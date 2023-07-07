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Премьер Японии отправится в Европу на саммиты НАТО и ЕС

Премьер Японии отправится в Европу на саммиты НАТО и ЕС - РИА Новости, 07.07.2023

Премьер Японии отправится в Европу на саммиты НАТО и ЕС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправится с визитом в Европу для участия в саммите НАТО в Вильнюсе и саммите Япония-ЕС в Брюсселе, объявил на... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:47

2023-07-07T05:47

2023-07-07T05:47

япония

европа

вильнюс

фумио кисида

евросоюз

нато

хирокадзу мацуно

в мире

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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправится с визитом в Европу для участия в саммите НАТО в Вильнюсе и саммите Япония-ЕС в Брюсселе, объявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Премьер-министр Японии Фумио Кисида направится с визитом в Вильнюс в Литве и Брюссель в Бельгии 11-13 июля. В Литве он примет участие в саммите НАТО, в Бельгии – в регулярном саммите Япония-ЕС. Участие премьер-министра Кисиды в саммите НАТО в этом году пройдет во второй раз. На встрече в этом году, с учетом сложной обстановки в сфере гарантий международной безопасности, ...он будет говорить о важности того, как сделать более конкретным и укрепить сотрудничество Японии и НАТО. А также он проведет двусторонние встречи, проведет обмен мнениями по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, подтвердит взаимодействие с каждой из стран", - сказал Мацуно. На саммите Япония - ЕС будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности, в том числе и экономической, а также сотрудничество в области цифровизации, по проблемам изменения климата и по другим глобальным проблемам, таким как ситуация на Украине и положение в Индо-Тихоокеанском регионе. "В ходе этого визита премьер-министр подтвердит видение, что ЕС и обеспечение безопасности Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) являются неотделимыми, а также подтвердит укрепление участия ЕС в делах ИТР", - отметил Мацуно. В то же время он сказал, что вопрос встречи на высшем уровне лидеров Японии и Южной Кореи пока находится в стадии согласования.

https://ria.ru/20230524/yaponiya-1873774222.html

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япония, европа, вильнюс, фумио кисида, евросоюз, нато, хирокадзу мацуно, в мире