https://ria.ru/20230715/udobreniya-1884373930.html

Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки

Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 15.07.2023

Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки

Ни одно судно с российскими удобрениями не отправили за все время действия черноморской инициативы, заявил РИА Новости Координационный центр ООН. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:31

2023-07-15T15:31

2023-07-15T16:01

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СТАМБУЛ, 15 июл — РИА Новости. Ни одно судно с российскими удобрениями не отправили за все время действия черноморской инициативы, заявил РИА Новости Координационный центр ООН. "Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт (российских. — Прим. ред.) удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было", — сообщили в организации.Как отметили в центре, экспорт удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти — Одесса, взорванным 5 июня, но "на данный момент его статус неизвестен". В начале июня Минобороны России сообщило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти — Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак" — оператора российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что закрепленная за ним часть магистрали отсечена от украинского участка и находится в исправном состоянии под постоянным контролем. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю.Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Среди главных требований Москвы было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Эта часть пакетной договоренности не выполняется.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к Москве не выполняются. Срок действия соглашения истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884257970.html

https://ria.ru/20230715/sdelka-1884372392.html

https://ria.ru/20230715/sdelka-1884368095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, юар, турция, владимир путин, сирил рамафоса, дмитрий песков, swift, россельхозбанк, оон