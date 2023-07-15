https://ria.ru/20230715/festival-1884367100.html
На мурманском фестивале представили 500 арктических блюд
На мурманском фестивале представили 500 арктических блюд - РИА Новости, 15.07.2023
На мурманском фестивале представили 500 арктических блюд
Больше 500 блюд арктической кухни, в том числе из рыбы, оленины и северных ягод, а также знаменитую похлёбку заебуриху и чипсы из ягеля, предлагают попробовать... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:43
2023-07-15T14:43
2023-07-15T14:43
мурманская область
арктика
северный ледовитый океан
общество
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ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 15 июл - РИА Новости. Больше 500 блюд арктической кухни, в том числе из рыбы, оленины и северных ягод, а также знаменитую похлёбку заебуриху и чипсы из ягеля, предлагают попробовать северные и дальневосточные рестораторы на фестивале "Териберка" в одноименном селе Мурманской области, рассказала журналистам руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова. Арктический фестиваль "Териберка" проходит в одноименном селе в Мурманской области восьмой раз. В его программе - дискуссионные площадки, музыкальные выступления, мастер- классы и многое другое. В прошлом году фестиваль посетили больше 10 тысяч человек. "На фестивале представлено все лучшее, что есть в Арктике - наше коллективное меню насчитывает более 500 блюд. Наша концепция - рестораны выходят на улицу", - заявила Шаповалова. Внедрить арктическую кухню в повседневное менюСвои фуд-траки на фестивале выставили свыше 30 ресторанов, на берег Северного Ледовитого океана приехали и рестораторы Дальнего Востока, где используются идентичные продукты - рыба разных сортов и морепродукты. Так, на фестивале приготовили дальневосточную уху на морской воде из палтуса, нерки, кальмара, водорослей и других даров моря. "Продуктовая корзина северных регионов - рыба, оленина, северные ягоды - все блюда из действующего меню. Наш фестиваль преследует цель внедрить российскую кухню в повседневное меню", - подчеркнула руководитель проекта. Чипсы из ягеля, мороженое с икрой ряпушки и заебурихаСвои блюда гостям предлагают не только крупные рестораны, но и небольшие семейные предприятия. Визитной карточкой арктической кухни уже стали чипсы из мха ягеля. "Это природный антисептик, ягель - из разряда утраченной культуры, мы ее восстанавливаем. Появилась мода на этот суперфуд-продукт, которым просто лакомятся", - отметила Шаповалова. Ягель также используется в приготовлении блюд, например, в него заворачивают треску. "Я буду рад, если ягель будут готовить во всем мире, но обязательно в России. Его структура может вобрать в себя любой вкус и запах. Самое популярное блюдо - ягель еж - горячее блюдо с рыбой и сыром в панировке", - рассказал ресторатор Алексей Ермаков, придумавший чипсы из ягеля, которые сегодня подают во многих ресторанах на севере. Ягель собирают на специально отведенных участках в августе-сентябре. Мох вырастает на два миллиметра в год, поэтому собирать его повсюду в промышленных масштабах запрещено. На фестивале можно попробовать блины с мясом краба, с креветкой, олениной в сливочно-брусничном соусе, бургеры с разными северными начинками. Мороженое предлагают с икрой морского ежа, ряпушки и ламинарии, вареники - с кедровым орехом. В меню можно найти водоросли с треской, овощами, орехами и икрой морского ежа, а также знаменитую заебуриху - поморское густое блюдо из трески, картофеля, лука и моркови.
https://ria.ru/20230109/arktika-1841656537.html
https://ria.ru/20230701/mariyel-1881484895.html
https://ria.ru/20230623/chibis-1880043494.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, арктика, северный ледовитый океан, общество
Мурманская область, Арктика, Северный Ледовитый океан, Общество
На мурманском фестивале представили 500 арктических блюд
На мурманском фестивале представили заебуриху, ягельные чипсы и еще 500 арктических блюд
ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 15 июл - РИА Новости. Больше 500 блюд арктической кухни, в том числе из рыбы, оленины и северных ягод, а также знаменитую похлёбку заебуриху и чипсы из ягеля, предлагают попробовать северные и дальневосточные рестораторы на фестивале "Териберка" в одноименном селе Мурманской области, рассказала журналистам руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.
Арктический фестиваль "Териберка" проходит в одноименном селе в Мурманской области восьмой раз. В его программе - дискуссионные площадки, музыкальные выступления, мастер- классы и многое другое. В прошлом году фестиваль посетили больше 10 тысяч человек.
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"На фестивале представлено все лучшее, что есть в Арктике
- наше коллективное меню насчитывает более 500 блюд. Наша концепция - рестораны выходят на улицу", - заявила Шаповалова.
Внедрить арктическую кухню в повседневное меню
Свои фуд-траки на фестивале выставили свыше 30 ресторанов, на берег Северного Ледовитого океана
приехали и рестораторы Дальнего Востока
, где используются идентичные продукты - рыба разных сортов и морепродукты.
Так, на фестивале приготовили дальневосточную уху на морской воде из палтуса, нерки, кальмара, водорослей и других даров моря.
"Продуктовая корзина северных регионов - рыба, оленина, северные ягоды - все блюда из действующего меню. Наш фестиваль преследует цель внедрить российскую кухню в повседневное меню", - подчеркнула руководитель проекта.
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Чипсы из ягеля, мороженое с икрой ряпушки и заебуриха
Свои блюда гостям предлагают не только крупные рестораны, но и небольшие семейные предприятия. Визитной карточкой арктической кухни уже стали чипсы из мха ягеля.
"Это природный антисептик, ягель - из разряда утраченной культуры, мы ее восстанавливаем. Появилась мода на этот суперфуд-продукт, которым просто лакомятся", - отметила Шаповалова. Ягель также используется в приготовлении блюд, например, в него заворачивают треску.
"Я буду рад, если ягель будут готовить во всем мире, но обязательно в России
. Его структура может вобрать в себя любой вкус и запах. Самое популярное блюдо - ягель еж - горячее блюдо с рыбой и сыром в панировке", - рассказал ресторатор Алексей Ермаков, придумавший чипсы из ягеля, которые сегодня подают во многих ресторанах на севере.
Ягель собирают на специально отведенных участках в августе-сентябре. Мох вырастает на два миллиметра в год, поэтому собирать его повсюду в промышленных масштабах запрещено.
На фестивале можно попробовать блины с мясом краба, с креветкой, олениной в сливочно-брусничном соусе, бургеры с разными северными начинками. Мороженое предлагают с икрой морского ежа, ряпушки и ламинарии, вареники - с кедровым орехом.
В меню можно найти водоросли с треской, овощами, орехами и икрой морского ежа, а также знаменитую заебуриху - поморское густое блюдо из трески, картофеля, лука и моркови.
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