с позицией России по зерновой сделке

Боррель назвал требования России снять ограничения на экспорт сельхозтоваров бессмыслицей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "бессмыслицей" заявления о необходимости снять ограничения для экспорта российских сельхозтоваров в целях продления черноморской зерновой инициативы, в то время как это условие являлось неотъемлемой частью данной инициативы.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки
17:34
Журналисты перед началом в Брюсселе саммита ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна спросили главу евродипломатии о том, почему Россия обвиняет Евросоюз в том, что он не снял санкции для обеспечения экспорта ее сельхозтоваров. "Это полная бессмыслица. Это не имеет ничего общего (со сделкой – ред.), это просто отговорка", - заявил Боррель.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В Киеве хотят продолжать поставлять зерно без участия России
16:29
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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РоссияЭкономикаЕвросоюзЖозеп БоррельООНЕврокомиссияЗерновая сделка
 
 
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