https://ria.ru/20230717/sdelka-1884658887.html

В Еврокомиссии осудили решение России по зерновой сделке

В Еврокомиссии осудили решение России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023

В Еврокомиссии осудили решение России по зерновой сделке

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter осудила решение России об остановке реализации зерновой сделки, заявив, что ЕС будет работать над обеспечением РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:32

2023-07-17T14:32

2023-07-17T14:32

турция

украина

россия

владимир путин

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter осудила решение России об остановке реализации зерновой сделки, заявив, что ЕС будет работать над обеспечением продовольственной безопасности для наиболее уязвимого населения в мире. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что как только российская часть соглашения будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к его реализации. "Я решительно осуждаю циничное решение России по прекращению черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия Турции и ООН", - написала глава ЕК в Twitter. По ее словам, "ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимого населения в мире. "Маршруты солидарности" ЕС будут продолжать способствовать вывозу агропродукции из Украины на мировые рынки", - заключила фон дер Ляйен. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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