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Эрдоган выразил надежду на диалог с Путиным по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
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13:36 17.07.2023 (обновлено: 16:01 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884640151.html
Эрдоган выразил надежду на диалог с Путиным по зерновой сделке
Эрдоган выразил надежду на диалог с Путиным по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
Эрдоган выразил надежду на диалог с Путиным по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:36
2023-07-17T16:01
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
владимир путин
оон
россельхозбанк
swift
стамбул
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СТАМБУЛ, 17 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки.Действие сделки в понедельник прекращается, но как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эта инициатива, которой скоро исполнился бы год, с этого момента вошла в историю как дипломатическая победа. В рамках инициативы было поставлено более 33 миллионов тонн продукции. Благодаря ей был предотвращен продовольственный кризис во многих беднейших странах", - заявил президент Турции в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива."Я верю в то, что несмотря на сегодняшние заявления РФ, мой друг президент Путин желает продолжить реализацию этого гуманитарного моста", - заявил Эрдоган."Надеюсь, что выдастся шанс обсудить этот вопрос и многие другие при личной встрече с Путиным в августе в нашей стране", - отметил он.Ранее Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Президент РФ в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884593817.html
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реджеп тайип эрдоган, россия, турция, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, стамбул, зерновая сделка
Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Стамбул, Зерновая сделка
Эрдоган выразил надежду на диалог с Путиным по зерновой сделке

Президент Турции Эрдоган назвал зерновую сделку вошедшей в историю дипломатической победой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение зерновой сделки.
Действие сделки в понедельник прекращается, но как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
"Эта инициатива, которой скоро исполнился бы год, с этого момента вошла в историю как дипломатическая победа. В рамках инициативы было поставлено более 33 миллионов тонн продукции. Благодаря ей был предотвращен продовольственный кризис во многих беднейших странах", - заявил президент Турции в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива.
"Я верю в то, что несмотря на сегодняшние заявления РФ, мой друг президент Путин желает продолжить реализацию этого гуманитарного моста", - заявил Эрдоган.
"Надеюсь, что выдастся шанс обсудить этот вопрос и многие другие при личной встрече с Путиным в августе в нашей стране", - отметил он.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Источник: ООН получила извещение от России по зерновой сделке
12:24
Ранее Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Президент РФ в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ: в Киеве прорабатывают варианты на случай непродления зерновой сделки
14 июля, 18:54
 
Реджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFTСтамбулЗерновая сделка
 
 
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