https://ria.ru/20230716/ataka-1884482130.html
Сенатор предположил, кто стоит за атаками беспилотников на Севастополь
Сенатор предположил, кто стоит за атаками беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 16.07.2023
Сенатор предположил, кто стоит за атаками беспилотников на Севастополь
Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что за атакой беспилотников на Севастополь стоит главнокомандующий... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T18:08
2023-07-16T18:08
2023-07-16T18:08
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
сергей цеков
михаил развожаев
киев
совет федерации рф
валерий залужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что за атакой беспилотников на Севастополь стоит главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. Киев пытался атаковать объекты в Севастополе семью летательными и двумя морскими беспилотниками, все они уничтожены, сообщили в Минобороны России в воскресенье. Позднее в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник над морем в Севастополе. Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма и его никто не остановит. "Уверен, что за организацией атаки на Севастополь стоит лично Залужный, который накануне в западных СМИ разразился грозной бравадай о захвате Крыма. А теперь, решил показать, мол пацан, сказал, пацан сделал. Да только все это выглядит с его стороны весьма ущербно", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, атака украинских беспилотников на Севастополь, благодаря умелым действиям российских военных, была отражена, а планы противника нанести урон инфраструктуре полуострова полностью провалились.
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севастополь, россия, сергей цеков, михаил развожаев, киев, совет федерации рф, валерий залужный, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Сергей Цеков, Михаил Развожаев, Киев, Совет Федерации РФ, Валерий Залужный, Происшествия
Сенатор предположил, кто стоит за атаками беспилотников на Севастополь
Сенатор Цеков назвал Залужного организатором атак беспилотников на Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что за атакой беспилотников на Севастополь стоит главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный.
Киев
пытался атаковать объекты в Севастополе семью летательными и двумя морскими беспилотниками, все они уничтожены, сообщили в Минобороны России в воскресенье. Позднее в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев
написал, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили еще один беспилотник над морем в Севастополе.
Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма и его никто не остановит.
"Уверен, что за организацией атаки на Севастополь стоит лично Залужный, который накануне в западных СМИ разразился грозной бравадай о захвате Крыма. А теперь, решил показать, мол пацан, сказал, пацан сделал. Да только все это выглядит с его стороны весьма ущербно", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, атака украинских беспилотников на Севастополь, благодаря умелым действиям российских военных, была отражена, а планы противника нанести урон инфраструктуре полуострова полностью провалились.
Придется повторить: Запад забыл преподанный Россией урок