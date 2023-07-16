https://ria.ru/20230716/sdelka-1884505076.html

Непродление зерновой сделки не затронет экономику Египта, заявили в Каире

Непродление зерновой сделки не затронет экономику Египта, заявили в Каире - РИА Новости, 16.07.2023

Непродление зерновой сделки не затронет экономику Египта, заявили в Каире

Непродление зерновой сделки не затронет Египет, страна занимается диверсификацией источников импорта пшеницы, заявил РИА Новости советник египетского министра... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T22:59

2023-07-16T22:59

2023-07-16T22:59

экономика

египет

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

оон

евросоюз

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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Непродление зерновой сделки не затронет Египет, страна занимается диверсификацией источников импорта пшеницы, заявил РИА Новости советник египетского министра снабжения и внутренней торговли Нуамани Наср Нуамани."Государство не затронет непродление зернового соглашения, потому что оно уже получило две последние партии украинской пшеницы. Объем первой составил 35 тысяч тонн, второй - 110 тысяч. Эти две сделки были через соглашение, они (партии - ред.) прибыли в Египет и были разгружены. Другие сделки не заключались", - сказал Нуамани.Советник министра отметил, что Египет в своей политике делает расчет на увеличение своих запасов пшеницы через диверсификацию источников пшеницы и внутреннее производство. Нуамани подчеркнул, что Египет является крупнейшим импортером российской пшеницы."Российская сторона полностью сотрудничает с Египтом в сфере экспорта и выполняет свою роль в решении всех проблем, которые возникают, будь то финансирование или способ экспорта", - сообщил он.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.В субботу президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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экономика, египет, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, оон, евросоюз, еврокомиссия, сирил рамафоса