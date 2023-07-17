https://ria.ru/20230717/briks-1884514871.html
Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС
Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС - РИА Новости, 17.07.2023
Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС
Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва смогут встретиться в скором времени - ближайшая возможность для этого представится на... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T03:14
2023-07-17T03:14
2023-07-17T16:17
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бразилия
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луис инасиу лула да силва
брикс
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва смогут встретиться в скором времени - ближайшая возможность для этого представится на саммите БРИКС в ЮАР, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия Путина в саммите БРИКС 22-24 августа, заявил ранее, что по этой теме продолжаются обсуждения. "Ближайшая возможность для встречи может представиться на саммите БРИКС в ЮАР. С момента избрания президента Лулы они уже связывались дважды, а президент Путин принял в Москве специального посланника Селсу Аморима, чтобы обсудить конфликт на Украине и перспективы мира", - сказал Виейра, комментируя планы Лулы о встрече с Путиным. По словам дипломата, за первые полгода работы администрации Лулы сам он встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым уже трижды, а двусторонний диалог и переговоры о достижении мира на Украине проходили на разных уровнях. Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>
https://ria.ru/20230526/briks-1874434670.html
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в мире, россия, бразилия, юар, владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Россия, Бразилия, ЮАР, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС
Глава МИД Бразилии: президенты России и Бразилии могут встретиться на саммите БРИКС