https://ria.ru/20230717/evrokomissiya-1884691807.html

В Сети обрушились на фон дер Ляйен после слов о России и зерновой сделке

В Сети обрушились на фон дер Ляйен после слов о России и зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023

В Сети обрушились на фон дер Ляйен после слов о России и зерновой сделке

Пользователи Twitter осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раскритиковавшую решение России об остановке зерновой сделки. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:20

2023-07-17T16:20

2023-07-17T16:27

зерновая сделка

в мире

россия

украина

урсула фон дер ляйен

мария захарова

евросоюз

twitter

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раскритиковавшую решение России об остановке зерновой сделки."ЕС всегда думает только о себе", — возмутился комментатор."Я решительно осуждаю вас за то, что вы не осудили Украину за теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два невинных мирных жителя", — поддержал второй."Осудите также атаку на Крымский мост", — потребовал третий."Я решительно осуждаю ложь ЕС, коррупцию ЕС, поддержку геноцида русских киевским режимом", — написал читатель."Это ложь! Вы хотите, чтобы европейцы были бедными и голодными. Вы хотите конфисковать сельскохозяйственные угодья и заставить людей голодать, чтобы они подчинялись любым правилам, которые вы вводите", — резюмировали в дискуссии.МИД сегодня заявил, что черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Ранее представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

https://ria.ru/20230716/zerno-1884444675.html

https://ria.ru/20230711/zerno-1883607434.html

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зерновая сделка, в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, twitter, еврокомиссия