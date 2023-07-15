https://ria.ru/20230715/makron-1884294429.html

Макрон мешает расширению НАТО

Макрон мешает расширению НАТО - РИА Новости, 15.07.2023

Макрон мешает расширению НАТО

"Кто бы что ни говорил, география упряма. Индо-Тихоокеанский регион — это не Северная Атлантика. <…> НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:00

2023-07-15T08:00

2023-07-15T08:07

китай

япония

франция

нато

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"Кто бы что ни говорил, география упряма. Индо-Тихоокеанский регион — это не Северная Атлантика. <…> НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора". Это не цитата из школьного урока географии — так президент Франции Макрон обосновал свое несогласие с идеей размещения офиса НАТО в Токио: "У НАТО должны быть партнеры по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке. Но альянс — Североатлантическая организация, это география, как ни крути. Мы не должны способствовать впечатлению, будто бы НАТО как-то пытается оправдать с точки зрения закона свое физическое присутствие в других регионах мира. <…> Альянс не должен пытаться расширять "пространство борьбы", так как для этого сейчас совсем не время".В итоговой резолюции вильнюсского саммита альянса не оказалось упоминания о предстоящем открытии офиса в Японии, хотя оно было в проекте, потому что Франция и некоторые другие страны высказались против. Но японский премьер-министр Кисида, специально прибывший в качестве гостя на саммит в Вильнюс, не был расстроен: разногласия в альянсе по этому поводу были хорошо известны, а генсек НАТО Столтенберг заявил, что обсуждение вопроса об открытии офиса продолжится и вообще у альянса нет более близкого партнера, чем Япония. Кисида и Столтенберг подписали программу партнерства между НАТО и Японией, предусматривающую углубление сотрудничества в 16 областях — от морской безопасности до киберпространства. В этом же документе утверждается: Россия и Китай пытаются подорвать существующий международный порядок, что перекликается с заявлениями коммюнике саммита НАТО, где Россия названа "угрозой", а Китай "бросающим вызов интересам и безопасности альянса".Естественно, что в Москве и Пекине все происходящее воспринимают как ползучее, постепенное расширение НАТО на восток, причем уже не только на всю Восточную Европу, но и Восточную Азию — с превращением альянса из атлантического в глобальный. И все попытки европейцев и американцев отрицать подобные планы никого не убеждают — их дела говорят об этом. Конечно, основным мотором ползучего расширения являются англосаксы, чего стоит хотя бы уже созданный американо-британо-австралийский AUKUS. Могут ли Франция и другие европейские державы остановить этот процесс?Нет, максимум, на что они способны, — это замедлить его. Причем их мотив сейчас понятен: слишком тесное сотрудничество НАТО с Японией (а также Южной Кореей) является откровенным вызовом Китаю. Европейские страны НАТО, хотя и попали в последние полтора года в еще большую зависимость от американцев, все же рассчитывают удержаться от разрыва и тем более конфронтации с Китаем, поэтому пытаются вести дела с Пекином так, как будто они в первую очередь члены Евросоюза, а уже во вторую — НАТО. Ужесточение риторики НАТО в адрес КНР — как это произошло на вильнюсском саммите — европейцы пытаются смягчить двусторонними контактами с Пекином. Париж, Берлин, Рим да и другие всячески убеждают китайское руководство в том, что они заинтересованы в сохранении торгово-экономического партнерства, и в Пекине соглашаются: разносторонние связи выгодны для обеих сторон. Но при этом постоянно напоминают европейцам, что ждут от них самостоятельности, причем понятно, что тут речь идет не только об экономической сфере (например, способности Европы удержаться от присоединения к американскому санкционному давлению на Китай), но и о политической, геополитической, военной. Макрон и другие европейские лидеры какое-то время могут уверять Си Цзиньпина в том, что они способны отделять экономику от геополитики и даже влиять на НАТО — как раз для этого и нужны заявления, подобные сделанным французским президентом в Вильнюсе. Но в реальности никто из европейцев не способен оказывать серьезное влияние на стратегию и тактику НАТО, то есть англосаксов. Просто пока что Вашингтон устраивает аккуратное расширение сотрудничества альянса с Японией, и он не слишком настаивает на его формализации в виде офисов и прочего. К тому же Штаты понимают, что Европа и так сильно обеспокоена ростом своей зависимости от них из-за украинского конфликта, зачем же еще сильнее давить на европейцев из-за Тихоокеанского региона.Поэтому США подождут с оформлением более плотного сотрудничества альянса с Японией, продолжая при этом требовать от европейцев как наращивания двусторонних военных связей с Токио, так и большего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Даже немецкие военные корабли уже бороздили Южно-Китайское море, а уж Франции с ее военными базами в Индийском и Тихом океанах и вовсе не удастся отсидеться в стороне. Если, конечно, французы не выберут путь возвращения реального суверенитета и отстаивания собственных национальных интересов — до того момента, когда кроме разрыва с Россией их подведут еще и к разрыву с Китаем.

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https://ria.ru/20230713/lavrov-1883903342.html

https://ria.ru/20230616/yaponiya-1878506111.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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китай, япония, франция, нато, аналитика