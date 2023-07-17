https://ria.ru/20230717/vieyra-1884556431.html

Мауру Виэйра: новый многополярный миропорядок уже формируется

Мауру Виэйра: новый многополярный миропорядок уже формируется - РИА Новости, 17.07.2023

Мауру Виэйра: новый многополярный миропорядок уже формируется

Современная Бразилия видит себя выразителем интересов развивающихся стран и участницей формирования нового многополярного мира – в правительстве страны с... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:00

2023-07-17T16:00

2023-07-17T16:07

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Современная Бразилия видит себя выразителем интересов развивающихся стран и участницей формирования нового многополярного мира – в правительстве страны с оптимизмом смотрят на расширение блока БРИКС, работают над укреплением торговых связей Южной Америки с Евросоюзом, планируют диверсификацию торговли с Россией и внедряют механизмы использования национальных валют при расчетах с основными партнерами, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра.– Господин Виейра, какие основные цели у современной Бразилии во внешней политике?– За первые шесть месяцев пребывания у власти мы выполнили приоритетную задачу, возложенную на нас президентом Лулой, – восстановить мосты с миром и с нашими основными партнерами после того, как ошибки предыдущей администрации привели Бразилию к ситуации большой международной изоляции. Мосты были восстановлены, и Бразилия вновь заняла свое место в мире как признанная страна, как выразитель интересов развивающихся стран и сторонник конструктивных и консенсусных решений таких насущных глобальных проблем, как изменение климата.– Как вы считаете, следует ли МЕРКОСУР двигаться в направлении соглашения о свободной торговле с Китаем после того, как Пекин выразил заинтересованность в заключении такого соглашения с блоком? Какие области были бы ключевыми для соглашения о свободной торговле с Китаем?– В январе президенты (Бразилии) Лула и (Уругвая) Лакалье Поу обсуждали этот вопрос в Монтевидео, и было ясно, что приоритет должен быть отдан заключению и подписанию соглашения между МЕРКОСУР и Европейским союзом. Именно этим мы сейчас и занимаемся, ведя переговоры с европейцами, прежде чем думать о еще одних очень сложных переговорах для блока.– Считаете ли возможным в будущем заключение соглашения о свободной торговле между МЕРКОСУР и Евразийским экономическим союзом?– Между блоками уже идет институциональный диалог, который может быть углублен. Внешние переговоры МЕРКОСУР являются одним из приоритетных направлений деятельности блока в настоящее время. Безусловно, есть пространство, в котором можно оценить перспективы углубления диалога.– Бразилия хочет разблокировать вступление Боливии в МЕРКОСУР. Как Вы думаете, может ли это произойти в ближайшие месяцы?– Речь идет о процессе парламентской ратификации, который проходит в бразильском конгрессе. У парламента свои сроки, но мы работаем и ведем переговоры, чтобы завершить этот процесс в ближайшей перспективе.– Как вы оцениваете политическую ситуацию в Латинской Америке в связи с политическими кризисами в Эквадоре и Перу?– Главное, на мой взгляд, то, что разрешение кризисов происходит в каждой стране в институциональных рамках, и это свидетельствует о демократической зрелости региона. Иногда мы слишком зацикливаемся на проблемах и забываем, что обе страны смогли противостоять им в демократических рамках, над созданием которых мы так много работали.– Какие вопросы Бразилия намерена продвигать в УНАСУР после своего возвращения в организацию?– Недавняя встреча президентов 12 южноамериканских стран, состоявшаяся в Бразилиа, показала, что консенсуса по поводу возможного возобновления работы УНАСУР нет, поэтому сейчас мы собираемся обсудить возможные форматы возобновления политического диалога на высоком уровне в регионе.Важно подчеркнуть, что президенты стран Южной Америки не встречались уже девять лет, и встреча в Бразилиа – это очень важный первый шаг, и мы собираемся продолжать движение. Эта работа поможет определить устраивающий всех формат для восстановления диалога и политической координации в Южной Америке.Для Бразилии, помимо объявленного нами возвращения в УНАСУР, важно то, что мы можем обсуждать общие вызовы и повестку, представляющую взаимный интерес. В этом же ключе в августе в амазонской столице Белене будет организована президентская встреча с представителями восьми стран Амазонии, входящих в Организацию Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (ОДСА). Мы считаем, что координация на президентском уровне имеет принципиальное значение для согласования совместных действий и политики, выгодных для региона.– С какими ожиданиями Бразилия планирует участие в предстоящем саммите БРИКС?– Июньская встреча министров иностранных дел в ЮАР заложила основу для августовского саммита, и Бразилия с большим оптимизмом смотрит на перспективы блока после этой новой встречи. Количество стран, заинтересованных в присоединении к БРИКС, свидетельствует о его значимости на мировой арене. Теперь нам необходимо обсудить и согласовать критерии оценки этих заявок, что и будет сделано на саммите президентов.– Как вы считаете, возможно ли присоединение Аргентины к группе БРИКС, и могут ли к ней присоединиться другие страны Латинской Америки?– Аргентина входит в число 13 членов группы "друзей БРИКС", которые выразили свою заинтересованность в присоединении к группе в ходе недавней встречи министров иностранных дел, и является стратегическим партнером Бразилии, которая пользуется нашей поддержкой в сценарии возможного расширения. Но сначала, как я уже сказал, нам необходимо разработать дорожную карту для будущего группы и достичь консенсуса по критериям с учетом многочисленных поступающих нам запросов.