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Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки - РИА Новости, 16.07.2023
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21:17 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/sdelka-1884498679.html
Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки
Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки - РИА Новости, 16.07.2023
Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки
Турция прилагает все усилия для продления сроков действия "зерновой сделки" после 17 июля, Анкара ожидает позитивный исход, заявил вице-президент Джевдет Йылмаз РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T21:17
2023-07-16T21:17
россия
турция
украина
дмитрий песков
оон
евросоюз
зерновая сделка
еврокомиссия
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АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турция прилагает все усилия для продления сроков действия "зерновой сделки" после 17 июля, Анкара ожидает позитивный исход, заявил вице-президент Джевдет Йылмаз в интервью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. "Я хотел бы сказать, что Турцию и президента Эрдогана ценят все. Это коснулось не только двух стран, но и всего мира. Если бы это (соглашение о черноморской зерновой инициативе) не было достигнуто, цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем в другом измерении. Наш президент (Тайип Эрдоган) проделал здесь огромную работу не только в экономическом, но и в гуманитарном плане. Убедив обе стороны, он выступил с важной инициативой. Мы продолжаем наши усилия по ее продолжению в предстоящий период… Я надеюсь, что будут положительные результаты", - сказал вице-президент в интервью телеканалу A Haber. В субботу президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html
https://ria.ru/20230716/sdelka-1884462674.html
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россия, турция, украина, дмитрий песков, оон, евросоюз, зерновая сделка, еврокомиссия, владимир путин, сирил рамафоса
Россия, Турция, Украина, Дмитрий Песков, ООН, Евросоюз, Зерновая сделка, Еврокомиссия, Владимир Путин, Сирил Рамафоса
Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки

Вице-президент Йылмаз: Турция прилагает все усилия для продления зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турция прилагает все усилия для продления сроков действия "зерновой сделки" после 17 июля, Анкара ожидает позитивный исход, заявил вице-президент Джевдет Йылмаз в интервью.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
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"Я хотел бы сказать, что Турцию и президента Эрдогана ценят все. Это коснулось не только двух стран, но и всего мира. Если бы это (соглашение о черноморской зерновой инициативе) не было достигнуто, цены на продовольствие в мире сегодня были бы совсем в другом измерении. Наш президент (Тайип Эрдоган) проделал здесь огромную работу не только в экономическом, но и в гуманитарном плане. Убедив обе стороны, он выступил с важной инициативой. Мы продолжаем наши усилия по ее продолжению в предстоящий период… Я надеюсь, что будут положительные результаты", - сказал вице-президент в интервью телеканалу A Haber.
В субботу президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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Эксперты высказались о продлении зерновой сделки
Вчера, 14:46
 
РоссияТурцияУкраинаДмитрий ПесковООНЕвросоюзЗерновая сделкаЕврокомиссияВладимир ПутинСирил Рамафоса
 
 
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