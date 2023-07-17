В Еврокомиссии осудили решение России по зерновой сделке
Глава Еврокомиссии дер Ляйен осудила решение России о прекращении зерновой сделки
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter осудила решение России об остановке реализации зерновой сделки, заявив, что ЕС будет работать над обеспечением продовольственной безопасности для наиболее уязвимого населения в мире.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что как только российская часть соглашения будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к его реализации.
По ее словам, "ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимого населения в мире. "Маршруты солидарности" ЕС будут продолжать способствовать вывозу агропродукции из Украины на мировые рынки", - заключила фон дер Ляйен.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.