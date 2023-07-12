Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости для НАТО поддерживать партнерские отношения со странами других регионов, в частности Индо-Тихоокеанского, однако выступил против открытия офиса связи альянса в Токио.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что открытие офиса связи НАТО в Японии остается на повестке альянса, переговоры по этому вопросу будут продолжены позднее.
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"У НАТО должны быть партнеры, с которыми она решает серьезные вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, также в Африке и на Ближнем и Среднем Востоке. Однако… она остается Организацией Североатлантического договора. Кто бы что ни говорил, география упряма. Индо-Тихоокеанский регион - это не Северная Атлантика", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Twitter.
По словам французского лидера, не должно создаваться впечатление, что НАТО пытается легитимизировать расширение своего присутствия на другие географические регионы.
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"Я считаю, что в этом отношении мы приняли правильное решение поддерживать тесные партнерские отношения, координацию, близкие стратегические отношения, но не стремиться в каком-то смысле расширить область борьбы. Потому что сейчас неподходящий момент, и потому что мы здесь не для этого", - подвел итог Макрон.
Ранее Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси также сообщал об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио может стать первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами стран-членов альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии, в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянс рассматривает Южную Корею и Австралию.
Позднее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает против предложения НАТО открыть офис в Токио из-за нежелания обострять отношения с КНР. В тексте итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе формулировка о создании офиса альянса в Японии отсутствует.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.