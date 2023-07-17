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Источник: ООН получила извещение от России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
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12:24 17.07.2023 (обновлено: 15:00 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884593817.html
Источник: ООН получила извещение от России по зерновой сделке
Источник: ООН получила извещение от России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
Источник: ООН получила извещение от России по зерновой сделке
ООН получила извещение Москвы о приостановке зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник в организации в Стамбуле. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:24
2023-07-17T15:00
оон
россия
стамбул
украина
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
сирил рамафоса
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СТАМБУЛ, 17 июл — РИА Новости. ООН получила извещение Москвы о приостановке зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник в организации в Стамбуле.Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Могу подтвердить, что ООН в Стамбуле получила извещение российской стороны о прекращении действия сделки", — сообщил источник.Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на Африканском континенте, так и не реализована.ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах — членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230714/zernovayasdelka-1884281579.html
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оон, россия, стамбул, украина, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, сирил рамафоса, экономика
ООН, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Сирил Рамафоса, Экономика
Источник: ООН получила извещение от России по зерновой сделке

ООН получила извещение от российской стороны о приостановке зерновой сделки

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 17 июл — РИА Новости. ООН получила извещение Москвы о приостановке зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник в организации в Стамбуле.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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14 июля, 18:54
"Могу подтвердить, что ООН в Стамбуле получила извещение российской стороны о прекращении действия сделки", — сообщил источник.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на Африканском континенте, так и не реализована.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах — членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ООНРоссияСтамбулУкраинаВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияСирил РамафосаЭкономика
 
 
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