https://ria.ru/20230717/briks-1884676493.html

БРИКС обсудит в ЮАР критерии приема новых стран

БРИКС обсудит в ЮАР критерии приема новых стран - РИА Новости, 17.07.2023

БРИКС обсудит в ЮАР критерии приема новых стран

Лидеры стран БРИКС обсудят на саммите в ЮАР критерии приема новых стран-участниц с учетом многочисленных запросов на присоединение к организации, сообщил в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:35

2023-07-17T15:35

2023-07-17T16:09

в мире

юар

бразилия

мауру виейра

брикс

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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС обсудят на саммите в ЮАР критерии приема новых стран-участниц с учетом многочисленных запросов на присоединение к организации, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. "Количество стран, заинтересованных в присоединении к БРИКС, свидетельствует о его значимости на мировой арене. Теперь нам необходимо обсудить и согласовать критерии оценки этих заявок, что и будет сделано на саммите президентов (в ЮАР в августе - ред.)", - сказал Виейра. По его словам, Бразилия, в частности, поддерживает заявку своего стратегического партнера - Аргентины. "Но сначала, как я уже сказал, нам необходимо разработать дорожную карту для будущего группы и достичь консенсуса по критериям с учетом многочисленных поступающих нам запросов", - сказал министр. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, Бангладеш, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия. Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>

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в мире, юар, бразилия, мауру виейра, брикс