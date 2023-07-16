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Президент Эритреи планирует посетить саммит Россия — Африка - РИА Новости, 16.07.2023
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11:07 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/eritreya-1884442176.html
Президент Эритреи планирует посетить саммит Россия — Африка
Президент Эритреи планирует посетить саммит Россия — Африка - РИА Новости, 16.07.2023
Президент Эритреи планирует посетить саммит Россия — Африка
Президент Эритреи Исайяс Афеворки планирует посетить второй саммит "Россия-Африка", заявил РИА Новости посол страны в Москве Петрос Цеггай. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T11:07
2023-07-16T11:07
эритрея
россия
африка
петрос цеггай (посол эритреи в россии )
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворки планирует посетить второй саммит "Россия-Африка", заявил РИА Новости посол страны в Москве Петрос Цеггай. "Господин Афеворки принял приглашение (президента РФ Владимира Путина — ред.) и планирует прибыть на саммит", — сказал Цеггай. Он добавил, что среди предполагаемых вопросов повестки можно выделить "вопросы международной безопасности и проблему гонки вооружений в космосе". Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая &gt;&gt;
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эритрея, россия, африка, петрос цеггай (посол эритреи в россии ), владимир путин
Эритрея, Россия, Африка, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России ), Владимир Путин
Президент Эритреи планирует посетить саммит Россия — Африка

Посол Цеггай: президент Эритреи Афеворки планирует посетить саммит Россия — Африка

© Фото : пресс-служба Московского метрополимтенаПрезидент Эритреи Исайяс Афеворки в Московском метро
Президент Эритреи Исайяс Афеворки в Московском метро - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : пресс-служба Московского метрополимтена
Президент Эритреи Исайяс Афеворки в Московском метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворки планирует посетить второй саммит "Россия-Африка", заявил РИА Новости посол страны в Москве Петрос Цеггай.
«
"Господин Афеворки принял приглашение (президента РФ Владимира Путина — ред.) и планирует прибыть на саммит", — сказал Цеггай.
Он добавил, что среди предполагаемых вопросов повестки можно выделить "вопросы международной безопасности и проблему гонки вооружений в космосе".
Второй саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Лавров рассказал об особенностях проведения саммита "Россия — Африка"
30 июня, 12:31
 
ЭритреяРоссияАфрикаПетрос Цеггай (посол Эритреи в России )Владимир Путин
 
 
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