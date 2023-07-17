Эрдоган выразил надежду на диалог с Путиным по зерновой сделке
Президент Турции Эрдоган назвал зерновую сделку вошедшей в историю дипломатической победой
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 17 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки.
Действие сделки в понедельник прекращается, но как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта инициатива, которой скоро исполнился бы год, с этого момента вошла в историю как дипломатическая победа. В рамках инициативы было поставлено более 33 миллионов тонн продукции. Благодаря ей был предотвращен продовольственный кризис во многих беднейших странах", - заявил президент Турции в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива.
"Я верю в то, что несмотря на сегодняшние заявления РФ, мой друг президент Путин желает продолжить реализацию этого гуманитарного моста", - заявил Эрдоган.
"Надеюсь, что выдастся шанс обсудить этот вопрос и многие другие при личной встрече с Путиным в августе в нашей стране", - отметил он.
Ранее Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Президент РФ в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.