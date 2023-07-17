https://ria.ru/20230717/ipoteka-1884633902.html

ВТБ: выдачи ипотеки в Москве и области за полгода выросли более чем на 40%

ВТБ: выдачи ипотеки в Москве и области за полгода выросли более чем на 40% - РИА Новости, 17.07.2023

ВТБ: выдачи ипотеки в Москве и области за полгода выросли более чем на 40%

Только в июне этого года жители столичного региона получили на покупку недвижимости в банках около 170 миллиардов рублей, что на 12% выше итогов мая; в целом за РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:28

2023-07-17T13:28

2023-07-17T13:28

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Только в июне этого года жители столичного региона получили на покупку недвижимости в банках около 170 миллиардов рублей, что на 12% выше итогов мая; в целом за первое полугодие объем выдач ипотеки в Москве и области приблизился к 830 миллиардам рублей и на 41% опередил результат января-июня прошлого года, сообщает пресс-служба банка ВТБ. В частности, клиенты ВТБ в столичном регионе в июне оформили более 4,9 тысячи жилищных кредитов на 41,4 миллиарда рублей. Это на 14% превышает результат мая. Всего по итогам шести месяцев банк провел в Москве и области около 22 тысяч ипотечных сделок. Их общий объем составил 190 миллиардов рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2022 года. В столице около 60% сделок пришлось на строящееся жилье. В Подмосковье, напротив, активность заемщиков сместилась в сегмент вторичного жилья – 53% от общего количества выданных кредитов, говорится в сообщении. Заемщики, приобретающие объекты в новостройках, отдают предпочтение государственным программам, так как они позволяют получить кредит по льготной ставке. Среди госпрограмм наибольшим интересом у жителей Москвы и области, как и в целом по России, пользовалась семейная ипотека. Ее оформили более 5,6 тысячи заемщиков, получив более 50 миллиардов рублей. На втором месте по популярности – ипотека с господдержкой. В ее рамках ВТБ предоставил около пяти тысяч жилищных кредитов на 41,5 миллиарда рублей. "Как и в целом по стране, июнь на ипотечном рынке Москвы и области оказался самым активным месяцем первого полугодия. По нашей оценке, в этот период выдачи жилищных кредитов составили порядка 170 миллиардов рублей, более чем на 10% превысив результат мая. При этом если в регионах спрос клиентов сместился в сторону "вторички", то в Москве основным интересом по-прежнему пользуется первичная недвижимость. Такая динамика объясняется высокой емкостью столичного рынка новостроек. В то же время в июне начали наблюдаться первые признаки изменения структуры спроса и в Москве. На этом фоне мы не исключаем, что в ближайшей перспективе фокус внимания столичных заемщиков может сместиться во вторичный сегмент", – считает заместитель начальника управления партнерских ипотечных продаж ВТБ Елена Назимко, слова которой привели в пресс-службе. В целом по России в июне ВТБ провел около 25 тысяч ипотечных сделок на 124 миллиарда рублей. Всего за шесть месяцев этого года жилищные кредиты в банке оформили 110 тысяч клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 миллиардов рублей, на 28% превысив результат за январь-июнь 2022 года. Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы: Москву с Подмосковьем, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край, пояснили в банке.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика