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Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 17.07.2023
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Шоубиз
 
15:04 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/morgenshtern-1884649391.html
Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента
Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 17.07.2023
Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента
Рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн) подал иск с просьбой пересмотреть решение суда о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:04
2023-07-17T15:04
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
москва
израиль
украина
иноагент
иноагенты
савеловский суд г. москвы
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн) подал иск с просьбой пересмотреть решение суда о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Савеловского районного суда. Иск музыканта приняли 14 июля. Дата предстоящего заседания пока неизвестна. В мае на исполнителя составили протокол об административном нарушении за отсутствие маркировки иностранного агента на его страницах в соцсетях.Спустя месяц Савеловский суд города Москвы оштрафовал рэпера на 40 тысяч рублей. После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.*Признан Минюстом иноагентом
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моргенштерн (алишер моргенштерн), москва, израиль, украина, иноагент, иноагенты, савеловский суд г. москвы, знаменитости, россия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Москва, Израиль, Украина, иноагент, иноагенты, Савеловский суд г. Москвы, Знаменитости, Россия, Новости шоу-бизнеса
Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Рэпер Моргенштерн* обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн) подал иск с просьбой пересмотреть решение суда о штрафе за отсутствие маркировки иностранного агента, следует из картотеки Савеловского районного суда.
Иск музыканта приняли 14 июля. Дата предстоящего заседания пока неизвестна.
В мае на исполнителя составили протокол об административном нарушении за отсутствие маркировки иностранного агента на его страницах в соцсетях.
Спустя месяц Савеловский суд города Москвы оштрафовал рэпера на 40 тысяч рублей.
После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)МоскваИзраильУкраинаиноагентиноагентыСавеловский суд г. МосквыЗнаменитостиРоссияНовости шоу-бизнеса
 
 
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