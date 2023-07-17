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В Еврокомиссии осудили решение России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
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14:32 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884658887.html
В Еврокомиссии осудили решение России по зерновой сделке
В Еврокомиссии осудили решение России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
В Еврокомиссии осудили решение России по зерновой сделке
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter осудила решение России об остановке реализации зерновой сделки, заявив, что ЕС будет работать над обеспечением РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:32
2023-07-17T14:32
турция
украина
россия
владимир путин
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter осудила решение России об остановке реализации зерновой сделки, заявив, что ЕС будет работать над обеспечением продовольственной безопасности для наиболее уязвимого населения в мире. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что как только российская часть соглашения будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к его реализации. "Я решительно осуждаю циничное решение России по прекращению черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия Турции и ООН", - написала глава ЕК в Twitter. По ее словам, "ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимого населения в мире. "Маршруты солидарности" ЕС будут продолжать способствовать вывозу агропродукции из Украины на мировые рынки", - заключила фон дер Ляйен. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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турция, украина, россия, владимир путин, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, оон, зерновая сделка, в мире
Турция, Украина, Россия, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз, ООН, Зерновая сделка, В мире
В Еврокомиссии осудили решение России по зерновой сделке

Глава Еврокомиссии дер Ляйен осудила решение России о прекращении зерновой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter осудила решение России об остановке реализации зерновой сделки, заявив, что ЕС будет работать над обеспечением продовольственной безопасности для наиболее уязвимого населения в мире.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что как только российская часть соглашения будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к его реализации.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
17 мая, 17:10
"Я решительно осуждаю циничное решение России по прекращению черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия Турции и ООН", - написала глава ЕК в Twitter.
По ее словам, "ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимого населения в мире. "Маршруты солидарности" ЕС будут продолжать способствовать вывозу агропродукции из Украины на мировые рынки", - заключила фон дер Ляйен.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Дети, территории и зерно. О чем договорились Путин и лидеры Африки
17 июня, 21:12
 
ТурцияУкраинаРоссияВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕврокомиссияЕвросоюзООНЗерновая сделкаВ мире
 
 
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