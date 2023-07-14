https://ria.ru/20230714/zerno-1884259263.html

В ООН заявили, что судна с зерном планируют отправить из Украины в Турцию

В ООН заявили, что судна с зерном планируют отправить из Украины в Турцию - РИА Новости, 14.07.2023

В ООН заявили, что судна с зерном планируют отправить из Украины в Турцию

Два судна с зерном планируется отправить из Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:20

2023-07-14T17:20

2023-07-14T17:35

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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Два судна с зерном планируется отправить из Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным одинаковое мнение относительно продления зернового коридора."На субботу запланирована инспекция одного судна, покидающего украинский порт. Еще одно судно загружают в порту Одессы в данный момент", - сообщила Палла.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884257970.html

https://ria.ru/20230714/sdelka-1884255097.html

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