Непродление зерновой сделки не затронет экономику Египта, заявили в Каире
Советник министра снабжения Нуамани: непродление зерновой сделки не затронет Египет
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
КАИР, 16 июл - РИА Новости. Непродление зерновой сделки не затронет Египет, страна занимается диверсификацией источников импорта пшеницы, заявил РИА Новости советник египетского министра снабжения и внутренней торговли Нуамани Наср Нуамани.
"Государство не затронет непродление зернового соглашения, потому что оно уже получило две последние партии украинской пшеницы. Объем первой составил 35 тысяч тонн, второй - 110 тысяч. Эти две сделки были через соглашение, они (партии - ред.) прибыли в Египет и были разгружены. Другие сделки не заключались", - сказал Нуамани.
Советник министра отметил, что Египет в своей политике делает расчет на увеличение своих запасов пшеницы через диверсификацию источников пшеницы и внутреннее производство. Нуамани подчеркнул, что Египет является крупнейшим импортером российской пшеницы.
"Российская сторона полностью сотрудничает с Египтом в сфере экспорта и выполняет свою роль в решении всех проблем, которые возникают, будь то финансирование или способ экспорта", - сообщил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
В субботу президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.