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Источник: Турция с сожалением восприняла решение России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
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12:06 17.07.2023 (обновлено: 12:19 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884583016.html
Источник: Турция с сожалением восприняла решение России по зерновой сделке
Источник: Турция с сожалением восприняла решение России по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
Источник: Турция с сожалением восприняла решение России по зерновой сделке
Анкара с сожалением восприняла решение России по "зерновой сделке", будет содействовать снятию препятствий с экспорта российского продовольствия, сообщил РИА... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:06
2023-07-17T12:19
турция
цены на нефть
россия
украина
владимир путин
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евросоюз
зерновая сделка
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АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Анкара с сожалением восприняла решение России по "зерновой сделке", будет содействовать снятию препятствий с экспорта российского продовольствия, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по черноморской зерновой инициативе.Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Такое решение было ожидаемо. Конечно, вызывает сожаление. Но мы будем продолжать работу, содействовать тому, чтобы все препятствия были сняты", - сообщил собеседник агентства.Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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турция, цены на нефть, россия, украина, владимир путин, оон, евросоюз, зерновая сделка, еврокомиссия, сирил рамафоса
Турция, Цены на нефть, Россия, Украина, Владимир Путин, ООН, Евросоюз, Зерновая сделка, Еврокомиссия, Сирил Рамафоса
Источник: Турция с сожалением восприняла решение России по зерновой сделке

Турция с сожалением восприняла решение России об остановке зерновой сделки

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна . Архивное фото
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АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Анкара с сожалением восприняла решение России по "зерновой сделке", будет содействовать снятию препятствий с экспорта российского продовольствия, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по черноморской зерновой инициативе.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
"Такое решение было ожидаемо. Конечно, вызывает сожаление. Но мы будем продолжать работу, содействовать тому, чтобы все препятствия были сняты", - сообщил собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Эксперты высказались о продлении зерновой сделки
Вчера, 14:46
 
ТурцияЦены на нефтьРоссияУкраинаВладимир ПутинООНЕвросоюзЗерновая сделкаЕврокомиссияСирил Рамафоса
 
 
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