– Как бы вы определили значение БРИКС в формировании нового международного порядка?– БРИКС уже сегодня является неотъемлемым ориентиром в глобальных дискуссиях, будь то в силу своей экономической значимости (31% мирового ВВП), в силу того, что группа объединяет 40% населения планеты, или из-за значимости этого формата с точки зрения координации позиций ведущих стран. На практике новый многополярный международный порядок уже формируется странами, подобными тем, что входят в БРИКС, в рамках конструктивной и хорошо консолидированной дипломатической работы.– Как бы вы охарактеризовали современные отношения Бразилии с Россией?– Россия была одной из первых стран, признавших независимость Бразилии; мы поддерживаем дипломатические отношения с 1828 года, что составляет почти 200 лет истории. Это одни из самых традиционных наших отношений, которые сегодня подкрепляются соответствующими экономическими связями и ежегодным объемом торговли около 10 миллиардов долларов. Политический диалог носит зрелый характер, что подтверждают недавние визиты и контакты на высоком уровне. Плотность отношений очевидна, как и перспективы их расширения и углубления.– Какие вопросы или проекты вы намерены развивать с Москвой в среднесрочной перспективе?– В двусторонней политической сфере Бразилия намерена развивать диалог с Россией и соблюдать уже установленный календарь политических консультаций, а также укреплять обмен мнениями на международных форумах и в таких организациях, как ООН, G20, в которой Бразилия будет председательствовать в следующем году, и БРИКС.Кроме того, необходимо добиваться прогресса в торговых отношениях, которые имеют большой потенциал для роста. В 2022 году мы установили новый рекорд в нашем торговом обмене, приблизившись к отметке в 10 миллиардов долларов, но мы можем вырасти еще больше. Мы считаем, что с помощью продукции с высокой добавленной стоимостью можно значительно диверсифицировать нашу торговлю, которая пока еще в значительной степени сконцентрирована на удобрениях и сельскохозяйственной продукции. В краткосрочной и среднесрочной перспективе я также вижу большой потенциал для реализации проектов сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, а также в сфере образования и культуры.– Планирует ли бразильский лидер Лула встречу с президентом Путиным в ближайшие месяцы?– Я думаю, что ближайшая возможность для встречи может представиться на саммите БРИКС в ЮАР. С момента избрания президента Лулы они уже связывались дважды, а президент Путин принял в Москве специального посланника Селсу Аморима, чтобы обсудить конфликт на Украине и перспективы мира. Я сам уже трижды встречался с министром иностранных дел Лавровым, так что за последние шесть месяцев двусторонний и мирный диалог проходил на разных уровнях.– Как в Бразилии относятся к санкциям западных стран против России?– Мы традиционно выступаем против односторонних санкций, признаем только те, которые одобрены Советом Безопасности ООН. Это историческая позиция бразильской внешней политики, и мы придерживаемся ее и в данном случае.– Может ли Бразилия рассмотреть возможность внедрения российской платежной системы "Мир" или осуществить другие меры, направленные на дедолларизацию, как это делают другие страны?– Бразилия очень заинтересована в возможности использования местных валют в торговле с нашими основными партнерами в мире и обсуждает этот вопрос с некоторыми из них. Например, с Аргентиной у нас уже есть механизм, предоставляющий внешнеторговым операторам такую возможность. Но мы также знаем, что эти процессы требуют времени и предполагают участие таких органов, как Центральные банки, в силу их технической сложности. В этом смысле мы должны двигаться вперед, и мы это делаем, но с тем вниманием, которого требуют процессы такого рода, очень сложные.– Как развиваются отношения Бразилии с США спустя полгода новой администрации в Бразилиа?– Визит президента Лулы в Вашингтон в феврале дал толчок возобновлению отношений с США на том высоком уровне, которого они заслуживают, и с тех пор мы продолжаем интенсивную программу двусторонних визитов высокого уровня, чтобы продолжить выполнение задач по сближению и углублению отношений, которые президенты Лула и Байден возложили на свои команды.– А как бы вы охарактеризовали текущие отношения Бразилии с Китаем?– Точно так же. Это приоритетные отношения, которые необходимо было перезапустить, и это было сделано. Не случайно Пекин стал одной из первых столиц мира, которую посетил президент Лула. Кроме того, в ходе визита было подписано 15 соглашений, а за несколько дней до его приезда состоялась встреча, в которой приняли участие 500 предпринимателей из обеих стран, что еще раз свидетельствует о жизненной силе этих отношений. В 2022 году экспорт Бразилии в Китай превысил экспорт Бразилии в США и Европейский союз вместе взятые.– Президент Лула предложил создать группу стран, не вовлеченных в конфликт на Украине, для содействия установлению мира. Какие страны выразили заинтересованность в присоединении к этой инициативе?– Президент Лула во всех своих публичных заявлениях и в частных контактах с главами государств и правительств отстаивает настоятельную необходимость обсуждения путей построения мира. И эта позиция вызывает большой интерес. Несколько стран готовы присоединиться к этим усилиям, и одним из примеров является объявленная инициатива африканских стран по налаживанию диалога со сторонами конфликта. Это потребует времени, но именно это приведет к миру, к которому мы стремимся.– Бразилия в этом году заявила, что не заинтересована в отправке боеприпасов на Украину. Возможны ли изменения этой позиции?– Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта – об этом неоднократно заявлял сам президент Лула.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, мауру виейра, бразилия, россия, брикс