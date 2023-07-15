https://ria.ru/20230715/sdelka-1884372392.html

Бедные страны получили минимум продукции по зерновой сделке, признала ООН

Бедные страны получили минимум продукции по зерновой сделке, признала ООН - РИА Новости, 15.07.2023

Бедные страны получили минимум продукции по зерновой сделке, признала ООН

Беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки, заявил в субботу... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:23

2023-07-15T15:23

2023-07-15T15:34

экономика

оон

зерновая сделка

украина

россия

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СТАМБУЛ, 15 июл – РИА Новости. Беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки, заявил в субботу Координационный центр ООН.Президент России Владимир Путин заявил в субботу президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.Центр признал, что в рамках сделки 90% кукурузы и 60% пшеницы были отправлены в богатые страны и те, которые относятся к странам с доходом выше среднего. "10% кукурузы и 40% пшеницы получили беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего. По сравнению с данными за 2017-2021 годы сделка обеспечила доставку беднейшим странам в тех же пропорциях, что и ранее в торговле Украины, однако пропорции относительно богатых стран оказались выше", - сообщили РИА Новости в центре.По данным ООН, за год страны с низким доходом, к которым отнесены Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки – чуть более 822 тысяч тонн из более 33 миллионов.Всего за время действия инициативы украинские порты покинули 1003 судна с зерном, речь идет о более 32,8 миллионах тонн грузов. До конца действия сделки лишь одно судно отправится в путь – речь о сухогрузе TQ SAMSUN, которое сейчас загружают в порту Одессы."Координационный центр в Стамбуле получил 29 заявок от судов, находящихся в турецких территориальных водах. Эти заявки были одобрены не всеми сторонами. С 27 июня ни одно судно не получило разрешений на проход", - говорится в сообщении.Также отмечается, что с 29 апреля порт Южный не задействован в сделке.Среднее время инспекции каждого судна удлинилось в июле до 4 часов 12 минут, в феврале на инспекцию уходило порядка 2 часов 12 минут, сообщает центр.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230715/udobreniya-1884373930.html

https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html

https://ria.ru/20230713/guterresh-1884038883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, оон, зерновая сделка, украина, россия