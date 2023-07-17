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В Сети обрушились на фон дер Ляйен после слов о России и зерновой сделке
В Сети обрушились на фон дер Ляйен после слов о России и зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
В Сети обрушились на фон дер Ляйен после слов о России и зерновой сделке
Пользователи Twitter осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раскритиковавшую решение России об остановке зерновой сделки. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:20
2023-07-17T16:20
2023-07-17T16:27
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раскритиковавшую решение России об остановке зерновой сделки."ЕС всегда думает только о себе", — возмутился комментатор."Я решительно осуждаю вас за то, что вы не осудили Украину за теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два невинных мирных жителя", — поддержал второй."Осудите также атаку на Крымский мост", — потребовал третий."Я решительно осуждаю ложь ЕС, коррупцию ЕС, поддержку геноцида русских киевским режимом", — написал читатель."Это ложь! Вы хотите, чтобы европейцы были бедными и голодными. Вы хотите конфисковать сельскохозяйственные угодья и заставить людей голодать, чтобы они подчинялись любым правилам, которые вы вводите", — резюмировали в дискуссии.МИД сегодня заявил, что черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Ранее представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
https://ria.ru/20230716/zerno-1884444675.html
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зерновая сделка, в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, twitter, еврокомиссия
Зерновая сделка, В мире, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Евросоюз, Twitter, Еврокомиссия
В Сети обрушились на фон дер Ляйен после слов о России и зерновой сделке
Пользователи Twitter осудили главу ЕК фон дер Ляйен за критику прекращения зерновой сделки
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, раскритиковавшую решение России об остановке зерновой сделки.
"ЕС всегда думает только о себе", — возмутился комментатор.
"Я решительно осуждаю вас за то, что вы не осудили Украину за теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два невинных мирных жителя", — поддержал второй.
"Осудите также атаку на Крымский мост", — потребовал третий.
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"Я решительно осуждаю ложь ЕС, коррупцию ЕС, поддержку геноцида русских киевским режимом", — написал читатель.
"Это ложь! Вы хотите, чтобы европейцы были бедными и голодными. Вы хотите конфисковать сельскохозяйственные угодья и заставить людей голодать, чтобы они подчинялись любым правилам, которые вы вводите", — резюмировали в дискуссии.
МИД сегодня заявил, что черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
Ранее представитель ведомства Мария Захарова
заявила, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
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