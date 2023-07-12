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Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии - РИА Новости, 12.07.2023
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21:08 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/makron-1883853096.html
Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии
Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии - РИА Новости, 12.07.2023
Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости для НАТО поддерживать партнерские отношения со странами других регионов, в частности... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T21:08
2023-07-12T21:08
в мире
токио
эммануэль макрон
нато
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франция
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ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости для НАТО поддерживать партнерские отношения со странами других регионов, в частности Индо-Тихоокеанского, однако выступил против открытия офиса связи альянса в Токио. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что открытие офиса связи НАТО в Японии остается на повестке альянса, переговоры по этому вопросу будут продолжены позднее. "У НАТО должны быть партнеры, с которыми она решает серьезные вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, также в Африке и на Ближнем и Среднем Востоке. Однако… она остается Организацией Североатлантического договора. Кто бы что ни говорил, география упряма. Индо-Тихоокеанский регион - это не Северная Атлантика", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Twitter. По словам французского лидера, не должно создаваться впечатление, что НАТО пытается легитимизировать расширение своего присутствия на другие географические регионы. "Я считаю, что в этом отношении мы приняли правильное решение поддерживать тесные партнерские отношения, координацию, близкие стратегические отношения, но не стремиться в каком-то смысле расширить область борьбы. Потому что сейчас неподходящий момент, и потому что мы здесь не для этого", - подвел итог Макрон. Ранее Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси также сообщал об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио может стать первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами стран-членов альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии, в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянс рассматривает Южную Корею и Австралию. Позднее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает против предложения НАТО открыть офис в Токио из-за нежелания обострять отношения с КНР. В тексте итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе формулировка о создании офиса альянса в Японии отсутствует.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.
https://ria.ru/20230712/makron-1883840237.html
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в мире, токио, эммануэль макрон, нато, twitter, йенс столтенберг, япония, франция, есимаса хаяси
В мире, Токио, Эммануэль Макрон, НАТО, Twitter, Йенс Столтенберг, Япония, Франция, Есимаса Хаяси
Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против открытия офиса НАТО в Японии

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости для НАТО поддерживать партнерские отношения со странами других регионов, в частности Индо-Тихоокеанского, однако выступил против открытия офиса связи альянса в Токио.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что открытие офиса связи НАТО в Японии остается на повестке альянса, переговоры по этому вопросу будут продолжены позднее.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Вчера, 19:35
«
"У НАТО должны быть партнеры, с которыми она решает серьезные вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, также в Африке и на Ближнем и Среднем Востоке. Однако… она остается Организацией Североатлантического договора. Кто бы что ни говорил, география упряма. Индо-Тихоокеанский регион - это не Северная Атлантика", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в Twitter.
По словам французского лидера, не должно создаваться впечатление, что НАТО пытается легитимизировать расширение своего присутствия на другие географические регионы.
«
"Я считаю, что в этом отношении мы приняли правильное решение поддерживать тесные партнерские отношения, координацию, близкие стратегические отношения, но не стремиться в каком-то смысле расширить область борьбы. Потому что сейчас неподходящий момент, и потому что мы здесь не для этого", - подвел итог Макрон.
Ранее Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси также сообщал об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио может стать первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами стран-членов альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии, в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянс рассматривает Южную Корею и Австралию.
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Позднее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает против предложения НАТО открыть офис в Токио из-за нежелания обострять отношения с КНР. В тексте итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе формулировка о создании офиса альянса в Японии отсутствует.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО открыть офис в Токио - это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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В миреТокиоЭммануэль МакронНАТОTwitterЙенс СтолтенбергЯпонияФранцияЕсимаса Хаяси
 
 
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