https://ria.ru/20230717/morgenshtern-1884649391.html

Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 17.07.2023

Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн) подал иск с просьбой пересмотреть решение суда о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:04

2023-07-17T15:04

2023-07-17T15:04

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

москва

израиль

украина

иноагент

иноагенты

савеловский суд г. москвы

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн) подал иск с просьбой пересмотреть решение суда о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Савеловского районного суда. Иск музыканта приняли 14 июля. Дата предстоящего заседания пока неизвестна. В мае на исполнителя составили протокол об административном нарушении за отсутствие маркировки иностранного агента на его страницах в соцсетях.Спустя месяц Савеловский суд города Москвы оштрафовал рэпера на 40 тысяч рублей. После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.*Признан Минюстом иноагентом

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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