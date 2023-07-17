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Конкурс по ряду ИТ-специальностей в МГТУ достигает 20 человек на место - РИА Новости, 17.07.2023
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Год педагога и наставника
 
17:57 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/mgtu-1884715870.html
Конкурс по ряду ИТ-специальностей в МГТУ достигает 20 человек на место
Конкурс по ряду ИТ-специальностей в МГТУ достигает 20 человек на место - РИА Новости, 17.07.2023
Конкурс по ряду ИТ-специальностей в МГТУ достигает 20 человек на место
Конкурс на бюджетные места по ряду ИТ-специальностей в МГТУ имени Баумана достигает 20 и более человек на место, сообщил ректор вуза Михаил Гордин. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:57
2023-07-17T17:57
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Конкурс на бюджетные места по ряду ИТ-специальностей в МГТУ имени Баумана достигает 20 и более человек на место, сообщил ректор вуза Михаил Гордин. "По ИТ-специальностям достаточно большое число людей учатся на внебюджетных местах, то есть внебюджетных больше, чем бюджетных. Это не означает, что бюджетных нет, они есть, и на них еще больший конкурс – там вообще 20 человек на место и больше", - сказал Гордин на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в вуз в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, в вузе есть три специальности, связанные с ИТ, на которых немало студентов-внебюджетников, на остальных специальностях "платный прием – единицы процентов". "Достаточно большое количество бюджетных мест, естественно, поступают по знаниям, есть конкурс, хороший конкурс, в некоторых местах совсем хороший – и за десять человек на место может быть", - заключил ректор.
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общество, мгту имени баумана, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, МГТУ имени Баумана, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Конкурс по ряду ИТ-специальностей в МГТУ достигает 20 человек на место

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчащиеся "Школы 21" в учебных классах
Учащиеся Школы 21 в учебных классах - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Конкурс на бюджетные места по ряду ИТ-специальностей в МГТУ имени Баумана достигает 20 и более человек на место, сообщил ректор вуза Михаил Гордин.
"По ИТ-специальностям достаточно большое число людей учатся на внебюджетных местах, то есть внебюджетных больше, чем бюджетных. Это не означает, что бюджетных нет, они есть, и на них еще больший конкурс – там вообще 20 человек на место и больше", - сказал Гордин на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в вуз в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, в вузе есть три специальности, связанные с ИТ, на которых немало студентов-внебюджетников, на остальных специальностях "платный прием – единицы процентов".
"Достаточно большое количество бюджетных мест, естественно, поступают по знаниям, есть конкурс, хороший конкурс, в некоторых местах совсем хороший – и за десять человек на место может быть", - заключил ректор.
 
Год педагога и наставникаОбществоМГТУ имени БауманаОбразованиеОбразование - ОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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