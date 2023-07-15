https://ria.ru/20230715/karabakh-1884397126.html

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 15.07.2023

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

Три случая нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет, говорится в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T19:29

2023-07-15T19:29

2023-07-15T19:29

в мире

россия

нагорный карабах

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Три случая нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881333213.html

россия

нагорный карабах

армения

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в мире, россия, нагорный карабах, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе