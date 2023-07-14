https://ria.ru/20230714/zuma-1884232293.html

Фонд экс-президента ЮАР подтвердил его лечение в России

Фонд экс-президента ЮАР подтвердил его лечение в России - РИА Новости, 14.07.2023

Фонд экс-президента ЮАР подтвердил его лечение в России

Фонд экс-президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зумы подтвердил, что тот уехал в Россию из-за проблем со здоровьем, вернется на родину, когда... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:41

2023-07-14T15:41

2023-07-14T15:41

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ЙОХАННЕСБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Фонд экс-президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зумы подтвердил, что тот уехал в Россию из-за проблем со здоровьем, вернется на родину, когда лечение завершится. Ранее южноафриканский портал News24 сообщил со ссылкой на источники и представителя фонда Зумы, что экс-президент ЮАР находится на лечении в Москве, он может вернуться на родину на следующей неделе. "Фонд Джейкоба Гедлейихлекисы Зумы обратил внимание на сообщения и предположения в СМИ о недавней поездке нашего покровителя в Россию. Фонд подтверждает, что Зума поехал в Россию на прошлой неделе из-за проблем со здоровьем, и он вернется в страну, как только его врачи завершат лечение", - говорится в заявлении фонда. Как отмечается, хотя поездка была частной, она не была тайной, а экс-президент вместе со своей командой летел коммерческим рейсом, "полным пассажиров". Зуме в ЮАР предъявлено 16 обвинений в мошенничестве и взяточничестве в связи с покупкой истребителей, патрульных катеров и оборудования в его бытность вице-президентом в конце 1990-х годов. Процесс по этому делу начался в мае 2021 года. В том же 2021 году по не связанному с оружейным скандалом делу Зума был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Он начал отбывать тюремный срок летом 2021 года, а в начале сентября условно-дословно освобожден по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20230712/briks-1883689548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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