Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: выдачи ипотеки в Москве и области за полгода выросли более чем на 40% - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/ipoteka-1884633902.html
ВТБ: выдачи ипотеки в Москве и области за полгода выросли более чем на 40%
ВТБ: выдачи ипотеки в Москве и области за полгода выросли более чем на 40% - РИА Новости, 17.07.2023
ВТБ: выдачи ипотеки в Москве и области за полгода выросли более чем на 40%
Только в июне этого года жители столичного региона получили на покупку недвижимости в банках около 170 миллиардов рублей, что на 12% выше итогов мая; в целом за РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:28
2023-07-17T13:28
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Только в июне этого года жители столичного региона получили на покупку недвижимости в банках около 170 миллиардов рублей, что на 12% выше итогов мая; в целом за первое полугодие объем выдач ипотеки в Москве и области приблизился к 830 миллиардам рублей и на 41% опередил результат января-июня прошлого года, сообщает пресс-служба банка ВТБ. В частности, клиенты ВТБ в столичном регионе в июне оформили более 4,9 тысячи жилищных кредитов на 41,4 миллиарда рублей. Это на 14% превышает результат мая. Всего по итогам шести месяцев банк провел в Москве и области около 22 тысяч ипотечных сделок. Их общий объем составил 190 миллиардов рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2022 года. В столице около 60% сделок пришлось на строящееся жилье. В Подмосковье, напротив, активность заемщиков сместилась в сегмент вторичного жилья – 53% от общего количества выданных кредитов, говорится в сообщении. Заемщики, приобретающие объекты в новостройках, отдают предпочтение государственным программам, так как они позволяют получить кредит по льготной ставке. Среди госпрограмм наибольшим интересом у жителей Москвы и области, как и в целом по России, пользовалась семейная ипотека. Ее оформили более 5,6 тысячи заемщиков, получив более 50 миллиардов рублей. На втором месте по популярности – ипотека с господдержкой. В ее рамках ВТБ предоставил около пяти тысяч жилищных кредитов на 41,5 миллиарда рублей. "Как и в целом по стране, июнь на ипотечном рынке Москвы и области оказался самым активным месяцем первого полугодия. По нашей оценке, в этот период выдачи жилищных кредитов составили порядка 170 миллиардов рублей, более чем на 10% превысив результат мая. При этом если в регионах спрос клиентов сместился в сторону "вторички", то в Москве основным интересом по-прежнему пользуется первичная недвижимость. Такая динамика объясняется высокой емкостью столичного рынка новостроек. В то же время в июне начали наблюдаться первые признаки изменения структуры спроса и в Москве. На этом фоне мы не исключаем, что в ближайшей перспективе фокус внимания столичных заемщиков может сместиться во вторичный сегмент", – считает заместитель начальника управления партнерских ипотечных продаж ВТБ Елена Назимко, слова которой привели в пресс-службе. В целом по России в июне ВТБ провел около 25 тысяч ипотечных сделок на 124 миллиарда рублей. Всего за шесть месяцев этого года жилищные кредиты в банке оформили 110 тысяч клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 миллиардов рублей, на 28% превысив результат за январь-июнь 2022 года. Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы: Москву с Подмосковьем, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край, пояснили в банке.
https://realty.ria.ru/20230703/vtb-1881835987.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика

ВТБ: выдачи ипотеки в Москве и области за полгода выросли более чем на 40%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Только в июне этого года жители столичного региона получили на покупку недвижимости в банках около 170 миллиардов рублей, что на 12% выше итогов мая; в целом за первое полугодие объем выдач ипотеки в Москве и области приблизился к 830 миллиардам рублей и на 41% опередил результат января-июня прошлого года, сообщает пресс-служба банка ВТБ.
В частности, клиенты ВТБ в столичном регионе в июне оформили более 4,9 тысячи жилищных кредитов на 41,4 миллиарда рублей. Это на 14% превышает результат мая. Всего по итогам шести месяцев банк провел в Москве и области около 22 тысяч ипотечных сделок. Их общий объем составил 190 миллиардов рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2022 года. В столице около 60% сделок пришлось на строящееся жилье. В Подмосковье, напротив, активность заемщиков сместилась в сегмент вторичного жилья – 53% от общего количества выданных кредитов, говорится в сообщении.
Заемщики, приобретающие объекты в новостройках, отдают предпочтение государственным программам, так как они позволяют получить кредит по льготной ставке. Среди госпрограмм наибольшим интересом у жителей Москвы и области, как и в целом по России, пользовалась семейная ипотека. Ее оформили более 5,6 тысячи заемщиков, получив более 50 миллиардов рублей. На втором месте по популярности – ипотека с господдержкой. В ее рамках ВТБ предоставил около пяти тысяч жилищных кредитов на 41,5 миллиарда рублей.
"Как и в целом по стране, июнь на ипотечном рынке Москвы и области оказался самым активным месяцем первого полугодия. По нашей оценке, в этот период выдачи жилищных кредитов составили порядка 170 миллиардов рублей, более чем на 10% превысив результат мая. При этом если в регионах спрос клиентов сместился в сторону "вторички", то в Москве основным интересом по-прежнему пользуется первичная недвижимость. Такая динамика объясняется высокой емкостью столичного рынка новостроек. В то же время в июне начали наблюдаться первые признаки изменения структуры спроса и в Москве. На этом фоне мы не исключаем, что в ближайшей перспективе фокус внимания столичных заемщиков может сместиться во вторичный сегмент", – считает заместитель начальника управления партнерских ипотечных продаж ВТБ Елена Назимко, слова которой привели в пресс-службе.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
ВТБ: объем выданной ипотеки в России составил рекордные 3 трлн рублей
3 июля, 10:02
В целом по России в июне ВТБ провел около 25 тысяч ипотечных сделок на 124 миллиарда рублей. Всего за шесть месяцев этого года жилищные кредиты в банке оформили 110 тысяч клиентов. Объем продаж в первом полугодии составил 550 миллиардов рублей, на 28% превысив результат за январь-июнь 2022 года. Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы: Москву с Подмосковьем, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край, пояснили в банке.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала