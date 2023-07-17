https://ria.ru/20230717/morgenshtern-1884649391.html
Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента
Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 17.07.2023
Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента
Рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн) подал иск с просьбой пересмотреть решение суда о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:04
2023-07-17T15:04
2023-07-17T15:04
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
москва
израиль
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иноагент
иноагенты
савеловский суд г. москвы
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн) подал иск с просьбой пересмотреть решение суда о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Савеловского районного суда. Иск музыканта приняли 14 июля. Дата предстоящего заседания пока неизвестна. В мае на исполнителя составили протокол об административном нарушении за отсутствие маркировки иностранного агента на его страницах в соцсетях.Спустя месяц Савеловский суд города Москвы оштрафовал рэпера на 40 тысяч рублей. После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.*Признан Минюстом иноагентом
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента
Рэпер Моргенштерн* обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента