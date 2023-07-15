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В Южной Корее назвали сумму финансовой помощи, которую выделят Украине
В Южной Корее назвали сумму финансовой помощи, которую выделят Украине - РИА Новости, 15.07.2023
В Южной Корее назвали сумму финансовой помощи, которую выделят Украине
Южная Корея в 2023 году выделит 150 миллионов долларов на помощь Украине, сообщил в субботу президент Юн Сок Ёль. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T16:20
2023-07-15T16:20
2023-07-15T16:57
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Южная Корея в 2023 году выделит 150 миллионов долларов на помощь Украине, сообщил в субботу президент Юн Сок Ёль. В субботу администрация Юн Сок Ёля сообщила журналистам о его прибытии на Украину с внезапным визитом. "Правительство Республики Кореи выделило в прошлом году 100 миллионов долларов на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 миллионов долларов", - заявил он на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. Также Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея планирует увеличить помощь Украине на восстановление сферы образования. Президент также отметил, что Южная Корея в прошлом году предоставила Украине бронежилеты, шлемы и другую необходимую амуницию и выразил надежду, что в этом году уровень помощи Киеву со стороны Сеула будет гораздо больше.
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В мире, Украина, Юн Сок Ель, Владимир Зеленский, Южная Корея, Киев
В Южной Корее назвали сумму финансовой помощи, которую выделят Украине
Президент Южной Кореи заявил о выделении 150 миллионов долларов Украине в 2023 году