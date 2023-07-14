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В ООН заявили, что судна с зерном планируют отправить из Украины в Турцию - РИА Новости, 14.07.2023
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17:20 14.07.2023 (обновлено: 17:35 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zerno-1884259263.html
В ООН заявили, что судна с зерном планируют отправить из Украины в Турцию
В ООН заявили, что судна с зерном планируют отправить из Украины в Турцию - РИА Новости, 14.07.2023
В ООН заявили, что судна с зерном планируют отправить из Украины в Турцию
Два судна с зерном планируется отправить из Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:20
2023-07-14T17:35
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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Два судна с зерном планируется отправить из Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным одинаковое мнение относительно продления зернового коридора."На субботу запланирована инспекция одного судна, покидающего украинский порт. Еще одно судно загружают в порту Одессы в данный момент", - сообщила Палла.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230714/sdelka-1884257970.html
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украина, оон, экономика, цены на нефть, турция, россия, владимир путин, россельхозбанк, swift, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Украина, ООН, Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия, Владимир Путин, Россельхозбанк, SWIFT, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
В ООН заявили, что судна с зерном планируют отправить из Украины в Турцию

ООН: два судна с зерном планируют отправить из Украины, пока действует зерновая сделка

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Два судна с зерном планируется отправить из Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным одинаковое мнение относительно продления зернового коридора.
Сухогруз в зерновом терминале Одесского порта - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Песков опроверг сообщения СМИ о согласии Москвы продлить зерновую сделку
Вчера, 17:10
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"На субботу запланирована инспекция одного судна, покидающего украинский порт. Еще одно судно загружают в порту Одессы в данный момент", - сообщила Палла.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен
Вчера, 16:59
 
УкраинаООНЭкономикаЦены на нефтьТурцияРоссияВладимир ПутинРоссельхозбанкSWIFTДмитрий ПесковРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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