https://ria.ru/20230717/sdelka-1884640151.html

Эрдоган выразил надежду на диалог с Путиным по зерновой сделке

Эрдоган выразил надежду на диалог с Путиным по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023

Эрдоган выразил надежду на диалог с Путиным по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:36

2023-07-17T13:36

2023-07-17T16:01

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 17 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки.Действие сделки в понедельник прекращается, но как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эта инициатива, которой скоро исполнился бы год, с этого момента вошла в историю как дипломатическая победа. В рамках инициативы было поставлено более 33 миллионов тонн продукции. Благодаря ей был предотвращен продовольственный кризис во многих беднейших странах", - заявил президент Турции в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива."Я верю в то, что несмотря на сегодняшние заявления РФ, мой друг президент Путин желает продолжить реализацию этого гуманитарного моста", - заявил Эрдоган."Надеюсь, что выдастся шанс обсудить этот вопрос и многие другие при личной встрече с Путиным в августе в нашей стране", - отметил он.Ранее Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Президент РФ в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884593817.html

https://ria.ru/20230714/zernovayasdelka-1884281579.html

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