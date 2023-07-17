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БРИКС обсудит в ЮАР критерии приема новых стран - РИА Новости, 17.07.2023
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15:35 17.07.2023 (обновлено: 16:09 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/briks-1884676493.html
БРИКС обсудит в ЮАР критерии приема новых стран
БРИКС обсудит в ЮАР критерии приема новых стран - РИА Новости, 17.07.2023
БРИКС обсудит в ЮАР критерии приема новых стран
Лидеры стран БРИКС обсудят на саммите в ЮАР критерии приема новых стран-участниц с учетом многочисленных запросов на присоединение к организации, сообщил в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:35
2023-07-17T16:09
в мире
юар
бразилия
мауру виейра
брикс
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС обсудят на саммите в ЮАР критерии приема новых стран-участниц с учетом многочисленных запросов на присоединение к организации, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. "Количество стран, заинтересованных в присоединении к БРИКС, свидетельствует о его значимости на мировой арене. Теперь нам необходимо обсудить и согласовать критерии оценки этих заявок, что и будет сделано на саммите президентов (в ЮАР в августе - ред.)", - сказал Виейра. По его словам, Бразилия, в частности, поддерживает заявку своего стратегического партнера - Аргентины. "Но сначала, как я уже сказал, нам необходимо разработать дорожную карту для будущего группы и достичь консенсуса по критериям с учетом многочисленных поступающих нам запросов", - сказал министр. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, Бангладеш, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия. Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры &gt;&gt;
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в мире, юар, бразилия, мауру виейра, брикс
В мире, ЮАР, Бразилия, Мауру Виейра, БРИКС
БРИКС обсудит в ЮАР критерии приема новых стран

Глава МИД Бразилии Виейра: лидеры БРИКС обсудят в ЮАР критерии приема новых стран

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС обсудят на саммите в ЮАР критерии приема новых стран-участниц с учетом многочисленных запросов на присоединение к организации, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа.
«
"Количество стран, заинтересованных в присоединении к БРИКС, свидетельствует о его значимости на мировой арене. Теперь нам необходимо обсудить и согласовать критерии оценки этих заявок, что и будет сделано на саммите президентов (в ЮАР в августе - ред.)", - сказал Виейра.
По его словам, Бразилия, в частности, поддерживает заявку своего стратегического партнера - Аргентины.
«
"Но сначала, как я уже сказал, нам необходимо разработать дорожную карту для будущего группы и достичь консенсуса по критериям с учетом многочисленных поступающих нам запросов", - сказал министр.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, Бангладеш, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия.
Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>
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