https://ria.ru/20230714/zuma-1884141337.html
СМИ: экс-президент ЮАР Зума находится на лечении в Москве
СМИ: экс-президент ЮАР Зума находится на лечении в Москве - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: экс-президент ЮАР Зума находится на лечении в Москве
Экс-президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума находится на лечении в Москве, сообщил новостной портал News24 со ссылкой на источники и представителя... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:18
2023-07-14T11:18
2023-07-14T13:13
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экс-президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума находится на лечении в Москве, сообщил новостной портал News24 со ссылкой на источники и представителя фонда политика."Он отправился на медицинское обследование. Он плохо себя чувствует", — сообщает издание со ссылкой на Мцванеле Маньи, представителя фонда экс-президента.Источники портала сообщают, что 81-летний Зума отправился в Москву в понедельник коммерческим рейсом в сопровождении шести охранников, которых ему оплачивает государство.Ожидается, что экс-президент вернется в ЮАР на следующей неделе.По данным News24, Зума предпочитает лечиться в Москве с 2014 года, когда он, возможно, был отравлен.Политику на родине предъявлены 16 обвинений в мошенничестве и взяточничестве в связи с покупкой истребителей, патрульных катеров и оборудования в его бытность вице-президентом в конце 1990-х.Процесс по этому делу начался в мае 2021 года. В том же году Зуму признали виновным по другому делу и приговорили к 15 месяцам заключения. Он начал отбывать срок летом 2021 года, но в начале сентября его условно-досрочно освободили по состоянию здоровья.Как отмечает News24, накануне Конституционный суд ЮАР отклонил ходатайство Департамента исправительных учреждений о разрешении обжаловать решение Верховного апелляционного суда, согласно которому Зума должен вернуться в тюрьму.Это означает, что решение Верховного апелляционного суда, согласно которому Зума не закончил отбывать наказание и должен вернуться в исправительный центр, остается в силе.
https://ria.ru/20230712/briks-1883689548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, москва, джейкоб зума, россия
В мире, ЮАР, Москва, Джейкоб Зума, Россия
СМИ: экс-президент ЮАР Зума находится на лечении в Москве
News24: экс-президент ЮАР Зума проходит лечение в Москве и вернется на следующей неделе
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Экс-президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума находится на лечении в Москве, сообщил новостной портал News24
со ссылкой на источники и представителя фонда политика.
"Он отправился на медицинское обследование. Он плохо себя чувствует", — сообщает издание со ссылкой на Мцванеле Маньи, представителя фонда экс-президента.
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Источники портала сообщают, что 81-летний Зума отправился в Москву в понедельник коммерческим рейсом в сопровождении шести охранников, которых ему оплачивает государство.
Ожидается, что экс-президент вернется в ЮАР
на следующей неделе.
По данным News24, Зума предпочитает лечиться в Москве с 2014 года, когда он, возможно, был отравлен.
Политику на родине предъявлены 16 обвинений в мошенничестве и взяточничестве в связи с покупкой истребителей, патрульных катеров и оборудования в его бытность вице-президентом в конце 1990-х.
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Процесс по этому делу начался в мае 2021 года. В том же году Зуму признали виновным по другому делу и приговорили к 15 месяцам заключения. Он начал отбывать срок летом 2021 года, но в начале сентября его условно-досрочно освободили по состоянию здоровья.
Как отмечает News24, накануне Конституционный суд ЮАР отклонил ходатайство Департамента исправительных учреждений о разрешении обжаловать решение Верховного апелляционного суда, согласно которому Зума должен вернуться в тюрьму.
Это означает, что решение Верховного апелляционного суда, согласно которому Зума не закончил отбывать наказание и должен вернуться в исправительный центр, остается в силе.
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