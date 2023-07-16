https://ria.ru/20230716/sdelka-1884462674.html

Эксперты высказались о продлении зерновой сделки

Эксперты высказались о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 16.07.2023

Эксперты высказались о продлении зерновой сделки

Около суток остается до завершения так называемой зерновой сделки: будет ли она продлена или приостановлена, станет известно в ближайшее время. Кому выгодно... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T14:46

2023-07-16T14:46

2023-07-16T23:47

экономика

украина

россия

турция

зерновая сделка

евросоюз

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Около суток остается до завершения так называемой зерновой сделки: будет ли она продлена или приостановлена, станет известно в ближайшее время. Кому выгодно продление сделки, а кому такое развитие пойдет во вред — РИА Новости собрало мнения экспертов из разных стран. Кому выгодно Ранее о своей заинтересованности в продлении зерновой сделки заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что отказ от договоренностей создаст угрозу развивающимся странам. В то же время, по данным ООН, только 2,5 процента продовольствия с Украины направлялось в страны с низким доходом, еще 17 процентов — в страны с доходом ниже среднего. В поддержку продления сделки выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложением, нацеленным на продление действия Черноморской инициативы. В свою очередь, Путин сообщал, что еще не видел письма. К продлению сделки также призвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что ЕС содействует переговорам, которые ведут Турция и ООН. Кроме того, о своей заинтересованности в работе сделки заявлял генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Аль-Будайви. А директор статистического отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций Хосе Росеро Монкайо высказала мнение, что Черноморская зерновая инициатива принесла стабильность рынкам, помогла снизить цены, в особенности на зерновые — пшеницу и маис, с пиковых значений, которые наблюдались в мае 2022 года. Аналогичного мнения придерживается представитель Всемирной продовольственной программы Эллисон Оман Лави. По ее словам, мировые цены на продовольствие стабилизировались, пусть и на самом высоком за десять лет уровне. В то же время Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Поддержка отношений с Турцией Как ранее заявил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, продление сделки невыгодно для России, но такой шаг косвенно может свидетельствовать о хороших отношениях с Турцией. "Если смотреть на зерновую сделку узко, то ее продление — это, по сути, наша помощь врагу. Ведь сделка выгодна Киеву и европейским спекулянтам, которые продают украинское зерно не в Африку, а в Европе", — сказал он. Влияние на Украину При завершении сделки основным пострадавшим окажется Украина и ее аграрии, рассказал ранее РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "Фермерам Украины придется нелегко, поскольку тогда возможности для вывоза их зерна сократятся", — считает он. С другой стороны, отметил эксперт, падение доходов может подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией. Влияние на другие страны Как рассказал РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье Фахри Эренель, среди стран-импортеров главным образом пострадают Турция и Китай, которые являются одними из основных покупателей украинского зерна. "Поэтому они могут ощутить ущерб от этой ситуации", — сказал он. С ним не согласен научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Мэй Синьюй. Он полагает, что завершение зерновой сделки не сыграет особой роли для рынка Китая, но может оказать более заметное влияние на другие развивающиеся страны, особенно на страны Ближнего Востока. "Если мы взглянем на то, как исполнялась Черноморская сделка на протяжении года, то увидим, что сельскохозяйственная продукция и зерно, которые Украина экспортировала, по большей части доставлялись в европейские страны, а не куда-то еще. Это оказало влияние на Китай и другие развивающиеся страны. Так что, будет ли продлена сделка или нет, особого прямого влияния на Китай не окажет", — сказал он. Иракский эксперт в сфере сельского хозяйства Хаттаб ад-Дамин согласен с китайским коллегой и тоже видит угрозу от завершения зерновой сделки для стран Ближнего Востока. "Нет сомнений, что непродление соглашения о сбыте зерна приведет к повышению цен на пшеницу на международных рынках, как это было в последние годы, поскольку поставки пшеницы сократятся вместе с объемом продукции, экспортируемой с Украины. Это негативно отразится на балансе между спросом и предложением при нынешних ценах и повлияет на группу государств Ближнего Востока, зависимых от импорта пшеницы для удовлетворения своих местных потребностей, — в частности, на Египет, Ирак и Саудовскую Аравию", — сказал эксперт. По его словам, только один Ирак нуждается в импорте не менее 2,5 миллиона тонн. Соседний же Иран близок к полному самообеспечению производством пшеницы, рассказал РИА Новости депутат иранского парламента (меджлиса исламского совета) Забихолла Азами Сардуи. По его словам, если у страны и возникнет потребность в покупке зерновых, то они обратятся к России и другим странам ЕАЭС. Прекращение действия зерновой сделки поставило бы под угрозу продовольственную безопасность Ливана, рассказал ранее РИА Новости глава профсоюза пекарей Бейрута и провинции Горный Ливан Насер Сурур. "Непродление зерновой сделки негативно отразится на Ливане, в особенности учитывая, что запасов пшеницы хватит приблизительно на 75 дней", — прокомментировал он ситуацию. В то же время от продления зерновой сделки пострадают в первую очередь европейские аграрии, поскольку страны Европы уже столкнулись с наплывом дешевого украинского зерна и понесли из-за этого существенные финансовые потери, заявил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "Соответственно, в случае прекращения сделки цены на зерно на рынке ЕС могут пойти вверх, повысив рентабельность его сельского хозяйства", — отмечает Хазанов. Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев придерживается другого мнения. По его словам, сделка выгодна Киеву и европейским спекулянтам, которые продают украинское зерно не в Африку, а в Европе. О Черноморской инициативе Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть, меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, также среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230715/sdelka-1884372392.html

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, турция, зерновая сделка, евросоюз