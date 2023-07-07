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Премьер Японии отправится в Европу на саммиты НАТО и ЕС - РИА Новости, 07.07.2023
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05:47 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/kisida-1882709050.html
Премьер Японии отправится в Европу на саммиты НАТО и ЕС
Премьер Японии отправится в Европу на саммиты НАТО и ЕС - РИА Новости, 07.07.2023
Премьер Японии отправится в Европу на саммиты НАТО и ЕС
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправится с визитом в Европу для участия в саммите НАТО в Вильнюсе и саммите Япония-ЕС в Брюсселе, объявил на... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:47
2023-07-07T05:47
япония
европа
вильнюс
фумио кисида
евросоюз
нато
хирокадзу мацуно
в мире
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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправится с визитом в Европу для участия в саммите НАТО в Вильнюсе и саммите Япония-ЕС в Брюсселе, объявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Премьер-министр Японии Фумио Кисида направится с визитом в Вильнюс в Литве и Брюссель в Бельгии 11-13 июля. В Литве он примет участие в саммите НАТО, в Бельгии – в регулярном саммите Япония-ЕС. Участие премьер-министра Кисиды в саммите НАТО в этом году пройдет во второй раз. На встрече в этом году, с учетом сложной обстановки в сфере гарантий международной безопасности, ...он будет говорить о важности того, как сделать более конкретным и укрепить сотрудничество Японии и НАТО. А также он проведет двусторонние встречи, проведет обмен мнениями по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, подтвердит взаимодействие с каждой из стран", - сказал Мацуно. На саммите Япония - ЕС будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности, в том числе и экономической, а также сотрудничество в области цифровизации, по проблемам изменения климата и по другим глобальным проблемам, таким как ситуация на Украине и положение в Индо-Тихоокеанском регионе. "В ходе этого визита премьер-министр подтвердит видение, что ЕС и обеспечение безопасности Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) являются неотделимыми, а также подтвердит укрепление участия ЕС в делах ИТР", - отметил Мацуно. В то же время он сказал, что вопрос встречи на высшем уровне лидеров Японии и Южной Кореи пока находится в стадии согласования.
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япония, европа, вильнюс, фумио кисида, евросоюз, нато, хирокадзу мацуно, в мире
Япония, Европа, Вильнюс, Фумио Кисида, Евросоюз, НАТО, Хирокадзу Мацуно, В мире
Премьер Японии отправится в Европу на саммиты НАТО и ЕС

Премьер Японии Кисида отправится в Европу для участия в саммитах НАТО и ЕС

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправится с визитом в Европу для участия в саммите НАТО в Вильнюсе и саммите Япония-ЕС в Брюсселе, объявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
«
"Премьер-министр Японии Фумио Кисида направится с визитом в Вильнюс в Литве и Брюссель в Бельгии 11-13 июля. В Литве он примет участие в саммите НАТО, в Бельгии – в регулярном саммите Япония-ЕС. Участие премьер-министра Кисиды в саммите НАТО в этом году пройдет во второй раз. На встрече в этом году, с учетом сложной обстановки в сфере гарантий международной безопасности, ...он будет говорить о важности того, как сделать более конкретным и укрепить сотрудничество Японии и НАТО. А также он проведет двусторонние встречи, проведет обмен мнениями по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, подтвердит взаимодействие с каждой из стран", - сказал Мацуно.
На саммите Япония - ЕС будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности, в том числе и экономической, а также сотрудничество в области цифровизации, по проблемам изменения климата и по другим глобальным проблемам, таким как ситуация на Украине и положение в Индо-Тихоокеанском регионе.
"В ходе этого визита премьер-министр подтвердит видение, что ЕС и обеспечение безопасности Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) являются неотделимыми, а также подтвердит укрепление участия ЕС в делах ИТР", - отметил Мацуно.
В то же время он сказал, что вопрос встречи на высшем уровне лидеров Японии и Южной Кореи пока находится в стадии согласования.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Фумио Кисида рассказал о перспективе вступления Японии в НАТО
24 мая, 08:54
 
ЯпонияЕвропаВильнюсФумио КисидаЕвросоюзНАТОХирокадзу МацуноВ мире
 
 
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