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В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 17.07.2023
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19:40 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/karabakh-1884733513.html
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 17.07.2023
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:40
2023-07-17T19:40
в мире
россия
нагорный карабах
ситуация на армяно-азербайджанской границе
баку
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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в мире, россия, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе, баку
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Баку
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

Минобороны: в зоне ответственности России в Карабахе снова нарушили режим прекращения огня

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
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