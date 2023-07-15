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Бедные страны получили минимум продукции по зерновой сделке, признала ООН - РИА Новости, 15.07.2023
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15:23 15.07.2023 (обновлено: 15:34 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/sdelka-1884372392.html
Бедные страны получили минимум продукции по зерновой сделке, признала ООН
Бедные страны получили минимум продукции по зерновой сделке, признала ООН - РИА Новости, 15.07.2023
Бедные страны получили минимум продукции по зерновой сделке, признала ООН
Беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки, заявил в субботу... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:23
2023-07-15T15:34
экономика
оон
зерновая сделка
украина
россия
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СТАМБУЛ, 15 июл – РИА Новости. Беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки, заявил в субботу Координационный центр ООН.Президент России Владимир Путин заявил в субботу президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.Центр признал, что в рамках сделки 90% кукурузы и 60% пшеницы были отправлены в богатые страны и те, которые относятся к странам с доходом выше среднего. "10% кукурузы и 40% пшеницы получили беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего. По сравнению с данными за 2017-2021 годы сделка обеспечила доставку беднейшим странам в тех же пропорциях, что и ранее в торговле Украины, однако пропорции относительно богатых стран оказались выше", - сообщили РИА Новости в центре.По данным ООН, за год страны с низким доходом, к которым отнесены Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки – чуть более 822 тысяч тонн из более 33 миллионов.Всего за время действия инициативы украинские порты покинули 1003 судна с зерном, речь идет о более 32,8 миллионах тонн грузов. До конца действия сделки лишь одно судно отправится в путь – речь о сухогрузе TQ SAMSUN, которое сейчас загружают в порту Одессы."Координационный центр в Стамбуле получил 29 заявок от судов, находящихся в турецких территориальных водах. Эти заявки были одобрены не всеми сторонами. С 27 июня ни одно судно не получило разрешений на проход", - говорится в сообщении.Также отмечается, что с 29 апреля порт Южный не задействован в сделке.Среднее время инспекции каждого судна удлинилось в июле до 4 часов 12 минут, в феврале на инспекцию уходило порядка 2 часов 12 минут, сообщает центр.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
https://ria.ru/20230715/udobreniya-1884373930.html
https://ria.ru/20230715/ukraina-1884250085.html
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экономика, оон, зерновая сделка, украина, россия
Экономика, ООН, Зерновая сделка, Украина, Россия
Бедные страны получили минимум продукции по зерновой сделке, признала ООН

В ООН заявили, что беднейшие страны получили лишь 40 процентов пшеницы по зерновой сделке

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна
Разгрузка украинского зерна - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 июл – РИА Новости. Беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки, заявил в субботу Координационный центр ООН.
Президент России Владимир Путин заявил в субботу президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Центр признал, что в рамках сделки 90% кукурузы и 60% пшеницы были отправлены в богатые страны и те, которые относятся к странам с доходом выше среднего. "10% кукурузы и 40% пшеницы получили беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего. По сравнению с данными за 2017-2021 годы сделка обеспечила доставку беднейшим странам в тех же пропорциях, что и ранее в торговле Украины, однако пропорции относительно богатых стран оказались выше", - сообщили РИА Новости в центре.
По данным ООН, за год страны с низким доходом, к которым отнесены Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки – чуть более 822 тысяч тонн из более 33 миллионов.
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Ни одно судно с удобрениями из России не отправили в рамках зерновой сделки
15:31
Всего за время действия инициативы украинские порты покинули 1003 судна с зерном, речь идет о более 32,8 миллионах тонн грузов. До конца действия сделки лишь одно судно отправится в путь – речь о сухогрузе TQ SAMSUN, которое сейчас загружают в порту Одессы.
"Координационный центр в Стамбуле получил 29 заявок от судов, находящихся в турецких территориальных водах. Эти заявки были одобрены не всеми сторонами. С 27 июня ни одно судно не получило разрешений на проход", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с 29 апреля порт Южный не задействован в сделке.
Среднее время инспекции каждого судна удлинилось в июле до 4 часов 12 минут, в феврале на инспекцию уходило порядка 2 часов 12 минут, сообщает центр.
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Последнее предложение Путина. Что будет с зерновой сделкой
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Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
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Гутерреш надеется найти позитивный выход в ситуации с продуктовой сделкой
13 июля, 17:15
 
ЭкономикаООНЗерновая сделкаУкраинаРоссия
 
 
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