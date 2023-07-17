https://ria.ru/20230717/sdelka-1884715258.html

Боррель заявил, что не согласен с позицией России по зерновой сделке

Боррель заявил, что не согласен с позицией России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023

Боррель заявил, что не согласен с позицией России по зерновой сделке

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "бессмыслицей" заявления о необходимости снять ограничения для экспорта российских сельхозтоваров в целях продления... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:54

2023-07-17T17:54

2023-07-17T18:13

россия

экономика

евросоюз

жозеп боррель

оон

еврокомиссия

зерновая сделка

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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал "бессмыслицей" заявления о необходимости снять ограничения для экспорта российских сельхозтоваров в целях продления черноморской зерновой инициативы, в то время как это условие являлось неотъемлемой частью данной инициативы. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации. Журналисты перед началом в Брюсселе саммита ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна спросили главу евродипломатии о том, почему Россия обвиняет Евросоюз в том, что он не снял санкции для обеспечения экспорта ее сельхозтоваров. "Это полная бессмыслица. Это не имеет ничего общего (со сделкой – ред.), это просто отговорка", - заявил Боррель. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884710956.html

https://ria.ru/20230717/zerno-1884693846.html

https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, евросоюз, жозеп боррель, оон, еврокомиссия, зерновая сделка