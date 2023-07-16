https://ria.ru/20230716/sdelka-1884498679.html

Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки

Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки - РИА Новости, 16.07.2023

Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки

Турция прилагает все усилия для продления сроков действия "зерновой сделки" после 17 июля, Анкара ожидает позитивный исход, заявил вице-президент Джевдет Йылмаз РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T21:17

2023-07-16T21:17

2023-07-16T21:17

россия

турция

украина

дмитрий песков

оон

евросоюз

зерновая сделка

еврокомиссия

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АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турция прилагает все усилия для продления сроков действия "зерновой сделки" после 17 июля, Анкара ожидает позитивный исход, заявил вице-президент Джевдет Йылмаз в интервью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. "Я хотел бы сказать, что Турцию и президента Эрдогана ценят все. Это коснулось не только двух стран, но и всего мира. Если бы это (соглашение о черноморской зерновой инициативе) не было достигнуто, цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем в другом измерении. Наш президент (Тайип Эрдоган) проделал здесь огромную работу не только в экономическом, но и в гуманитарном плане. Убедив обе стороны, он выступил с важной инициативой. Мы продолжаем наши усилия по ее продолжению в предстоящий период… Я надеюсь, что будут положительные результаты", - сказал вице-президент в интервью телеканалу A Haber. В субботу президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

https://ria.ru/20230716/sdelka-1884462674.html

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