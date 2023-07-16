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В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула - РИА Новости, 16.07.2023
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07:30 16.07.2023 (обновлено: 08:57 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/stambul-1884427934.html
В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула
В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула - РИА Новости, 16.07.2023
В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула
Департамент миграции Турции опубликовал в Twitter документ с опровержением утверждений в СМИ о том, что власти страны запретили выдачу видов на жительство всем... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T07:30
2023-07-16T08:57
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
в мире
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СТАМБУЛ, 16 июл – РИА Новости. Департамент миграции Турции опубликовал в Twitter документ с опровержением утверждений в СМИ о том, что власти страны запретили выдачу видов на жительство всем иностранцам во всех 39 районах Стамбула за исключением ряда случаев.Газета Milliyet выступила в субботу с утверждением, что выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более 1 миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена за исключением случаев необходимости. Газета утверждала, что решение от октября 2022 года о запрете на выдачу ВНЖ касалось 10 районов Стамбула, в марте же оно распространено на все 39. Исключениями являются те, кто прибыл ввиду таких обстоятельств, как безопасность жизни, здравоохранение, образование и международная торговля.При этом официальных заявлений МВД и департамента миграции по этому поводу не было, список "закрытых" районов также не менялся за последнее время.Департамент миграции, комментируя статью газеты, отметил, что ведется постоянный анализ численности иностранцев в различных регионах."По состоянию на 1 июля 2022 года по всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле – 54 квартала, где число иностранцев превысило 20% от населения", - говорится в полученном РИА Новости заявлении департамента."Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности – речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство", - подчеркнуло ведомство.В частности, отмечает ведомство, речь идет о районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 года.Еще в январе сообщалось, что турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство, а без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста карту не выдают. После этого россияне стали массово сообщать об отказах в выдаче первичного туристического ВНЖ или продлении имеющегося.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что граждане Турции в ближайшее время ощутят изменения в результате операций по борьбе с нелегальными мигрантами.Почти 16 тысяч нелегальных мигрантов задержаны в Турции за июнь, из них депортированы почти семь тысяч, сообщил 7 июля глава МВД Али Ерликая. Рейды с целью задержания нелегальных мигрантов при новом главе МВД Турции проводятся теперь ежедневно, в том числе на туристических паромах. По словам министра, за месяц предотвращено проникновение в Турцию 23 тысяч 450 нелегальных мигрантов. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с данным явлением.
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турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Турции опровергли сообщения о запрете выдачи ВНЖ во всех районах Стамбула

МВД Турции опровергло сведения о запрете выдавать ВНЖ иностранцам во всех районах Стамбула

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди на улице в Стамбуле
Люди на улице в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди на улице в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 июл – РИА Новости. Департамент миграции Турции опубликовал в Twitter документ с опровержением утверждений в СМИ о том, что власти страны запретили выдачу видов на жительство всем иностранцам во всех 39 районах Стамбула за исключением ряда случаев.
Газета Milliyet выступила в субботу с утверждением, что выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более 1 миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена за исключением случаев необходимости. Газета утверждала, что решение от октября 2022 года о запрете на выдачу ВНЖ касалось 10 районов Стамбула, в марте же оно распространено на все 39. Исключениями являются те, кто прибыл ввиду таких обстоятельств, как безопасность жизни, здравоохранение, образование и международная торговля.
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При этом официальных заявлений МВД и департамента миграции по этому поводу не было, список "закрытых" районов также не менялся за последнее время.
Департамент миграции, комментируя статью газеты, отметил, что ведется постоянный анализ численности иностранцев в различных регионах.
"По состоянию на 1 июля 2022 года по всей Турции закрыты для получения первичного ВНЖ иностранцами 63 района, 1169 кварталов, а конкретно в Стамбуле – 54 квартала, где число иностранцев превысило 20% от населения", - говорится в полученном РИА Новости заявлении департамента.
"Заявления о том, что в Стамбуле для получения ВНЖ закрыты все 39 районов, не соответствуют действительности – речь идет лишь о 10 районах, где нельзя подать заявку на первичный вид на жительство", - подчеркнуло ведомство.
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В частности, отмечает ведомство, речь идет о районах Авджылар, Бахчелиэвлер, Башакшехир, Багджылар, Эсенлер, Кючюкчекмедже, Султангази и Зейтинбурну, а районы Фатих и Эсенъюрт закрыты еще с 2021 года.
Еще в январе сообщалось, что турецкие власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство, а без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста карту не выдают. После этого россияне стали массово сообщать об отказах в выдаче первичного туристического ВНЖ или продлении имеющегося.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что граждане Турции в ближайшее время ощутят изменения в результате операций по борьбе с нелегальными мигрантами.
Почти 16 тысяч нелегальных мигрантов задержаны в Турции за июнь, из них депортированы почти семь тысяч, сообщил 7 июля глава МВД Али Ерликая. Рейды с целью задержания нелегальных мигрантов при новом главе МВД Турции проводятся теперь ежедневно, в том числе на туристических паромах. По словам министра, за месяц предотвращено проникновение в Турцию 23 тысяч 450 нелегальных мигрантов. Ерликая пообещал не прекращать борьбу с данным явлением.
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