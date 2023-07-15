Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки
ООН: ни одно судно с удобрениями из России не отправили за время действия зерновой сделки
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
СТАМБУЛ, 15 июл — РИА Новости. Ни одно судно с российскими удобрениями не отправили за все время действия черноморской инициативы, заявил РИА Новости Координационный центр ООН.
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"Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских. — Прим. ред.) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было", — сообщили в организации.
Как отметили в центре, экспорт удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти — Одесса, взорванным 5 июня, но "на данный момент его статус неизвестен".
В начале июня Минобороны России сообщило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти — Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак" — оператора российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что закрепленная за ним часть магистрали отсечена от украинского участка и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю.
Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.
Среди главных требований Москвы было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Эта часть пакетной договоренности не выполняется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к Москве не выполняются. Срок действия соглашения истекает 17 июля.