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Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС - РИА Новости, 17.07.2023
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03:14 17.07.2023 (обновлено: 16:17 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/briks-1884514871.html
Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС
Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС - РИА Новости, 17.07.2023
Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС
Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва смогут встретиться в скором времени - ближайшая возможность для этого представится на... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T03:14
2023-07-17T16:17
в мире
россия
бразилия
юар
владимир путин
луис инасиу лула да силва
брикс
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва смогут встретиться в скором времени - ближайшая возможность для этого представится на саммите БРИКС в ЮАР, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия Путина в саммите БРИКС 22-24 августа, заявил ранее, что по этой теме продолжаются обсуждения. "Ближайшая возможность для встречи может представиться на саммите БРИКС в ЮАР. С момента избрания президента Лулы они уже связывались дважды, а президент Путин принял в Москве специального посланника Селсу Аморима, чтобы обсудить конфликт на Украине и перспективы мира", - сказал Виейра, комментируя планы Лулы о встрече с Путиным. По словам дипломата, за первые полгода работы администрации Лулы сам он встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым уже трижды, а двусторонний диалог и переговоры о достижении мира на Украине проходили на разных уровнях. Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры &gt;&gt;
https://ria.ru/20230526/briks-1874434670.html
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в мире, россия, бразилия, юар, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Россия, Бразилия, ЮАР, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС

Глава МИД Бразилии: президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва смогут встретиться в скором времени - ближайшая возможность для этого представится на саммите БРИКС в ЮАР, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия Путина в саммите БРИКС 22-24 августа, заявил ранее, что по этой теме продолжаются обсуждения.
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Путин обсудил с президентом Бразилии работу в рамках БРИКС
26 мая, 18:08
"Ближайшая возможность для встречи может представиться на саммите БРИКС в ЮАР. С момента избрания президента Лулы они уже связывались дважды, а президент Путин принял в Москве специального посланника Селсу Аморима, чтобы обсудить конфликт на Украине и перспективы мира", - сказал Виейра, комментируя планы Лулы о встрече с Путиным.
По словам дипломата, за первые полгода работы администрации Лулы сам он встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым уже трижды, а двусторонний диалог и переговоры о достижении мира на Украине проходили на разных уровнях.
Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В Бразилии прокомментировали передачу Киеву кассетных боеприпасов
8 июля, 17:37
 
В миреРоссияБразилияЮАРВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКС
 
 
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