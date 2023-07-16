https://ria.ru/20230716/eritreya-1884442176.html
Президент Эритреи планирует посетить саммит Россия — Африка
Президент Эритреи планирует посетить саммит Россия — Африка - РИА Новости, 16.07.2023
Президент Эритреи планирует посетить саммит Россия — Африка
Президент Эритреи Исайяс Афеворки планирует посетить второй саммит "Россия-Африка", заявил РИА Новости посол страны в Москве Петрос Цеггай. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:07
2023-07-16T11:07
2023-07-16T11:07
эритрея
россия
африка
петрос цеггай (посол эритреи в россии )
владимир путин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворки планирует посетить второй саммит "Россия-Африка", заявил РИА Новости посол страны в Москве Петрос Цеггай. "Господин Афеворки принял приглашение (президента РФ Владимира Путина — ред.) и планирует прибыть на саммит", — сказал Цеггай. Он добавил, что среди предполагаемых вопросов повестки можно выделить "вопросы международной безопасности и проблему гонки вооружений в космосе". Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
https://ria.ru/20230630/sammit-1881420190.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эритрея, россия, африка, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), владимир путин
Эритрея, Россия, Африка, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России ), Владимир Путин
Президент Эритреи планирует посетить саммит Россия — Африка
Посол Цеггай: президент Эритреи Афеворки планирует посетить саммит Россия — Африка