Рейтинг@Mail.ru
Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 15.07.2023 (обновлено: 16:01 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/udobreniya-1884373930.html
Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки
Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 15.07.2023
Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки
Ни одно судно с российскими удобрениями не отправили за все время действия черноморской инициативы, заявил РИА Новости Координационный центр ООН. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:31
2023-07-15T16:01
экономика
россия
юар
турция
владимир путин
сирил рамафоса
дмитрий песков
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:130:3072:1857_1920x0_80_0_0_e4c0645feeaf282070776cfbe100da80.jpg
СТАМБУЛ, 15 июл — РИА Новости. Ни одно судно с российскими удобрениями не отправили за все время действия черноморской инициативы, заявил РИА Новости Координационный центр ООН. &quot;Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских. — Прим. ред.) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было&quot;, — сообщили в организации.Как отметили в центре, экспорт удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти — Одесса, взорванным 5 июня, но "на данный момент его статус неизвестен". В начале июня Минобороны России сообщило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти — Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак" — оператора российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что закрепленная за ним часть магистрали отсечена от украинского участка и находится в исправном состоянии под постоянным контролем. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю.Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Среди главных требований Москвы было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Эта часть пакетной договоренности не выполняется.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к Москве не выполняются. Срок действия соглашения истекает 17 июля.
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884257970.html
https://ria.ru/20230715/sdelka-1884372392.html
https://ria.ru/20230715/sdelka-1884368095.html
россия
юар
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b06d0b0c0eac46e5b53c0609d3af2dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, юар, турция, владимир путин, сирил рамафоса, дмитрий песков, swift, россельхозбанк, оон
Экономика, Россия, ЮАР, Турция, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Дмитрий Песков, SWIFT, Россельхозбанк, ООН
Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки

ООН: ни одно судно с удобрениями из России не отправили за время действия зерновой сделки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 июл — РИА Новости. Ни одно судно с российскими удобрениями не отправили за все время действия черноморской инициативы, заявил РИА Новости Координационный центр ООН.
«

"Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских. — Прим. ред.) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было", — сообщили в организации.

Как отметили в центре, экспорт удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти — Одесса, взорванным 5 июня, но "на данный момент его статус неизвестен".
В начале июня Минобороны России сообщило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти — Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак" — оператора российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что закрепленная за ним часть магистрали отсечена от украинского участка и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.
Сухогруз в зерновом терминале Одесского порта - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку
Вчера, 17:10
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю.
Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений.
Разгрузка украинского зерна - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Бедные страны получили минимум продукции по зерновой сделке, признала ООН
15:23
Среди главных требований Москвы было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода ТольяттиОдесса. Эта часть пакетной договоренности не выполняется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к Москве не выполняются. Срок действия соглашения истекает 17 июля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Путин заявил главе ЮАР, что договоренности по зерновой сделке не выполнены
14:47
 
ЭкономикаРоссияЮАРТурцияВладимир ПутинСирил РамафосаДмитрий ПесковSWIFTРоссельхозбанкООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала